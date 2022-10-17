Іран є співучасником воєнних злочинів РФ в Україні - МЗС

Україна вже звернулася до ЄС з проханням запровадити санкції проти Ірану, і якщо Тегеран не припинить постачати зброю агресору, то Київ вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення та суверенітету.

Використання Росією іранської зброї для атак на Україну та вбивства українських громадян робить Іран співучасником воєнних злочинів та терористичних актів РФ. "Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - наголошується в заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ України ввечері у понеділок, 17 жовтня.

Хоча Іран систематично заперечує постачання озброєнь Росії, в МЗС наголошують, що лише за останній тиждень Росія завдала понад сотню ударів саме іранськими дронами-камікадзе "Шахід-136", в тому числі по житлових будинках, дитячих майданчиках, електростанціях та іншій інфраструктурі в українських містах.

"Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві", - перерахували в міністерстві.

Заклик накласти санкції на Іран

Зовнішньодипломатичне відомство підкреслює: Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії "в рамках втілення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН".

В МЗС також нагадали, що його очільник Дмитро Кулеба вже звернувся до колег з Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу в агресії Росії проти України. "Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України", - зауважують в міністерстві.

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок підтвердив, що питання постачання Іраном дронів РФ привернуло увагу Євросоюзу і він шукає відповідні докази. Втім голови МЗС низки європейських країн вже переконані, що іранські безпілотники використовуються для атак на Україну і підтримують запровадження санкцій.