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Ракети Storm Shadow на авіашоу в Дубаї, 2005 рік
Ракети Storm Shadow на авіашоу в Дубаї, 2005 рікФото: RABIH MOGHRABI/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Воллес підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow

Олександр Куницький
3 год. тому

Глава міноборони Великобританії Бен Воллес підтвердив поширювану у ЗМІ інформацію, що Лондон передає українським військовим далекобійні ракети.

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Великобританія передає Україні крилаті ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow, повідомив у четвер, 11 травня, міністр оборони Великобританії Бен Воллес, підтвердивши раніше поширювану у ЗМІ інформацію про це. 

"Сьогодні я можу підтвердити, що Великобританія передає Україні ракети Storm Shadow", - цитує Воллеса агенція AFP. За його словами, ця зброя дасть Україні більше змоги "захистити себе від жорстокості Росії, яка триває". 

"Україна має право бути спроможною захищатися від цього, і використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили, які перебувають на українській суверенній території", - наголосив він.

Таким чином Великобританія стала першою країною, яка вирішила надати Україні зброю дальнього радіусу дії. Раніше саме британці першими оголосили надання Україні сучасних західних танків - 14 Challenger 2.

Storm Shadow, розроблена спільно Великобританією та Францією, це крилата ракета великої дальності із повітряним запуском, йдеться на сайті виробника MBDA. Вона була розроблена для виконання ударів по фіксованим або стаціонарним цілям, наприклад по ключовій інфраструктурі чи бункерах. Дальність її дії, вказана виробником, складає понад 250 км.

Бойова частина Storm Shadow важить 450 кг, що вдвічі більше ніж в американських далекобійних ракет ATACMS, зауважує спеціалізоване українське видання DefenceExpress.

Позиція США щодо ATACMS - незмінна

Водночас у Білому домі вже заявили, що США не планують наслідувати приклад британських колег і давати Україні власні далекобійні ракети ATACMS, які Київ вже давно просить. У Вашингтоні, навпаки, сподіваються, що рішення Лондона змусить мовчати критиків, які вимагали від американської влади передати ці ракети.

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Водночас США продовжать надавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, бронетехніку та боєприпаси, кажуть американські посадовці.

Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ: Крим важливіший за Бахмут

 

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