Іран постачатиме Росії балістичні ракети - WP

Іран має намір постачати Росії свої балістичні ракети, а також відправити нові партії дронів-камікадзе, запевняють офіційні особи в Вашингтоні, з якими спілкувалися журналісти The Washington Post.

Тегеран готовий надати Росії не тільки дрони для застосування їх проти України, а й балістичні ракети, пише в неділю, 16 жовтня, американське видання The Washington Post з посиланням на анонімні джерела в органах безпеки США.

За словами співрозмовників, ще 18 вересня Тегеран направив до Росії свою делегацію для досягнення домовленостей щодо додаткових поставок іранської зброї до РФ, в тому числі іранських ракет класу "земля-земля". Як свідчать дані американської розвідки, йдеться про партію балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar, радіус дії яких оцінюється в 300 і 700 кілометрів відповідно.

У серпні ті самі чиновники повідомляли про передачу Росії іранських безпілотників типу Shahed і Mohajer-6, які Тегеран став постачати Росії для застосування в Україні, пише видання. "Протягом останніх тижнів залишки обох типів були виявлені, проаналізовані та сфотографовані українськими силами. Росія, схоже, перефарбувала зброю та дала їй російські назви", - йдеться в статті.

Нові партії безпілотників для РФ

Також Іран готує й нові партії безпілотних літальних апаратів для Росії, зокрема "десятки" додаткових БПЛА Mohajer-6 і ще більше безпілотників типу Shahed-136, пише The Washington Post з посиланням ті ж на анонімні джерела. За їхніми словами, останніми тижнями іранські радники відвідали українські території, контрольовані Росією, щоб проіструктувати російських операторів БПЛА щодо експлуатації безпілотників.

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Іран заперечував поставки Росії дронів-камікадзе

На початку жовтня речник МЗС Ірану Нассер Канаані заперечив, що Іран постачав Росії іранські безпілотники для використання у війні проти України. "З початку конфлікту (в Україні. - Ред.) ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку політику щодо активної неупередженості та протидії війні, підкреслюючи необхідність політичного вирішення суперечок між двома сторонами та відмови від насильства", - заявив він.

Нагадаємо, на початку вересня іранські фірми потрапили під санкції США за продаж дронів РФ - три виробники та Safiran Airport Services, яка нібито координувала транспортування. Наприкінці місяця, після підтвердження використання РФ іранських безпілотників, Київ позбавив посла Ірану акредитації та скоротив кількість акредитованого персоналу в посольстві цієї країни.

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