У Пентагоні стурбовані через загострення на Донбасі

У Пентагоні стурбовані через нещодавнє загострення на Донбасі та поінформовані щодо переміщення російських військ на кордонах України. Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у середу, 31 березня.

"Ми стурбовані недавньою ескалацією російської агресії на Сході України, включно з порушенням режиму припинення вогню, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів 26 березня, та поранення двох інших", - заявив Джон Кірбі. Він також додав, що "дестабілізуючі дії Росії підривають спроби послаблення напруженості". За його словами, американські військові мають інформацію з Києва щодо переміщення російських військ на кордонах України. Представник Пентагону наголосив, що Вашингтон обговорює "з союзниками по НАТО свої побоювання щодо цього зростання напруженості".

На тлі повідомлень про стягнення військ РФ до кордону України та зростання напруженості голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у середу, 31 березня, обговорив ситуацію з командувачем Збройних сил України Русланом Хомчаком і начальником штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим.

Як поінформувала пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак і генерал Марк Міллі обговорили поточне безпекове середовище в Східній Європі. Зокрема, в Україні і навколо її кордонів.

"Зі свого боку, Міллі висловив співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю чотирьох українських бійців під Шумами і підтвердив підтримку США суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України в міжнародно-визнаних кордонах в умовах продовження агресії. Хомчак подякував Міллі за всебічну і багаторічну підтримку ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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Тим часом у міноборони РФ повідомили, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов і голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі "обговорили питання, що представляють взаємний інтерес". Міноборони РФ не повідомило деталей переговорів.

Нагадаємо, днями Хомчак заявив, що РФ нарощує війська вздовж кордону. "Станом на 30 березня вздовж державного кордону України на тимчасово окупованих територіях України та АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме у Брянській, Воронезькій, Ростовській і на території тимчасово окупованого Криму", - сказав він на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок, 30 березня. Утім, за його словами, останнім часом із різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчань підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх спільних стратегічних навчань "Захід 2021" збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, на сході та на півдні".