США розглядають альтернативи ATACMS для України - Міллі

Вашингтон поки не постачатиме Києву ракети ATACMS з огляду на обмежену кількість цих систем у самих США. Натомість у Пентагоні думають над альтернативами для цих комплексів, повідомив генерал Марк Міллі.

США розглядають варіанти далекобійних систем, які можуть передаватися Україні, оскільки поки ракети ATACMS постачатися не будуть. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю спеціалізованому виданню Defense One , опублікованому в п'ятницю, 31 березня.

"З військового погляду, у нас відносно небагато ATACMS, і ми маємо переконатися, що у нас також є власні запаси боєприпасів. А дальність дії зброї - я думаю, що є деякі перебільшення щодо того, що може зробити ATACMS, а що ні... просто зараз ми не надаємо (Україні. - Ред.) ATACMS", - розповів Міллі.

За його словами, є інші системи, які можуть забезпечити ту саму далекобійність, що й ATACMS. "Тоді як використовуючи (реактивні снаряди. - Ред.) GMLRS можна зробити шість пострілів, використовуючи ATACMS - один. Хоч дальність ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть мати таку ж дальність. Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є кілька систем. Отже, це ті речі, які ми розглядаємо, щоб дати їм трохи більше можливостей. Але зараз ми не надаємо ATACMS", - додав Міллі.

Утім, американський генерал не став виключати можливості постачання таких систем як ATACMS України в майбутньому. "Я б ніколи не прогнозував, що буде чи не буде розглядатися", - сказав генерал, говорячи про подальші кроки в військовій підтримці України.

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Прогноз щодо цьогорічного перебігу війни

Крім того, Міллі висловив припущення, що Україні навряд чи вдасться перемогти у війні нинішнього року, "вигнавши всі російські сили" з окупованих Росією територій. Утім, він підкреслив: "Я не кажу, що цього не можна зробити. Я кажу лише, що це дуже складне завдання".

Так само американський генерал зазначив, що в рамках цієї війни Росія "зазнала поразки" стратегічно, оперативно, "а тепер вона зазнає поразки й тактично".

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