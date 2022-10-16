Іран постачатиме Росії балістичні ракети - WP

Тегеран готовий надати Росії не тільки дрони для застосування їх проти України, а й балістичні ракети, пише в неділю, 16 жовтня, американське видання The Washington Post з посиланням на анонімні джерела в органах безпеки США.
За словами співрозмовників, ще 18 вересня Тегеран направив до Росії свою делегацію для досягнення домовленостей щодо додаткових поставок іранської зброї до РФ, в тому числі іранських ракет класу "земля-земля". Як свідчать дані американської розвідки, йдеться про партію балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar, радіус дії яких оцінюється в 300 і 700 кілометрів відповідно.
У серпні ті самі чиновники повідомляли про передачу Росії іранських безпілотників типу Shahed і Mohajer-6, які Тегеран став постачати Росії для застосування в Україні, пише видання. "Протягом останніх тижнів залишки обох типів були виявлені, проаналізовані та сфотографовані українськими силами. Росія, схоже, перефарбувала зброю та дала їй російські назви", - йдеться в статті.
Нові партії безпілотників для РФ
Також Іран готує й нові партії безпілотних літальних апаратів для Росії, зокрема "десятки" додаткових БПЛА Mohajer-6 і ще більше безпілотників типу Shahed-136, пише The Washington Post з посиланням ті ж на анонімні джерела. За їхніми словами, останніми тижнями іранські радники відвідали українські території, контрольовані Росією, щоб проіструктувати російських операторів БПЛА щодо експлуатації безпілотників.
На початку жовтня речник МЗС Ірану Нассер Канаані заперечив, що Іран постачав Росії іранські безпілотники для використання у війні проти України. "З початку конфлікту (в Україні. - Ред.) ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку політику щодо активної неупередженості та протидії війні, підкреслюючи необхідність політичного вирішення суперечок між двома сторонами та відмови від насильства", - заявив він.
Нагадаємо, на початку вересня іранські фірми потрапили під санкції США за продаж дронів РФ - три виробники та Safiran Airport Services, яка нібито координувала транспортування. Наприкінці місяця, після підтвердження використання РФ іранських безпілотників, Київ позбавив посла Ірану акредитації та скоротив кількість акредитованого персоналу в посольстві цієї країни.