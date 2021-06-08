 ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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Новини

ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing

Євросоюз та США погодилися відмовитися на 5 років від застосування штрафних мит у суперечці щодо державної допомоги Airbus та Boeing.

ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing

Літаки Airbus та Boeing на авіавиставці

США та Європейський Союз досягли згоди в суперечці навколо державної допомоги авіабудівним концернам Boeing та Airbus, що тривала 17 років. Про це в вівторок, 15 червня, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після зустрічі з президентом США Джо Байденом.

"Сьогодні, досягнувши угоди щодо Boeing та Airbus, ми зробили важливий крок до вирішення найтривалішої торговельної суперечки в історії СОТ", - зазначила фон дер Ляєн. За її словами, це рішення відкриває новий розділ у відносинах між ЄС та США. Обидві сторони суперечки на п’ять років відмовилися від застосування взаємних тарифів на загальну суму 11,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, що ЄС та США обвинувачували одне одного в недоброчесній державній підтримці авіабудівних концернів та наклали взаємні багатомільярдні мита. У 2019 році СОТ дозволила США накласти штрафні мита на європейські товари обсягом 7,5 мільярда доларів. Роком пізніше ЄС отримав дозвіл накласти штрафні мита на американський імпорт вартістю 4 мільярди доларів. У березні 2021 року сторони погодилися призупинити дію мит на чотири місяці.

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