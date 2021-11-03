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Марк Міллі - американський військовий.На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марк Міллі".
Марк Міллі у липні 2019 року обійняв посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що його поява разом с Трампом біля церкви після розгону демонстрантів була помилкою, оскільки її сприйняли як втручання військових у внутрішню політику.