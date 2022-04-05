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Джейк Салліван

Джейк Салліван - американський правник та урядовий службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Джейк Салліван".

Джейк Салліван був заступником Гілларі Клінтон, коли вона очолювала Держдепартамент США. У 2013-2014 роках Джейк Салліван обіймав посаду радника віцепрезидента Джо Байдена з питань національної безпеки. У 2021 році Джейк Салліван знову став радником з національної безпеки тепер уже президента США Байдена. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У США помітили підготовку РФ до нового етапу війни в Україні

У США помітили підготовку РФ до нового етапу війни в Україні 05.04.2022

Росія змінила цілі війни в Україні та готується до нового етапу, який триватиме кілька місяців, заявив радник президента США. За його словами, РФ зосередить наступ на сході та півдні України.
Фон дер Ляєн і Боррель відвідають Київ і зустрінуться з Зеленським

Фон дер Ляєн і Боррель відвідають Київ і зустрінуться з Зеленським 05.04.2022

41-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 5 квітня.
У США стурбовані можливим зближенням Китаю та Росії

У США стурбовані можливим зближенням Китаю та Росії 15.03.2022

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорював потенційні наслідки зближення Пекіна та Москви на зустрічі з членом політбюро ЦК компартії Китаю Яном Цзечі.
Радник Байдена: Північний потік-2 не запрацює у разі нападу РФ на Україну

Радник Байдена: "Північний потік-2" не запрацює у разі нападу РФ на Україну 07.02.2022

Москва може обрати кібератаки, анексію Донбасу, повномасштабне вторгнення чи дипломатію, вважає Джейк Салліван. Однак напад РФ позначиться на долі "Північного потоку-2", заявили у Білому домі.
США попередили РФ про належну відповідь у разі причетності до кібератак на Україну

США попередили РФ про "належну відповідь" у разі причетності до кібератак на Україну 17.01.2022

За словами радника президента США, у разі продовження кібератак в Україні й підтвердження причетності до них Росії США готові дати "належну відповідь".
США назвали умови для переговорів з Росією щодо гарантій безпеки

США назвали умови для переговорів з Росією щодо гарантій безпеки 21.12.2021

За словами радника президента США, діалог з Москвою щодо гарантій безпеки можливий лише в умовах деескалації ситуації з боку РФ на кордоні з Україною і у повній координації з європейськими союзниками та партнерами.
Радник президента США: Путін не ухвалив рішення про нове вторгнення в Україну

Радник президента США: Путін не ухвалив рішення про нове вторгнення в Україну 18.12.2021

Президент РФ Володимир Путін не має остаточного плану щодо військових дій стосовно України, повідомив радник президента США Джейк Салліван. При цьому, за даними розвідки США, Москва все ще розглядає такий сценарій.
Байден хоче обговорити з Путіним і Зеленським нарощування військ РФ

Байден хоче обговорити з Путіним і Зеленським нарощування військ РФ 27.11.2021

Президент США Джо Байден збирається обговорити з президентами Росії Володимиром Путіним і України Володимиром Зеленським нарощування російських військ біля українських кордонів.
Таліби обіцяють пускати цивільних в аеропорт для евакуації - радник Байдена

Таліби обіцяють пускати цивільних в аеропорт для евакуації - радник Байдена 17.08.2021

"Талібан" пообіцяв пропускати місцевих цивільних жителів у аеропорт Кабула для евакуації, повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Попередньо евакуація може тривати до кінця серпня.
Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка

Вашингтон пообіцяв Тихановській тиснути санкціями на Лукашенка 21.07.2021

Радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся зі Світланою Тихановською. США притягатимуть режим Лукашенка до відповідальності, зокрема і за допомогою санкцій, заявили у пресслужбі Ради .
Радник Байдена пояснив ситуація з додатковим пакетом допомоги Україні

Радник Байдена пояснив ситуація з додатковим пакетом допомоги Україні 20.06.2021

Додаткова військова допомога Україні від США на 100 мільйонів доларів готувалася на випадок російського вторгнення, заявив Джейк Салліван.
США готують нові санкції щодо Росії через Навального

США готують нові санкції щодо Росії через Навального 20.06.2021

Радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив про підготовку нового пакета санкцій стосовно Росії у зв'язку зі справою Олексія Навального.

США скоро побачать, чи можливий прогрес з РФ з кібербезпеки - радник Байдена

США скоро побачать, чи можливий прогрес з РФ з кібербезпеки - радник Байдена 17.06.2021

Найближчими місяцями США побачать, чи можливий прогрес у співпраці з Росією щодо кібербезпеки, зазначив радник Джо Байдена з нацбезпеки. Володимир Путін запевняв, що у такій співпраці зацікавлені обидві країни.
Байден хоче обговорити з Путіним цілісність України - радник президента США

Байден хоче обговорити з Путіним цілісність України - радник президента США 29.04.2021

Джо Байден хотів би стабільних відносин з Росією і запропонував Володимиру Путіну обговорити низку тем, зокрема і Україну, повідомив радник президента США Джейк Салліван.
США погрожують Кремлю наслідками у разі смерті Олексія Навального

США погрожують Кремлю наслідками у разі смерті Олексія Навального 18.04.2021

Адміністрація президента США обмірковує реакцію у випадку смерті Олексія Навального в колонії, заявив радник Байдена з нацбезпеки. Ситуацію з Навальним обговорюватимуть і глави МЗС країн ЄС 19 квітня.
Єрмак: США могли б відігравати активнішу роль щодо Донбасу

Єрмак: США могли б відігравати активнішу роль щодо Донбасу 30.03.2021

Андрій Єрмак подякував раднику президента США за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. При цьому він додав, що США могли б відіграти активнішу роль у просуванні мирних переговорів щодо Донбасу.
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