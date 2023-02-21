На Заході та в Україні розкритикували промову Путіна

У Білому домі вказали, що відповідальність за війну в Україні лежить на Росії. Радник глави офісу президента України Подоляк заявив, що президент РФ "втратив контакт із реальністю".

Виступ президента Росії Володимира Путіна перед Федеральними зборами у вівторок, 21 лютого, в якому він, окрім іншого, оголосив про припинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО), а також звинуватив Захід у розв'язанні війни в Україні, викликав великий резонанс на Заході.

Радник Байдена: "Звинувачення Путіна на адресу Заходу - абсурд"

Так, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван назвав звинувачення президента РФ на адресу Заходу "абсурдними". "Ніхто не нападав на Росію. Є якась абсурдність в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось ще", - цитує його видання The Financial Times.

"Якщо Росія припинить воювати в Україні і відправиться додому, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати і Сполучені Штати та коаліція (західних союзників України. - Ред.) перестануть допомагати їй воювати, Україна зникне з карти світу. Думаю, це говорить вам усе, що потрібно знати про те, хто несе відповідальність за цю війну", - наголосив Салліван.

Він додав, що президент США Джо Байден, який після неанонсованого візиту до Києва 20 лютого вирушив до Варшави для зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у своєму виступі там окреслить картину протистояння демократій і авторитарних режимів, зокрема "засудить агресорів, які прагнуть зруйнувати фундаментальні принципи".

Столтенберг: РФ треба дотримуватися чинних договорів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив жаль у зв'язку з наміром Росії в односторонньому порядку призупинити участь у Договорі про СНО і закликав президента РФ "наново обміркувати своє рішення і дотримуватися чинних договорів".

Держсекретар США Ентоні Блінкен також розкритикував рішення РФ призупинити участь у Договорі про СНО-3. За його словами, воно "гідне найвищого жалю і є безвідповідальним". "Ми уважно стежитимемо за тим, що Росія робить насправді", - пообіцяв він під час візиту до Афін.

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Метою Договору СНО було перешкодити розширенню ядерних арсеналів його країн-учасниць. Він був підписаний у 2010 році в Празі й почав діяти 2011 року. 2021 року, безпосередньо після вступу Джо Байдена на посаду президента США, договір продовжили ще на п'ять років - до 5 лютого 2026 року.

У своїй промові Путін виступив із твердженням, що припинення участі Росії в Договорі СНО-3 - вимушений крок на тлі того, що інші ядерні країни продовжують розвивати ядерні озброєння.

Подоляк: "Путін втратив контакт із реальністю"

Тим часом радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі агентству Reuters висловив думку, що Путін "остаточно втратив контакт із реальністю". "Він перебуває в зовсім іншій реальності, де немає можливості вести діалог про справедливість і міжнародне право", - заявив Подоляк.

Раніше він написав у Twitter, що виступом перед Федеральними зборами Путін "публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість" та показав, що РФ перебуває в безумовному "тайговому глухому куті", а перспективних рішень у нього немає й не буде, "тому що скрізь "нацисти, марсіани й теорії змови". "Sic transit gloria mundi (у пер. з лат. - "так минає мирська слава". - Ред.) Путіна в парламенті РФ", - резюмував Подоляк.