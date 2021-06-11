Саміт Байдена з ЄС: захист демократії від Росії та Китаю та підтримка України

"Ви не втомилися бачити мене?" - запитав президент США Джо Байден. Так він звернувся у Брюсселі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), прибувши на саміт ЄС-США 15 червня. Три лідери неодноразово бачилися в останні дні, бо разом брали участь у саміті G7 у Великобританії 11-13 червня.

Як Байдена приймали у Євросоюзі

Ні Мішель, ні фон дер Ляєн від Байдена втомленими не були. "Пане президенте, дорогий Джо, ми так раді вітати вас у Брюсселі. Ви повернулися до Брюсселя, а Америка повернулася на глобальну сцену. Це чудова новина", - не приховуючи посмішки, говорив Мішель під час протокольної зйомки в будівлі "Європа", де засідає Європейська Рада.

Урсула фон дер Ляєн так само, як і Мішель, вийшла далеко за межі звичайної дипломатичної люб'язності: "Яка радість вас приймати тут, яка честь! Той факт, що ви приїхали так рано у вашій каденції, наголошує на вашій особистій прихильності до Європи. І ми дуже цінуємо це".

Якщо хтось і був втомленим, так це, можливо, Байден, бо він до 22:00 напередодні брав участь у саміті НАТО. Президент США був набагато стриманішим за обох лідерів ЄС. Він лише подякував за "гарний" прийом і додав: "Америка повернулася (…) Це надзвичайною мірою відповідає інтересам Америки - мати чудові відносини з НАТО та з ЄС. Я дотримуюся дуже відмінних поглядів від мого попередника (Дональда Трампа. - Ред.)".

Читайте також: Саміт НАТО: Байден, розмови про ПДЧ для України та російська загроза

Євросоюз і США хочуть захищати демократію в світі

Після цього три лідери провели переговори, головними темами яких стали боротьба з пандемією COVID-19 та змінами клімату, торгівля та технологічна співпраця, а також захист демократії у світі. Остання тема стала одним з лейтмотивів співпраці між Європою і США після того, як Байден став президентом. І йдеться тут про захист демократії передусім від двох країн.

В ухваленому напередодні комюніке саміту НАТО на першому місці серед загроз стоїть Росія. Натомість у спільній декларації за підсумками зустрічі 15 червня спершу згадується Китай. Очевидно, що в цьому питанні Мішель і фон дер Ляєн пішли Байдену назустріч. А саме, вони домовилися тісніше співпрацювати та координувати свої політики в рамках їхніх "подібних" підходів до Китаю, які включають "елементи співпраці, конкуренції та системного суперництва". Фон дер Ляєн не відповіла на запитання журналістів про те, наскільки сильним був тиск з боку Байдена, аби ЄС підтримав позицію Вашингтона щодо Пекіна. Натомість вона пояснила, що в Євросоюзі хочуть співпрацювати з КНР, зокрема, щодо протидії змінам клімату. В економіці Китай сприймають як конкурента. "А коли йдеться про (політичну. - Ред.) систему, про права людини та людську гідність, ми є системними суперниками", - додала глава Єврокомісії.

На другому місці в декларації згадується РФ, якій присвячені жорсткіші формулювання, ніж Китаю: "Ми єдині у нашому принциповому підході до Росії та ми готові рішуче реагувати на повторювану схему негативної поведінки та шкідливих дій, які Росія має виправити, аби запобігти подальшому погіршенню відносин". У декларації закликали Москву припинити переслідувати громадянське суспільство, опозицію та незалежні ЗМІ, а також дозволити іноземним дипломатам працювати в Росії безпечно. Водночас ЄС і США хочуть тримати відкритими канали комунікації з Росією.

Для того, аби краще координувати свою політику щодо РФ, на саміті домовилися запустити діалог на високому рівні між ЄС і США щодо Росії. Також Вашингтон і Брюссель активніше узгоджуватимуть між собою санкції.

ЄС і США підтримають Україну на шляху реформ

У спільній декларації саміту йдеться і про Україну. У документі висловлено підтримку суверенітету та територіальній цілісності країн "Східного партнерства". Вашингтон і Брюссель також пообіцяли допомагати Україні, Грузії та Молдові на шляху реформ.

"Ми підтримуємо народ Білорусі у його прагненні до прав людини та демократії", - зазначається у комюніке. ЄС і США також "поставили собі за ціль притягнути режим Лукашенка до відповідальності" за атаки на права людини та основоположні свободи, а також за примусову посадку в Мінську літака Ryanair "з фальшивими відмовками".

Пресконференція після саміту вийшла дуже незвичною, адже відбулася без участі Байдена. Хоча в залі для преси стояли прапори і ЄС, і США, трибун було дві - для керівників Євроради та Єврокомісії. Незважаючи на це, Мішель і фон дер Ляєн виглядали дуже задоволеними і піднесено переговорювалися, йдучи до зали.

Перемир'я у торговельній суперечці між ЄС і США

Одна з причин цього - угода, яку виробили торгова представниця США Кетрін Тай та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Вони досягли "порозуміння" у торговельному спорі щодо субсидій європейському виробнику літаків Airbus та його американському конкуренту Boeing. Ця згода не означає остаточного розв'язання спору, це радше перемир'я у ньому. Адже Вашингтон і Брюссель поки лише відстрочили на п'ять років взаємне застосування штрафних мит.

Цей час вони використають, аби цілковито врегулювати спір у питанні "великих цивільних літаків". Для цього створять спеціальну робочу групу. Крім того, США і ЄС домовилися надавати фінансування виробникам літаків лише на ринкових умовах, надавати кошти на науково-дослідні роботи в рамках прозорого процесу та робити доступними розробки, здійснені за державні гроші.

Конфлікт щодо Airbus-Boeing був найдовшим спором в історії Світової організації торгівлі (СОТ). Розпочався він у 2004 році, коли США подали скаргу на надання Євросоюзом Airbus субсидій, які у Вашингтоні вважали незаконними. Наступного року Брюссель подав аналогічну скаргу на підтримку Boeing з бюджету США. У 2019 та 2020 році в СОТ винесли рішення, якими дозволили обом сторонам запровадити штрафні мита на експорт один одного на загальну суму 11,5 мільярда доларів. У підсумку бізнес у ЄС і США сплатив додаткових мит на суму 3,3 мільярда доларів.

"Сьогодні США і ЄС зробили ще один крок: домовленість щодо великих цивільних літаків включає зобов'язання співпрацювати у протистоянні загрозам китайських амбіцій розбудувати авіабудівельний сектор за допомогою неринкових практик", - зазначила Тай під час пресконференції з Домбровскісим. Ці слова продемонстрували, що між позиціями США і ЄС щодо Китаю залишаються суттєві розбіжності, адже у пресрелізі Єврокомісії КНР не згадується, а говориться про протидію "неринковим практикам третіх сторін".