  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Ракета у повітрі, ілюстративне фото
Міноборони Великобританії розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow дальністю 300 кілометрівФото: British Ministry of Defence/dpa/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Великобританія може надати Україні далекобійні ракети - WP

Степан Смишляєв
2 год. тому

Лондон може поставити Києву ракети Storm Shadow повітряного базування з дальністю 300 кілометрів, пишеThe Washington Post. Союзники, зокрема США, наразі не заперечують проти постачань.

https://p.dw.com/p/4R4gx

Міністерство оборони Великобританії розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow повітряного базування, дальність дії яких становить 300 кілометрів, повідомило у публікації на 8 травня американське видання The Washington Post (WP).

Видання посилається на повідомлення про закупівлю, опубліковане 2 травня "Міжнародним фондом для України" (IFU) - майданчиком за участі Великобританії, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії, через який проводять тендери на закупівлю озброєнь для потреб Києва.

У зазначеному повідомленні міноборони Сполученого Королівства попросило надавати пропозиції щодо озброєнь, здатних наносити удари на дальність до 300 кілометрів. Відповідні пропозиції очікувались протягом трьох днів.

За словами британського чиновника, який відмовився підтвердити тип, час або кількість озброєння, закупівля якого розглядається, остаточного рішення ще не ухвалено. Водночас видання зауважує, що запитувані характеристики та можливості майже повністю відповідають ракетам Storm Shadow.

Крім того, за інформацією WP, в одному з оприлюднених у квітні "таємних документів США", розвідка Сполучених Штатів підтверджувала, що Лондон має намір передати Києву невизначену кількість ракет Storm Shadow разом із британським персоналом для допомоги у націлюванні.

Storm Shadows можна встановлювати на радянські літаки

За даними видання, Storm Shadow можуть бути встановлені на українські реактивні літаки радянського виробництва. Дальність їхньої дії дозволяє досягати території Росії.

США раніше послідовно відмовлялися постачати Україні далекобійні озброєння, на кшталт ракет ATACMS для реактивних систем залпового вогню, мотивуючи це саме побоюваннями того, що Україна наноситиме ними удари по території РФ. На думку американців, це може привести до ескалації. Однак проти передачі далекобійних ракет Британією вони не заперечують.

"Кожна країна приймає власні суверенні рішення щодо того, які типи допомоги у сфері безпеки та яке обладнання вони надають", - заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Зі свого боку зазначений британський чиновник зауважив, що Лондон може дозволити собі такі постачання, адже "Росія все одно нас не дуже любить". Він додав, що його країна раніше вже брала на себе ініціативу вперше робити певні кроки раніше за союзників, зокрема навчати українських пілотів. "Ми знаємо, що якщо ми щось даємо, це стає легше і для інших", - зауважив чиновник.

Читайте також: Український військовий льотчик: Готуємо себе до навчання на літаках F-16

Як модернізувати військову авіацію України?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Британія готується надіслати Україні далекобійні ракети

Британія готується надіслати Україні далекобійні ракети
www.washingtonpost.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройєр

Генінспектор Бундесверу: наш пріоритет - підтримка України

Політика11 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

День пам'яті та примирення в Києві 8 травня 2021 року

Дробович про вплив досвіду Другої світової на спротив Росії

Дробович про вплив досвіду Другої світової на спротив Росії

Історія22 хв. тому

День пам'яті й День перемоги - що думають про це у Києві

День пам'яті й День перемоги - що думають про це у Києві

Конфлікти19 год. тому
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Макеєв: Злочини РФ мають багато спільного з нацистськими

Макеєв: Злочини РФ мають багато спільного з нацистськими

Політика21 год. тому
На виробничому підприємстві у місті Аллендорф, серпень 2022

Німеччина страждає від дефіциту фахівців

Німеччина страждає від дефіциту фахівців

Економіка5 год. тому
Після початку війни в Україні перед будинком музею прибрали російський прапор. Залишили тільки український

Як музей в Берліні позбувся всього російського

Як музей в Берліні позбувся всього російського

Історія19 год. тому
Натовп на одній з вулиць у Нью-Делі

Індія обігнала КНР за чисельністю населення. Що це означає?

Індія обігнала КНР за чисельністю населення. Що це означає?

Економіка8 травня 2023 р.
На головну сторінку