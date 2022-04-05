Джейк Салліван - американський правник та урядовий службовець. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Джейк Салліван".

Джейк Салліван був заступником Гілларі Клінтон, коли вона очолювала Держдепартамент США. У 2013-2014 роках Джейк Салліван обіймав посаду радника віцепрезидента Джо Байдена з питань національної безпеки. У 2021 році Джейк Салліван знову став радником з національної безпеки тепер уже президента США Байдена. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.