 Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.11.2020

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Економіка

Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США

Через провал переговорів у суперечці щодо американських субвенцій концерну Boeing ЄС накладе на США штрафні мита навіть на тлі поразки Дональда Трампа на виборах.

На американське арахісове масло в ЄС можуть підвищити мито

На американське арахісове масло в ЄС можуть підвищити мито

ЄС накладе штрафні мита на імпорт з СШАу відповідь на незаконне субсидування США авіабудівного концерну Boeing. Про це у понеділок, 9 листопада, під час відеоконференції міністрів торгівлі країн ЄС заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Таким чином Європейський Союз не чекатиме зміни керівництва Білого дому після перемоги Джо Байдена на виборах президента Сполучених Штатів, хоча торгівельна суперечка Вашингтона з Брюсселем розпочалася саме за правління Дональда Трампа.

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ЄС готовий повернутися до переговорів щодо мит

Це рішення ЄС стало можливим після того, як у жовтні Світова організація торгівлі (СОТ) дозволила Євросоюзу запровадити штрафні мита на товари американського експорту загальною вартістю до 3,99 мільярда доларів на рік у відповідь на незаконне субсидування США авіабудівного концерну Boeing.

Одразу після цього рішення СОТ у ЄС заявили, що спробують ще раз владнати суперечку у переговорах з урядом Дональда Трампа. Втім, судячи з заяви Домбровскіса, ці зусилля виявилися марними. 

Домбровскіс наголосив, що Євросоюз і надалі готовий до переговорів, через провал яких у Брюсселі вирішили запровадити мита. Якщо США скасує мита зі свого боку, ЄС зробить крок у відповідь - пояснив віцепрезидент Єврокомісії.

Торгівельна суперечка США та ЄС

Раніше СОТ так само дозволила Сполученим Штатам накласти мита на європейські товари через субсидії ЄС концерну Airbus. Тому у жовтні минулого року США запровадили 10-відсоткові мита на вироблені в ЄС літаки, а в лютому цього року підвищили їх до 15 відсотків.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. При цьому, на думку СОТ, обидві сторони використали незаконні субсидії, однак ЄС робив це більшою мірою.

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