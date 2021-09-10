Повернення A380. Літаки-гіганти знову потрібні авіагалузі

Найбільші у світі пасажирські авіалайнери A380, які можуть перевозити понад 600 пасажирів (як, наприклад, той, що належить авіакомпанії Emirates), багато авіакомпаній вивели з експлуатації ще до пандемії коронавірусу. Однак тепер для подолання кризи, пов'язаної зі скасуванням рейсів і великим скупченням пасажирів в аеропортах, а також із затримкою постачання лайнерів Boeing, багато хто повертає А380 до своїх авіапарків.

Так, наприкінці червня 2022 року, згідно з порталом Flightradar24, 129 пасажирських літаків такого типу семи авіакомпаній світу знову здійнялися у повітря - це більше половини з наявних 251 авіалайнера A380. І щотижня їх злітає дедалі більше. Німецька Lufthansa також заявила, що до березня 2023-го знову почне експлуатувати A380.

Кому потрібні літаки A380

Великі та просторі трансконтинентальні літаки A380 подобаються пасажирам. Однак в авіакомпаній виникають економічні проблеми, пов'язані з рентабельністю цих гігантів із чотирма двигунами, які здатні перевозити рекордну кількість пасажирів. Тільки такі успішні компанії, як Emiratesз ОАЕ, як і раніше, готові закуповувати A380.

Emirates повідомила, що має намір поповнити свій авіапарк до середини 2030 року літаками з душем і баром на борту. Зі 123 придбаних авіакомпанією нових лайнерів половину становлять A380. Виготовлення їх завершилося минулого року. Emirates у грудні 2021 року отримала останній із них, випущений на заводі концерну Airbus у Гамбурзі. Здавалося, що ера великих пасажирських авіалайнерів закінчилася, адже і випуск Boeing 747, через 50 років після його початку, теж має завершитися цього року.

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Європейські компанії ще до пандемії вирішили відмовитись від таких величезних літаків. А після того як пандемія сильно вдарила по галузі авіаперевезень, здавалося, що авіалайнери-гіганти, що залишилися, вже не врятувати і їхнє майбутнє вирішено наперед. Так, наприклад, авіакомпанія Air France списала 10 своїх A380, перші вже навіть утилізовано.

Останній A380, який придбала Emirates

Німецька Lufthansa, яка з 2010 року мала у розпорядженні 14 лайнерів A380, кожен на 509 посадкових місць, відмовилася від їхнього використання, а глава компанії Карстен Шпор (Carsten Spohr) у серпні 2021 року наголосив: "A380 не повернеться". У квітні 2022 року він заявив виданню Der Spiegel: "Це пішло безповоротно. У Lufthansa більше не буде таких літаків. A380 порівняно з новітніми далекомагістральними авіалайнерами економічно невигідні".

Lufthansa повертає A380

Той, хто сьогодні хоче побачити літаки-гіганти Lufthansa та інших авіакомпаній, має приїхати до французького Лурдеса. В аеропорту Тарб-Лурд на тлі засніжених Піренеїв стоять A380, багато з яких абсолютно нові, доставлені сюди на стоянку із заводу Airbus у Тулузі.

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У Лурдесі стоять літаки цієї моделі, що вже перебували в експлуатації. Картина нагадує епізод із казки про сплячу красуню: гігантські машини, частково в упаковці, загорнуті у фольгу, застигли, наче чекають свого часу. "Потрібно дев'ять місяців, поки літаки A380 буде знову введено в експлуатацію", - пояснив Карстен Шпор в інтерв'ю DW.

І це справді станеться. Від чотирьох до п'яти з восьми літаків, що залишилися у компанії, мають повернутись до використання. "Я мушу дещо пом'якшити свою заяву, - сказав Шпор наприкінці червня. - І це пов'язано не лише зі збільшенням кількості пасажирів порівняно з 2019 роком, а й із проблемами Boeing".

Один зі списаних A380 авіакомпанії Lufthansa, який хочуть повернути до експлуатації

Скільки літаків повернеться до експлуатації

Lufthansa є першим клієнтом Boeing, для якого виробляють далекомагістральні літаки на 400 місць - Boeing 777-9. Але постачання цієї моделі затримується приблизно на 5 років. І до 2025 року вони, як планувалося, не поповнять авіапарк Lufthansa. "Затримка постачання Boeing 777-9 - це велика проблема для нашого підприємства", - каже Шпор. Її вирішенням і могло б стати введення в експлуатацію кількох A380. Перші шість із 14 літаків, які компанія Lufthansa повернула Airbus, у жовтні 2022 року змінять власника.

А з вісьмох, що залишилися, чотири чи п'ять з весни 2023 року знову почнуть літати з аеропорту Мюнхена. Якщо попит буде великий, то в експлуатацію буде введено й інші машини.

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Однак у такому разі ще однією проблемою є нестача пілотів. "У нас є тільки 14 льотчиків, які здатні керувати A380 і можуть приступити до роботи прямо зараз. Якщо ми введемо в експлуатацію ці машини, то маємо перекваліфікувати кількох пілотів, які нині керують авіалайнерами A350", - уточнив Шпор.

Для підготовки льотчиків знадобиться шість тижнів. Lufthansa у 2021 році, в період пандемії, запропонувала своїм пілотам звільнитися за власним бажанням, пропонуючи шестизначну компенсацію, а для пілотів A380 ця сума була вищою ще на 35 тисяч євро. Тож тепер належить вирішити не лише проблему повернення літаків-гігантів, а й тих, хто здатний їх пілотувати.