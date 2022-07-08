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HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - реактивні системи залпового вогню. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "HIMARS.
HIMARS представляє собою універсальну артилерійську систему на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. 2022 року США надали HIMARS Україні для боротьби проти вторгнення Росії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У новому пакеті допомоги на 450 мільйонів доларів - реактивні системи залпового вогню HIMARS, боєприпаси, гранатомети і патрульні катери. Від початку війни військова допомога Вашингтона вже перевищила шість мільярдів.
Україна терміново просить США передати ракетні системи великої дальності. Однак Вашингтон з рішенням не поспішає. У чому їхні переваги і чому їх так боїться Москва, про це DW розпитала військового оглядача Кріса Осборна.