США скоро побачать, чи можливий прогрес з РФ з кібербезпеки - радник Байдена

Кібербезпека була однією з тем саміту президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна, і в найближчі місяці Вашингтон зможе визначитися з тим, чи можлива успішна співпраця у цій сфері, заявив у четвер, 17 червня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми зможемо в наступні місяці побачити, чи можливий тут прогрес, або чи потрібно нам просто вжити заходів щодо захисту своїх інтересів, тому що прогрес не спостерігався", - сказав Салліван журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на американські ЗМІ.

Також радник торкнувся теми передачі Байденом Путіну списку 16 ключових секторів, які не повинні піддаватися кібератакам. За словами Саллівана, Байден при цьому зазначив: неприпустимими будуть як "пов'язані з державою кібератаки", так і кримінальна активність у кіберпросторі, що виходить з території РФ.

Тим часом агентство Bloomberg повідомило, що в переданий Байденом Путіну список ключових секторів, які не повинні піддаватися кібератакам, увійшли оборонна промисловість, енергетика і фінансові інститути.

Раніше цього дня Путін заявив, що Росія і США хочуть розпочати переговори стосовно співпраці у сфері кібербезпеки. Це - однаково важливо для Росії та США, запевнив хазяїн Кремля.

Нагадаємо, на віллі Ла Гранж у Женеві 16 червня відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Це були перші переговори Байдена і Путіна з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона.

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