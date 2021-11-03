Марк Міллі

У Пентагоні стурбовані через загострення на Донбасі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США провів телефонні розмови з колегами з України і Росії на тлі останнього загострення на Донбасі та повідомлень про стягнення військ РФ на кордоні з Україною.