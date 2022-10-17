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Наслідки ударів іранськими дронами по Києву 17 жовтня
Удари іранськими дронами по українських містах роблять Іран співучасником злочинів Росії.Фото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Іран є співучасником воєнних злочинів РФ в Україні - МЗС

Степан Смишляєв
23 хв. тому

Україна вже звернулася до ЄС з проханням запровадити санкції проти Ірану, і якщо Тегеран не припинить постачати зброю агресору, то Київ вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення та суверенітету.

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Використання Росією іранської зброї для атак на Україну та вбивства українських громадян робить Іран співучасником воєнних злочинів та терористичних актів РФ. "Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - наголошується в заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ України ввечері у понеділок, 17 жовтня.

Хоча Іран систематично заперечує постачання озброєнь Росії, в МЗС наголошують, що лише за останній тиждень Росія завдала понад сотню ударів саме іранськими дронами-камікадзе "Шахід-136", в тому числі по житлових будинках, дитячих майданчиках, електростанціях та іншій інфраструктурі в українських містах.

"Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві", - перерахували в міністерстві.

Заклик накласти санкції на Іран

Зовнішньодипломатичне відомство підкреслює: Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії "в рамках втілення невід'ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН".

В МЗС також нагадали, що його очільник Дмитро Кулеба вже звернувся до колег з Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу в агресії Росії проти України. "Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України", - зауважують в міністерстві.

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок підтвердив, що питання постачання Іраном дронів РФ привернуло увагу Євросоюзу і він шукає відповідні докази. Втім голови МЗС низки європейських країн вже переконані, що іранські безпілотники використовуються для атак на Україну і підтримують запровадження санкцій

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