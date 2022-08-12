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ATACMS
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "ATACMS", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Новини
05.10.2023
5 жовтня 2023 р.
Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського
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Докладно
Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"
Storm Shadow - що треба знати про "вбивцю бункерів"
Якими будуть стратегічні цілі ЗСУ - DW опитала військових експертів.
Конфлікти
12.05.2023
12 травня 2023 р.
Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут
Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут
Чому битва за Бахмут - вирішальна для звільнення Криму? Екскомандувач військами США в Європі Ходжес в інтерв’ю DW.
Конфлікти
20.04.2023
20 квітня 2023 р.
20:44 хв.
SIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброї
SIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброї
Про це свідчать дані нового звіту Стокгольмського інституту дослідження миру SIPRI.
Конфлікти
13.03.2023
13 березня 2023 р.
Подоляк: "Українці - книжкові герої в реальності"
Подоляк: "Українці - книжкові герої в реальності"
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів DW, навіщо мобілізація і чому донатити на ЗСУ - недостатньо для перемоги.
Політика
23.02.2023
23 лютого 2023 р.
28:31 хв.
Подоляк: Крим можна звільнити швидше, ніж Донецьк і Луганськ
Подоляк: Крим можна звільнити швидше, ніж Донецьк і Луганськ
Радник голови ОП Михайло Подоляк - в інтерв'ю DW про річницю вторгнення РФ, мобілізацію в Україні і західну зброю.
Конфлікти
23.02.2023
23 лютого 2023 р.
Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ
Експерт: Ракети ATACMS стали б великою проблемою для РФ
Що може допомогти ЗСУ у протистоянні російській ракетній загрозі, DW розпитала експерта з ПРО Таля Інбара.
Технології
20.01.2023
20 січня 2023 р.
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Що стало причиною вибухів у Криму? Які ракети чи "недопалки" впали на аеродромі "Саки"? Оцінки західних експертів.
Конфлікти
12.08.2022
12 серпня 2022 р.
06:40 хв.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
На що сподіватися Україні після Abrams, ATACMS та F-16
Роман Гончаренко
Коментар
Конфлікти
26.09.2023
26 вересня 2023 р.
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