Чи змінює ракета Storm Shadow баланс сил у війні?

Україна отримала від Великобританії крилату ракета Storm Shadow, яка здатна вражати цілі на великі відстані. На що здатна ця ракета і чи в стані вона змінити хід війни - в інтерв'ю DW з Олегом Катковим з Defense Express.

Влада Великобританії офіційно підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес. Що це за ракети і чи можуть вони змінити хід війни на користь України? Про це DW поспілкувалася з головним редактором профільного оборонного видання Defense Express, експертом з озброєння Олегом Катковим.

DW: Пане Катков, Великобританія підтвердила, що передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow. Чому вони важливі для України і наскільки ці ракети співставні з американськими ATACMS, яких давно просить Київ?

Олег Катков: По-перше, крилата ракета Storm Shadow значно мобільніша за наземну, якою є американська ATACMS. ATACMS після вистрілу з наземного комплексу HIMARS чи М270 може працювати лише на одному напрямку, наприклад, стоїть на півдні і працює лише по цілям на півдні. Літак з ракетами Storm Shadow може за один день відпрацювати на півдні, на півночі, на сході, і тут буде лише питання наявності самих ракет у достатній кількості. Тобто у питаннях оперативної мобільності крилата ракета Storm Shadow значно краща за ATACMS. По-друге, у цій ракеті використовується найсучасніша система навігації. Під час польоту ракета летить і сканує під собою поверхню і співставляє отримане зображення з еталоном зображення, яке має відповідні координати, та координує свій політ. Тобто ця ракета може працювати взагалі без GPS і недосяжна для засобів радіоелектронної боротьби. А на кінцевому етапі ця ракета самонаводиться на ціль, оскільки там починає працювати телевізійна головка самонаведення. І ця головка самонаведення у районі цілі шукає ту ціль, яка закладена у пам'ять і вражає її. Це дозволяє уражати нею, в тому числі, рухомі цілі. По-третє, бойова частина Storm Shadow 450 кілограмів, а у ATACMS 227 кілограмів.

Український військовий експерт Олег Катков Фото: privat

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Які цілі може вражати Storm Shadow?

Бойова частина Storm Shadow є тандемною і складається з двох частин. Перший заряд кумулятивний і призначений для пробиття армованого залізобетону, ґрунту чи іншої перешкоди, і вже у цей отвір влітає основна бойова частина і генерує вибух. Для ураження високозахищених об'єктів на кшталт командних пунктів, то Storm Shadow - це те, що гарантує ураження. І якщо подивитися на бойове використання цих ракет, то їх використовували, зокрема, в 2003 році під час війни в Іраку. Там ці ракети вражали найбільш важливі військові об'єкти. Окрім цього, ракети Storm Shadow були використані для враження бункеру Каддафі та під час атаки режиму Асада зі знищенням об'єктів, де вироблялася хімічна зброя. Ось такі групи цілей можна нею вражати.

Наскільки багато ракет Storm Shadow може бути передано Україні?

Ця ракета дорога. Якщо 2011 році одна ракета коштувала 850 тисяч євро, орієнтовний й не підтверджений цінник ракети на експорт у 2021 році для Єгипту був оцінений у 1,35 мільйона євро, а зараз британська преса говорить про ціну ракети у два мільйони фунтів за одну одиницю. Вартість цієї ракети натякає на те, що це мають бути відповідні цілі, знищення яких має величезне значення. Ну зрештою, Україна не отримає тисячі цих ракет, і можливо мова не йде навіть про сотні. Бо за приблизними неофіційними оцінками, у самої Великобританії до тисячі цих ракет, Італія закупила 200 таких ракет, Франція - 500. Це, вочевидь, дорогий, дефіцитний вид озброєння, тому ЗСУ не будуть їх розбазарювати на об'єкти, які не мають високого військового значення. Тільки на те, що критично важливо - ворожі аеродроми, захищені командні пункти, центральні склади зберігання боєприпасів, до яких не можливо дотягнутися HIMARS чи ракетами GMLRS, склади палива, нафтоперевальні термінали, російські кораблі. Storm Shadow дійсно змінює баланс сил.

Американська ракета ATACMS (на фото - під час пуску в Південній Кореї) - давно бажана зброя в Україні Фото: Jo Yong Hak/South Korean Defence Ministry/AFP

А Кримський міст може бути уражений ракетами Storm Shadow?

На відміну від російських кораблів, Кримський міст не обстрілює Україну. Хоча це важлива для них транспортна артерія, але вони були готові до його знищення ще з перших днів війни. До того ж, стан Кримського мосту після останнього вибуху на ньому не найкращий для транспортування. Наразі є цікавіші цілі для Storm Shadow, аніж Кримський міст. До Кримського мосту справа обов'язково колись дійде. Зараз першочерговим є інші цілі, що матимуть більш практичне значення.

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Чи є в Україні, з чого пускати ці крилаті ракети? Чи здатні літаки, що є в України, нести Storm Shadow?

Повітряні сили України зараз вже використовують велику кількість західного авіаційного озброєння на літаках радянського зразка. Технічно це вже вирішено і працює. Ракети Storm Shadow завантажують ще на землі, а роль носія ракети, тобто літака, - вийти в пусковий район і здійснити пуск, а далі ракета зробить все сама. Літаку не треба взаємодіяти з ракетою як комп'ютер з комп'ютером. Тому поставити Storm Shadow під крило радянських машин цілком можливо. Зустрічалися інформація, що вона інтегрується під фронтовий бомбардувальних СУ-24М, це чудовий варіант, оскільки машина заточена під такі удари і природно сконструйована для маловисотного польоту. Також можливе використання навіть під СУ-27. Тобто проблем з носіями для цих ракет у нас не буде.

Росія на тлі повідомлень про постачання Україні ракет Storm Shadow очікувано висловила незадоволення і обіцяє "симетричну відповідь". Чи є у російської армії чим протидіяти таким високоточним ракетам?

Storm Shadow сконструйована для прориву протиповітряної оборони в умовах потужних радіоелектронних перешкод. Вона може долати ППО противника, тому що вона не залежить від супутникової навігації. Є практичне застосування цих ракет у Сирії проти ППО режиму Асада та російського ППО, яке там розміщувалося на авіабазі "Хмеймім", і там їхній захист не спрацював.

Великобританія першою передала Україні далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на кілька сотень кілометрів. Чи можна сподіватися, що це буде сигналом для інших країн Україні надавати подібне далекобійне озброєння?

У країн НАТО є такі можливості, і ми дуже сподіваємося на це. Звісно, Storm Shadow не є єдиною подібною ракетою. Мова може йти і про американські ракети повітряного базування, і про турецькі ракети великої дальності SOM, ті ж самі Storm Shadow, але під назвою SCALP, є у Франції та Італії, є крилаті ракети Taurus у Німеччини. Тобто Великобританія вкотре першою відкрила для України новий рівень. Адже міжнародні партнери України бачать, що вона використовує все передане озброєння максимально ефективно.