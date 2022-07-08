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HIMARS

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - реактивні системи залпового вогню. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "HIMARS.

HIMARS представляє собою універсальну артилерійську систему на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. 2022 року США надали HIMARS Україні для боротьби проти вторгнення Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Байден ухвалив нову партію зброї Україні з системами HIMARS

Байден ухвалив нову партію зброї Україні з системами HIMARS 08.07.2022

У санкціонованому Байденом новому пакеті допомоги Україні вартістю до 400 мільйонів доларів чотири РСЗВ HIMARS, а також додаткові боєприпаси до гаубиць, системи контрбатарейної боротьби та інші озброєння.
HIMARS на фронті в Україні: ефективні, але для змін потрібен час

HIMARS на фронті в Україні: ефективні, але для змін потрібен час 08.07.2022

У перші дні після надходження РСЗВ HIMARS українська армія звітує про успішні удари по логістичних об'єктах РФ на окупованих територіях. Наступні кілька тижнів можуть стати переломними для ходу боїв, вважають оглядачі.
Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 820 мільйонів

Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 820 мільйонів 01.07.2022

Новий пакет допомоги США включатиме дві системи ППО NASAMS, снаряди для HIMARS та контрбатарейні радари.
Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України?

Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України? 30.06.2022

У ЗСУ стверджують, що росіяни залишили острів Зміїний після численних атак українських військ по їхніх позиціях. У міноборони РФ називають свій вихід "жестом доброї волі". У чому стратегічна важливість острова?
США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів

США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів 24.06.2022

У новому пакеті допомоги на 450 мільйонів доларів - реактивні системи залпового вогню HIMARS, боєприпаси, гранатомети і патрульні катери. Від початку війни військова допомога Вашингтона вже перевищила шість мільярдів.
Генерал армії США: HIMARS для України - це лише початок

Генерал армії США: HIMARS для України - це лише початок 15.06.2022

112-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 15 червня.
У США готуються навчати українських артилеристів

У США готуються навчати українських артилеристів 09.06.2022

Генерал армії США Марк Міллі наголосив, що важливо, окрім передачі нових РЗСВ, навчити солдат ефективній роботі з ними.

Нова зброя від Заходу: чи змінить це хід війни (02.06.2022) 02.06.2022

Німеччина, Великобританія і США обіцяють Україні нову потужну зброю. Зокрема мобільні ракетні установки HIMARS. Як це вплине на хід бойових дій?

Великобританія планує дати Україні ракетні системи M270

Великобританія планує дати Україні ракетні системи M270 02.06.2022

Лондон хоче поставити Києву ракетні системи M270 MLRS американського виробництва. Вони схожі за характеристиками з комплексами HIMARS, які Україні направлять США.
HIMARS, Мі-17, Javelin: США передає Україні зброю ще на 700 млн доларів

HIMARS, Мі-17, Javelin: США передає Україні зброю ще на 700 млн доларів 01.06.2022

Пересувні ракетні установки HIMARS входять до нового пакету військової допомоги США, йдеться у заяві американського президента Джо Байдена.

США дадуть Україні реактивні системи HIMARS середньої дальності - ЗМІ

США дадуть Україні реактивні системи HIMARS середньої дальності - ЗМІ 01.06.2022

Офіційне оголошення про нові постачання зброї Україні від США, що нібито включатимуть РСЗВ середньої дальності, очікується в середу.
Вашингтонський експерт про MLRS для України: Це повністю змінило б хід боїв

Вашингтонський експерт про MLRS для України: Це повністю змінило б хід боїв 30.05.2022

Україна терміново просить США передати ракетні системи великої дальності. Однак Вашингтон з рішенням не поспішає. У чому їхні переваги і чому їх так боїться Москва, про це DW розпитала військового оглядача Кріса Осборна.
Джонсон: Переговори з Путіним - це як говорити з крокодилом, що їсть вашу ногу

Джонсон: Переговори з Путіним - це як говорити з крокодилом, що їсть вашу ногу 27.05.2022

Борис Джонсон каже, що Путін продовжує повільно захоплювати Донбас. Він вважає недоцільними переговори з РФ, натомість варто далі озброювати Київ.

Польща купує в США 20 ракетних комплексів HIMARS

Польща купує в США 20 ракетних комплексів HIMARS 13.02.2019

Варшава сподівається, що американські високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS допоможуть модернізації армії та посилять безпеку країни. Системи будуть поставлені до Польщі до 2023 року.
Польща купить у США нові ракетно-артилерійські системи

Польща купить у США нові ракетно-артилерійські системи 10.02.2019

У Варшаві вважають, що американські високомобільні ракетно-артилерійські системи HIMARS, які використовують уже 19 країн, підвищать обороноздатність польської армії.
Сили США обстріляли ІД у Сирії з ракетної системи HIMARS

Сили США обстріляли ІД у Сирії з ракетної системи HIMARS 03.09.2016

Обстріли здійснювалися поблизу турецько-сирійського кордону. HIMARS може стріляти на відстань до 300 кілометрів.
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