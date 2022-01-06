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Airbus - європейська авіабудівна компанія.
Airbus вважається найбільшою в Європі авіабудівною компанією. Її штаб-квартиру розміщено у французькому місті Тулуза. Заводи Airbus розташовані у Франції, Німеччині, Іспанії, Великобританії, Китаї та США.
Авіаперельоти зумовлюють величезну кількість шкідливих викидів. Але виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери зовсім без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.
Те, що ще недавно здавалося фантастикою, уже незабаром може з'явитися на вулицях чи то радше в повітрі європейських міст - аеротаксі, яким не страшні жодні затори. Одразу кілька підприємств з різних країн останнім часом представили свої розробки.