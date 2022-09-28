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Symbolbild Ukraine: Armee greift Stützpunkt von Söldnergruppe Wagner an
Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США передадуть Києву HIMARS та системи проти іранських БПЛА

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Пентагон повідомив про виділення Києву нового траншу зброї та боєприпасів на суму в 1,1 мільярда доларів. Серед них - 18 РСЗВ HIMARS, 150 позашляховиків, радари, системи протидії БПЛА.

https://www.dw.com/uk/ssa-peredadut-kievu-dodatkovi-himars-ta-sistemi-protidii-iranskim-bpla/a-63272608

США нададуть Україні додаткову зброю та боєприпаси на суму в 1,1 мільярда доларів для посилення сил Києва в середньостроковій і довгостроковій перспективі, повідомляє агенція AFP ввечері середи, 28 вересня із посиланням на заяву Пентагону.

Там зазначили, що пакет "є багаторічною інвестицією в критично важливі здатності для створення стійкої міцності Збройних сил України", оскільки ті продовжують боротьбу з російською армією.

Так, США передадуть Україні 18 реактивні системи залпового вогню HIMARS, 150 броньованих машин, 150 тактичних машин для буксирування озброєння, вантажівки та причепи, а також системи, які допоможуть Україні захиститися від російських безпілотників іранського виробництва, які все частіше розгортають на лінії зіткнення.

У такий спосіб, включно з новим траншем, від 24 лютого США надали Україні озброєння вартістю в 16,2 мільярда доларів.

У Конгресі хочуть надати Україні ще 12 мільярдів допомоги

27 вересня Сенат США підтримав законопроєкт, який відкриває можливість для надання Україні 12 мільярдів доларів військової та економічної допомоги наступного фінансового року, повідомило видання The Washington Post.

Напередодні Reuters із посиланням на джерела писало, що представники партій Конгресу США на переговорах попередньо погодили виділення Україні ще 12 мільярдів доларів допомоги. Йдеться, зокрема, про 4,5 мільярда доларів, що будуть спрямовані на посилення оборони України та надання Києву озброєння, а також 2,7 мільярда доларів на іншу військову, розвідувальну та оборонну підтримку. Решта 4,5 мільярда доларів буде спрямована на пряму підтримку українського бюджету, що дозволить українській владі протягом наступного кварталу виплачувати зарплати працівникам бюджетної сфери та покривати видатки, що пов'язані з допомогою цивільному населенню.

Крім того, за даними WP, додаткові 35 мільйонів доларів підуть на реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні.

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