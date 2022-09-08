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Пентагон
Фото: Photoshot/picture alliance Фото: Photoshot/picture alliance

Пентагон

Пентагон - штаб-квартира міністерства оборони США.

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Новини

13 листопада 2024 р.

В США повідомили, скільки грошей ще є на допомогу Україні

9 листопада 2024 р.

Байден дозволить підрядникам Пентагону працювати в Україні

7 листопада 2024 р.

Politico: У Байдена поспішають надати Києву $6 млрд допомоги

2 листопада 2024 р.

NYT: У ЗСУ вистачить військових ще на 6-12 місяців

2 листопада 2024 р.

США спрямовують на Близький Схід есмінці та винищувачі

1 листопада 2024 р.

Боєприпаси і БТР: США нададуть допомогу на 425 млн доларів

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Докладно

Крилата ракета Tomahawk

Ракети США у Німеччині: зміцнення оборони чи нова ескалація?

Ракети США у Німеччині: зміцнення оборони чи нова ескалація?

Агресія РФ спонукала США розмістити в Німеччині зброю великої дальності. Як на це реагують німецькі політичні кола.
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Будівля Пентагону - міністерства оборони США

Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати

Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати

В інтернеті опубліковано секретні документи спецслужб США щодо війни в Україні. Головне питання: чи справжні вони?
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Карикатура: Статуя Свободи прикриває рукою трубу, що тече, з написом "USA secret"

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Як мінімізувати збитки від "зливу" розвідданих щодо війни в Україні - великий головний біль Пентагону. Карикатура DW.
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