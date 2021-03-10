 Єрмак: США могли б відігравати активнішу роль щодо Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2021

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Єрмак: США могли б відігравати активнішу роль щодо Донбасу

Андрій Єрмак подякував раднику президента США за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. При цьому він додав, що США могли б відіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів щодо Донбасу.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив телефоном з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном. Під час цієї розмови Єрмак заявив, що США могли б зіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба президента України у понеділок ввечері, 29 березня.

"США могли б відіграти більш активну роль у просуванні мирних переговорів щодо припинення війни на Донбасі", - цитує Єрмака пресслужба.

Зазначається, що Єрмак розповів співрозмовнику про безпекову ситуацію на лінії розмежування на Донбасі. Він відзначив, що останніми тижнями спостерігається небезпечна тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та кількості загиблих. Він повідомив Саллівану про загибель чотирьох українських військовослужбовців 26 березня в результаті мінометного обстрілу з боку бойовиків біля населеного пункту Шуми в Донецькій області.

Єрмак зазначив, що Україна залишається "форпостом демократичного світу на сході Європи і платить за це високу ціну, зокрема втрачаючи життя найкращих своїх громадян.".

Водночас, глава Офісу президента України подякував США за чітку і послідовну політику щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, а також за надання важливої для безпеки допомоги, яка сприяє посиленню обороноздатності України.

Зокрема, за підтримку реформи Збройних сил України та посилення військово-морських сил ЗСУ в Криму. "Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи "Кримська платформа", - сказав керівник Офісу президента.

Він додав, що "завдяки підтримці США Україна вже отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО (EOP) і розраховує на отримання плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ)".

Крім того, Єрмак розповів Саллівану про реформи в Україні. Він зазначив, що з ініціативи Зеленського "створено Центр протидії дезінформації, керівник якого незабаром буде представлений громадськості". "Події, які відбувалися в останні роки і в Україні, і в інших країнах, доводять, що інформаційна війна та поширення дезінформації не менш руйнівні, ніж збройне протистояння", - сказав Єрмак.

Зі свого боку, радник президента США наголосив на важливості співпраці в питанні протидії дезінформації, а також відзначив зусилля України в проведенні реформ. Як зазначається у повідомленні, Салліван запевнив, що США допомагатимуть Україні в досягненні її політичних, економічних, безпекових цілей, а також у готовності і надалі допомагати країні в отриманні повноправного членства в НАТО.

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