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Фото: Photoshot/picture alliance
Фото: Photoshot/picture alliance
Пентагон
Пентагон - штаб-квартира міністерства оборони США.
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Новини
13.11.2024
13 листопада 2024 р.
В США повідомили, скільки грошей ще є на допомогу Україні
09.11.2024
9 листопада 2024 р.
Байден дозволить підрядникам Пентагону працювати в Україні
07.11.2024
7 листопада 2024 р.
Politico: У Байдена поспішають надати Києву $6 млрд допомоги
02.11.2024
2 листопада 2024 р.
NYT: У ЗСУ вистачить військових ще на 6-12 місяців
02.11.2024
2 листопада 2024 р.
США спрямовують на Близький Схід есмінці та винищувачі
01.11.2024
1 листопада 2024 р.
Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів
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Докладно
Ракети США у Німеччині: зміцнення оборони чи нова ескалація?
Ракети США у Німеччині: зміцнення оборони чи нова ескалація?
Агресія РФ спонукала США розмістити в Німеччині зброю великої дальності. Як на це реагують німецькі політичні кола.
Конфлікти
16.07.2024
16 липня 2024 р.
Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США
Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США
У витоку секретних даних США підозрюють 21-річного рядового ВПС, який публікував їх у закритому чаті в Discord.
Злочинність
14.04.2023
14 квітня 2023 р.
Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати
Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати
В інтернеті опубліковано секретні документи спецслужб США щодо війни в Україні. Головне питання: чи справжні вони?
Конфлікти
12.04.2023
12 квітня 2023 р.
Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?
Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?
Як мінімізувати збитки від "зливу" розвідданих щодо війни в Україні - великий головний біль Пентагону. Карикатура DW.
Конфлікти
11.04.2023
11 квітня 2023 р.
Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО
Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО
Перехоплення американського дрону над Чорним морем - не перший повітряний інцидент між літаками НАТО та РФ.
Конфлікти
16.03.2023
16 березня 2023 р.
Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США
Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США
Кадри, зняті американським дроном у небі над Чорним морем, опублікувало Європейське командування Збройних сил США.
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16.03.2023
16 березня 2023 р.
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8 вересня 2022 р.
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