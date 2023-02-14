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Штаб-квартира НАТО в Брюсселі
Штаб-квартира НАТО в БрюсселіФото: Getty Images/AFP/J. Thys
ПолітикаСвіт

РФ програла стратегічно у війні в Україні - Міллі

Степан Смишляєв
2 год. тому

Світ натхненний хоробрістю українців, наголосив після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі генерал США Марк Міллі. При цьому міністр оборони Польщі висловив оптимізм щодо постачання винищувачів Україні.

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Росія програла стратегічно, оперативно і тактично у війні в Україні, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі журналістам у вівторок, 14 лютого, після зустрічі з міністрами оборони країн НАТО в Брюсселі. "Росія зараз є глобальним вигнанцем, і світ залишається натхненним українською хоробрістю і стійкістю. Коротше кажучи, Росія  програла: вона програла стратегічно, оперативно і тактично", - цитує Міллі  інформагенція Reuters.

Щодо винищувачів - оптимістично, але не сьогодні

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, домовленість про постачання винищувачів в Україну має бути досягнута. Водночас він зауважив, що Польща сама по собі не може зробити багато, адже союзники мають набагато більший потенціал. "Тому я думаю, що ці переговори завершаться позитивно", - заявив польський міністр і додав, що "без тиску однак це не спрацює". 

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Своєю чергою міністр оборони США Ллойд Остін, відповідаючи на питання щодо того, чи обговорювалося постачання літаків на зустрічі у вівторок, зауважив, що йому "нема чого оголосити сьогодні".

Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі
Міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в БрюсселіФото: Olivier Matthys/REUTERS

Остін: Україна перейде у контрнаступ навесні

Він додав, що наразі не фіксується нарощення РФ повітряного угруповання біля України, але зауважив, що союзники робитимуть все необхідне для посилення протиповітряної оборони Києва.

Коментуючи поточну ситуацію на полі бою, міністр зауважив, що Росія кидає на фронт нові війська, але багато з них погано навчені та погано оснащені.  Він додав, що Україна планує перейти у контрнаступ навесні.

"Україна хоче створити імпульс... Ми очікуємо, що вони здійснять наступ десь  навесні", - зазначив Остін.

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