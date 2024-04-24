  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиСполучені Штати Америки

Держдеп США підтвердив передачу Києву далекобійних ATACMS

Олександр Куницький
24 квітня 2024 р.

Далекобійні ракети ATACMS були відправлені ще до схвалення Конгресом США нової допомоги Україні. Їх вже застосували проти РФ на окупованій території.

https://p.dw.com/p/4f9a9
Запуск ракети ATACMS (ілюстративне фото)
Запуск ракети ATACMS (ілюстративне фото)Фото: South Korea's Joint Chiefs of Staff/handout/AFP

Сполучені Штати виділили Україні ракети великої дальності ATACMS в березневому пакеті допомоги. Вони прибули в Україну цього місяця, повідомив речник Державного департаменту Ведант Патель в середу, 24 квітня.

"Я можу підтвердити, що Сполучені Штати надали Україні ракети великої дальності ATACMS за прямою вказівкою президента", - цитує Пателя агенція AFP. За його словами, ракети були включені в пакет допомоги розміром в 300 мільйонів доларів, оголошений 12 березня. "Ми не оголошували про це одразу, щоб зберегти оперативну безпеку для України на їхнє прохання", - сказав Патель. 

ATACMS уразили військовий аеродром РФ

Як повідомляє Associated Press з посиланням на неназваних американських чиновників, Україна вперше використала балістичні ракети дальністю 300 кілометрів вранці 17 квітня. Тоді було уражено російський аеродром в окупованому Криму на відстані приблизно 165 кілометрів від лінії фронту. Згодом ракети були знову використано на схід від окупованого міста Бердянськ.

Читайте також: Зеленський подякував Сирському за удар ЗСУ по аеродрому РФ у Джанкої

Таким чином, зауважує агенція, Україна отримала змогу бити майже на вдвічі більшу відстань. Адже до цього мала ATACMS лише дальністю 165 кілометрів, яку США передали в жовтні минулого року.

Нагадаємо, 24 квітня США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму близько одного мільярда доларів. Серед іншого у пакеті - ракети ATACMS.

Коли надійде допомога США і що це дасть Україні?