США можуть передати Україні ще ракети ATACMS - ЗМІ

До нового пакета оборонної підтримки від США увійдуть боєприпаси для РСЗС HIMARS, пише АР з посиланням на джерела. Не виключено, що йдеться про додаткові далекобійні засоби.

У новому пакеті військової допомоги від Сполучених Штатів для України можуть бути й оперативно-тактичні ракети ATACMS. Як повідомило в понеділок, 2 грудня, інформагентство Associated Press (АР) з посиланням на неназваних американських чиновників, до цього пакета увійдуть боєприпаси до РСЗС HIMARS.

"США готуються направити Україні додаткову військову допомогу обсягом 725 млн доларів, включно із системами протидії безпілотникам та боєприпасами для (РСЗВ. - Ред.) HIMARS, що може свідчити про те, що на поле бою вирушить ще більше ракет великої дальності", - пише АР.

Утім, двоє анонімних співрозмовників видання не стали деталізувати, чи йдеться цього разу про ATACMS з максимальною дальністю до 300 км, чи про реактивні снаряди GMLRS, дальністю до 70 км. Останнім часом Україна наполягала на отриманні більшої кількості далекобійних ракет задля ураження додаткових цілей на території РФ, зазначає видання.

АР також повідомляє, що цей пакет оборонної підтримки міститиме більше протипіхотних мін, за допомогою яких Україна розраховує уповільнити просування російських та північнокорейських сил в Курській області РФ.

Зеленький казав, що новий пакет від США "значно підтримає наших хлопців на фронті"

Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив повідомлення ЗМІ про підготовку Сполученими Штатами чергового пакета допомоги для України. "Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет (вартістю) 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті", - пояснив тоді Зеленський у своєму традиційному вечірньому звернені, без подальшої деталізації.

Крім того, днями Білий дім офіційно підтвердив повідомлення про зняття обмежень для України на використання американських далекобійних ракет ATACMS для військових цілей на території РФ . Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван наголошував, що це відповідь на дії Росії, яка залучила до участі у війні проти України тисячі військових з Північної Кореї.