Великобританія передала Україні далекобійні ракети - ЗМІ

Україна вже отримала від Великобританії кілька крилатих ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow, пише CNN із посиланням на джерела. Кілька днів тому преса писала про ймовірну передачу такої зброї ЗСУ для контрнаступу.

Великобританія вже передала Україні крилаті ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow. Про це у четвер, 11 травня, пише американське видання CNN із посиланням на кількох західних високопосадовців.

За їхніми словами, британці доставили "кілька" таких ракет Збройним силам України (ЗСУ) напередодні очікуваного контрнаступу. Точна кількість не повідомляється.

Ці ракети мають дальність польоту понад 250 кілометрів. Співрозмовники видання наголосили, що британський уряд отримав запевнення від українського, що Storm Shadow будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не для ударів по Росії. Як зауважує CNN, суверенною українською територією, незаконно анексованою РФ, є зокрема Крим.

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Позиція США щодо ATACMS - незмінна

Надання далекобійних ракет - черговий випадок першості Великобританії у передачі Україні сучасної зброї. Саме британці першими оголосили надання ЗСУ сучасних західних танків - 14 Challenger 2.

Втім у Білому домі вже заявили, що США не планують наслідувати приклад британських колег і давати Україні власні далекобійні ракети ATACMS, які та вже давно просить. У Вашингтоні, навпаки, сподіваються, що рішення Лондона змусить замовчати критиків, які вимагали від американської влади передати Києву ці ракети.

Водночас США продовжать надавати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, бронетехніку та боєприпаси, кажуть американські посадовці.

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