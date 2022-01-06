Чи є майбутнє у пасажирських авіаперевезень? (07.09.2020)

До пандемії коронавірусу понад мільйон людей у середньому одночасно перебували в повітрі. Тепер це менше, ніж 100 тисяч. Майже дві третини всіх пасажирських літаків вивели з експлуатації. Спроби їх продати, як правило, безуспішні.