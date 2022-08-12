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ATACMS

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "ATACMS", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Новини

5 жовтня 2023 р.

Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

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Докладно

Ракета SCALP/Storm Shadow на заводі виробника у французькому Бурзі

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"

Якими будуть стратегічні цілі ЗСУ - DW опитала військових експертів.
Конфлікти12 травня 2023 р.
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Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут

Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут

Чому битва за Бахмут - вирішальна для звільнення Криму? Екскомандувач військами США в Європі Ходжес в інтерв’ю DW.   
Конфлікти20 квітня 2023 р.20:44 хв.
Британські протитанкові комплекси NLAW (на фото) та американські Javelin відіграли важливу роль для відбиття російської агресії на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ірпінь, березень 2022

SIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброї

SIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброї

Про це свідчать дані нового звіту Стокгольмського інституту дослідження миру SIPRI.
Конфлікти13 березня 2023 р.
external

Подоляк: "Українці - книжкові герої в реальності"

Подоляк: "Українці - книжкові герої в реальності"

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів DW, навіщо мобілізація і чому донатити на ЗСУ - недостатньо для перемоги.
Політика23 лютого 2023 р.28:31 хв.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю DW

Подоляк: Крим можна звільнити швидше, ніж Донецьк і Луганськ

Подоляк: Крим можна звільнити швидше, ніж Донецьк і Луганськ

Радник голови ОП Михайло Подоляк - в інтерв'ю DW про річницю вторгнення РФ, мобілізацію в Україні і західну зброю.
Конфлікти23 лютого 2023 р.
Ракета ATACMS після запуску (архівне фото)

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ

Що може допомогти ЗСУ у протистоянні російській ракетній загрозі, DW розпитала експерта з ПРО Таля Інбара.
Технології20 січня 2023 р.
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Що стало причиною вибухів у Криму? Які ракети чи "недопалки" впали на аеродромі "Саки"? Оцінки західних експертів.
Конфлікти12 серпня 2022 р.06:40 хв.
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Точка зору

Роман Гончаренко

На що сподіватися Україні після Abrams, ATACMS та F-16

Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти26 вересня 2023 р.