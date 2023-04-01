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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі
США розглядають варіанти далекобійних систем, які можуть передаватися Україні, замість ракет ATACMSФото: AP
ПолітикаСполучені Штати Америки

США розглядають альтернативи ATACMS для України - Міллі

Валерій Сааков | Степан Смишляєв
20 хв. тому

Вашингтон поки не постачатиме Києву ракети ATACMS з огляду на обмежену кількість цих систем у самих США. Натомість у Пентагоні думають над альтернативами для цих комплексів, повідомив генерал Марк Міллі.

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США розглядають варіанти далекобійних систем, які можуть передаватися Україні, оскільки поки ракети ATACMS постачатися не будуть. Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю спеціалізованому виданню Defense One, опублікованому в п'ятницю, 31 березня.

"З військового погляду, у нас відносно небагато ATACMS, і ми маємо переконатися, що у нас також є власні запаси боєприпасів. А дальність дії зброї - я думаю, що є деякі перебільшення щодо того, що може зробити ATACMS, а що ні... просто зараз ми не надаємо (Україні. - Ред.) ATACMS", - розповів Міллі.

За його словами, є інші системи, які можуть забезпечити ту саму далекобійність, що й ATACMS. "Тоді як використовуючи (реактивні снаряди. - Ред.) GMLRS можна зробити шість пострілів, використовуючи ATACMS - один. Хоч дальність ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть мати таку ж дальність. Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є кілька систем. Отже, це ті речі, які ми розглядаємо, щоб дати їм трохи більше можливостей. Але зараз ми не надаємо ATACMS", - додав Міллі.

Утім, американський генерал не став виключати можливості постачання таких систем як ATACMS України в майбутньому. "Я б ніколи не прогнозував, що буде чи не буде розглядатися", - сказав генерал, говорячи про подальші кроки в військовій підтримці України.

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Прогноз щодо цьогорічного перебігу війни

Крім того, Міллі висловив припущення, що Україні навряд чи вдасться перемогти у війні нинішнього року, "вигнавши всі російські сили" з окупованих Росією територій. Утім, він підкреслив: "Я не кажу, що цього не можна зробити. Я кажу лише, що це дуже складне завдання".

Так само американський генерал зазначив, що в рамках цієї війни Росія "зазнала поразки" стратегічно, оперативно, "а тепер вона зазнає поразки й тактично".

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