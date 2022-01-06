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Airbus

Airbus - європейська авіабудівна компанія.

Airbus вважається найбільшою в Європі авіабудівною компанією. Її штаб-квартиру розміщено у французькому місті Тулуза. Заводи Airbus розташовані у Франції, Німеччині, Іспанії, Великобританії, Китаї та США.

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу 06.01.2022

Минулий рік був для міжнародної авіації катастрофічним - для авіакомпаній, виробників літаків та операторів аеропортів. Та попри пандемію галузь з оптимізмом дивиться на 2022 рік.
ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing

ЄС та США досягли згоди в суперечці щодо Airbus та Boeing 15.06.2021

Євросоюз та США погодилися відмовитися на 5 років від застосування штрафних мит у суперечці щодо державної допомоги Airbus та Boeing.
Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео)

Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео) 08.06.2021

Виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.

Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (04.06.2021)

Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (04.06.2021) 04.06.2021

Авіаперельоти зумовлюють величезну кількість шкідливих викидів. Але виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери зовсім без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.

ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing

ЄС та США домовилися призупинити дію мит у суперечці Airbus-Boeing 05.03.2021

Суперечка через державну підтримку авіагігантів тривала 15 років і призвела до запровадження мит, які коштували сторонам мільярди доларів США.
США запровадили нові мита на товари з Німеччини і Франції

США запровадили нові мита на товари з Німеччини і Франції 12.01.2021

США ввели нові мита на запчастини для авіапромисловості і алкогольні напої з Німеччини і Франції через невирішений конфлікт щодо субсидій європейському концерну Airbus.

Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США

Попри перемогу Байдена: ЄС запровадить штрафні мита щодо товарів зі США 09.11.2020

Через провал переговорів у суперечці щодо американських субвенцій концерну Boeing ЄС накладе на США штрафні мита навіть на тлі поразки Дональда Трампа на виборах.

Екологічні літаки майбутнього: на водні і з нульовими викидами (23.09.2020) 23.09.2020

Авіабудівник Airbus обіцяє вже в найближчі 15 років створити літак, який не забруднюватиме атмосферу вуглецевими викидами. Для цього компанія працює одразу над трьома концепціями.
Чи є майбутнє у пасажирських авіаперевезень? (07.09.2020)

Чи є майбутнє у пасажирських авіаперевезень? (07.09.2020) 07.09.2020

До пандемії коронавірусу понад мільйон людей у середньому одночасно перебували в повітрі. Тепер це менше, ніж 100 тисяч. Майже дві третини всіх пасажирських літаків вивели з експлуатації. Спроби їх продати, як правило, безуспішні.

Повітряні таксі вже не за горами? (03.09.2020) 03.09.2020

Те, що ще недавно здавалося фантастикою, уже незабаром може з'явитися на вулицях чи то радше в повітрі європейських міст - аеротаксі, яким не страшні жодні затори. Одразу кілька підприємств з різних країн останнім часом представили свої розробки.
Перший Airbus А350 поповнив авіафлот для перевезення урядовців Німеччини

Перший Airbus А350 поповнив авіафлот для перевезення урядовців Німеччини 20.08.2020

Бундесвер отримав перший далекомагістральний літак Airbus А350, який використовуватимуть при візитах німецьких високопосадовців. Всього уряд замовив три таких літаки.
Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці? 15.07.2020

У зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19 лихоманить багато галузей. Ми зібрали найгучніші історії про можливі масові звільнення.
При падінні літака в Пакистані вижили щонайменше дві людини

При падінні літака в Пакистані вижили щонайменше дві людини 22.05.2020

Рятувальники знайшли на місці авіакатастрофи у Пакистані щонайменше двох уцілілих пасажирів. Загалом в літаку перебували 99 людей.
США знову підвищують мита на європейські літаки

США знову підвищують мита на європейські літаки 15.02.2020

Через суперечку щодо субсидій для виробництва європейських літаків Airbus та американських Boeing США підвищують мита на літаки з Євросоюзу з 10 до 15 відсотків.
Збитки Airbus за 2019 рік сягнули 1,36 мільярда євро

Збитки Airbus за 2019 рік сягнули 1,36 мільярда євро 13.02.2020

Мирова угода з Францією, Великобританією та США про виплату кількамільярдного штрафу призвела до збитків Airbus у 2019 році.

Новий літак Boeing 777X здійснив перший політ

Новий літак Boeing 777X здійснив перший політ 25.01.2020

Новий літак Boeing 777X піднявся в небо у свій перший політ у США. Це - найбільший у світі двомоторний широкофюзеляжний лайнер. Він має скласти конкуренцію далекомагістральному літаку компанії Airbus.
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