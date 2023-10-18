ATACMS: що це за ракети і як вони вплинуть на хід війни

Українська влада практично від початку широкомасштабного російського вторгнення просила своїх американських партнерів надати цю високоточну далекобійну зброю, і от, після тривалих відмов та зволікання, це сталося. У вівторок, 17 жовтня, Київ та Вашингтон офіційно підтвердили, що Збройні сили України (ЗСУ) почали застосовувати американські далекобійні ракети ATACMS проти російських цілей.

"Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно - "атакамси" себе показали", - заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення у вівторок. Коментуючи надання ракет ATACMS Україні у цей день, речниця Ради національної безпеки США Адрієнн Вотсон висловила сподівання, що вони "забезпечать значне посилення можливостей України на полі бою". Вона також уточнила, що Київ отримав ракети ATACMS версії, яка здатна вражати цілі на максимальній відстані у 165 кілометрів. А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ввечері у вівторок опублікував відео із застосуванням ATACMS, не уточнивши, утім, на якій ділянці фронту це відбулося.

ATACMS: що це за ракети?

ATACMS є акронімом від повної назви цієї ракетної системи англійською мовою - Army TACtical Missile System ("армійська тактична ракетна система"). Це оперативно-тактичний балістичний ракетний комплекс виробництва американської оборонної компанії Lockheed Martin. Ці ракети, завдовжки у чотири метри, діаметром у 610 міліметрів та вагою у понад півтори тонни, можуть нести як унітарні боєголовки, так і касетні елементи ураження. Найбільш далекобійні варіанти ракет ATACMS здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Утім, судячи з озвученої представницею Білого дому дальності ураження ракет, що отримав Київ, йдеться про базову версію ATACMS - MGM-140A ATACMS Block 1 (M39). Адже саме ця модифікація ракет здатна вражати цілі у діапазоні від 25 до 165 кілометрів.

На відміну від британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP, що мають повітряне базування та запускаються з літаків-винищувачів, ATACMS є ракетами наземного базування (класу "земля-земля"). І їх запуск може здійснюватися як з M142 HIMARS, так і з M270 MLRS - обидві ці реактивні ракетні системи Київ вже понад рік успішно застосовує проти російських військ на окупованих територіях.

Читайте також: Чи змінює ракета Storm Shadow баланс сил у війні?

Перше застосування ATACMS Україною

У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по російських базах у Бердянську й Луганську. Американське видання The Wall Street Journal (WSJ) повідомило , що для цих ударів українська армія вперше використала ракети ATACMS.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом) вранці у цей день повідомило , що вночі було завдано успішних ударів "по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська". Утім, у СтратКомі ЗСУ не уточнили, чи було ці удари завдано саме ракетами ATACMS. За даними Сил спеціальних операцій України , внаслідок цих ударів на аеродромах у Бердянську та Луганську було знищено, зокрема, дев'ять російських гвинтокрилів, пускова установка системи протиповітряної оборони, інша спецтехніка, склад боєприпасів, а також вбито десятки російських військових.

У російських каналах у соцмережі Telegram теж з'явилися повідомлення, у яких підтверджується значна шкода, завдана окупантам ударами ЗСУ по аеродромах в Бердянську та Луганську. Зокрема, Telegram-канал Fighterbomber констатував , що це був "один із найсерйозніших ударів за весь час" війни. "Якщо не найсерйозніший. Є втрати і в людях, і в техніці", - йшлося у повідомленні. Також низка російських Telegram-каналів опублікувала фото та відео з залишками ракет ATACMS, зокрема й касетних елементів, які, як стверджується, було знайдено на цих аеродромах після ударів.

На постачання Вашингтоном ATACMS Україні у середу, 18 жовтня, відреагував особисто президент РФ Володимир Путін. Він запевнив, що ці ракети "кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення". "Це чергова помилка з боку Сполучених Штатів", - наголосив Путін, слова якого цитує "Інтерфакс".

Чи може Україна отримати більше ракет ATACMS?

Україна поки що отримала від США лише обмежену кількість ракет ATACMS. На офіційному рівні кількість не озвучується - за даними американських ЗМІ, йдеться про партію від 12 до 20 одиниць. Але, на думку експертів, це лише питання часу, коли Київ отримає більше ракет, як і інші, більш просунутіші модифікації ATACMS.

"Я можу припустити, що їх постачатимуть у дуже великій кількості у не такому далекому майбутньому, як і інші типи цих ракет - з унітарними боєголовками, більшої дальності тощо", - зауважив в інтерв'ю DW Таль Інбар, старший науковий дослідник американського "Альянсу на підтримку протиракетної оборони"(Missile Defense Advocacy Alliance, MDAA).

Читайте також: Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

На його думку, вкрай обмежена кількість ATACMS, які поки що отримав Київ, хоча й матиме "мінімальний ефект" на полі бою, однак є важливим психологічним фактором. "Можна сказати, що США перейшли Рубікон, поставивши ці ракети, адже перед цим вони відмовлялися це робити", - зазначив Інбар. Щоб отримати оперативний ефект на фронті, Україні потрібно отримати якомога більше ATACMS, і такий потенціал, на його думку, у союзників є. "Ця кількість обмежена їхніми (ракет ATACMS. - Ред.) запасами в арсеналі США, також є кілька інших країн НАТО, які мають у своєму розпорядженні ці ракети, й з дозволу США вони можуть направити принаймні частину з них Україні", - пояснив експерт.

Проти яких цілей ATACMS є найбільш ефективними?

Науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон констатує, що ракети ATACMS "дозволять Україні вражати цілі в усіх окупованих Росією регіонах країни". У своїй статті під заголовком "Україна отримала американські ракети дальнього радіусу дії, що потенційно змінюють правила гри" він наголошує, що поява ATACMS у ЗСУ є "важливою віхою у військовій допомозі США Україні". Це "надає Україні значний військовий і моральний імпульс", водночас "у Києві усвідомлюють, що це не диво-зброя, і самі по собі вони (ракети. - Ред.) не зможуть виграти війну", впевнений Дікінсон.

Як пояснив DW Таль Інбар, судячи з інформації про наслідки ударів ЗСУ по аеродромах у Бердянську та Луганську, йдеться про застосування Україною ATACMS з касетними засобами ураження. Вони, зауважив експерт, найбільш ефективно вражають "м'які" цілі - літаки на аеродромах, трансформаторні станції, нафтопереробні заводи, логістичні центри з вантажним автотранспортом, системи протиповітряної оборони тощо, і не є ефективними проти підземних об'єктів та масивних бетонних споруд.

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап в інтерв'ю DW припустив, що пріоритетними цілями для ATACMS будуть російські військові об'єкти в Криму: системи укріплень, ракетні комплекси, аеродроми. За його словами, для ураження цілей у Криму Україні потрібно приблизно від 100 до 200 таких ракет дальнього радіусу дії. Також, за його словами, так званий сухопутний коридор Крим-Маріуполь з появою в арсеналі ЗСУ ATACMS перетвориться на "не зовсім коридор". "Адже ця ділянка буде перебувати під загрозою американських ракет. Вихід з Криму тепер контролюватиметься ATACMS", - зазначив експерт.

Вплив ATACMS на ситуацію на фронті

Пітер Дікінсон робить висновок, що російське командування тепер, найімовірніше, буде змушене перенести бази і командні пункти подалі від лінії фронту, що створить логістичні проблеми й послабить їхню оборону. "Не випадково, що перше розгортання ATACMS було націлене на російські військові гвинтокрили, які відігравали ключову роль в оборонних операціях в останні місяці під час контрнаступу України. Вимушене відведення гвинтокрилів на більш віддалені позиції може створити можливості для проникнення української бронетехніки крізь російські укріплення", - вважає експерт.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також вважають, що, цілком вірогідно, використання ATACMS змусять командування військ РФ "розосередити авіаційні засоби і перебазувати частину літаків на аеродроми, віддалені від лінії фронту". "Версія ATACMS великої дальності з касетними боєголовками дозволить українським військам завдавати ударів по російських аеродромах, якими вони можуть більш масштабно знищувати російські літаки та інші об'єкти", - припускають в ISW . Утім, там також нагадують, що російські військові постійно демонструють свою здатність адаптуватися до нових ударних можливостей ЗСУ - але лише після того, як зазнають помітних втрат.

Переміщення російських гвинтокрилів глибше у тил призведе до зниження фізичної можливості для російських окупантів обстрілювати з них українські сили, адже збільшиться час підльоту для обстрілу бронетехніки ЗСУ і зменшиться інтенсивність таких вильотів, прогнозує Костянтин Криволап. "Це не означає, що наша бронетехніка вдвічі швидше їхатиме і звільнятиме території, але це дає можливість покращити умови контрнаступу, а головне - зберегти життя українських військових", - вважає він.

Читайте також: Коментар: На що сподіватися Україні після Abrams, ATACMS та F-16

У ISW також вказують на те, що поява на озброєнні ЗСУ ATACMS становитиме значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування обирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій окупованій території України.

Окрім впливу суто на ситуацію на фронті, постачання ATACMS Вашингтоном Києву має й важливі політичні наслідки, вважає Пітер Дікінсон з Atlantic Council. На його переконання, рішення про постачання ATACMS стало "своєчасною демонстрацією подальшої підтримки з боку США на тлі політичного паралічу у Вашингтоні щодо наступного пакету допомоги Україні" та "серйозною невдачею для Кремля". Адже в умовах, коли Росія розраховує на зменшення рішучості Заходу у підтримці України, поява ATACMS в Україні "надсилає Москві недвозначний сигнал про те, що США залишаються відданими підтримці України", впевнений експерт.