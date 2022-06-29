Хаос у європейських аеропортах: літній сезон під загрозою зриву

Хаос - це найвлучніше описання поточної ситуації, що панує у великих європейських аеропортах. Авіапасажири стоять у багатогодинних чергах. Кому не пощастить найбільше, той змушений пропустити свій рейс.

Страйки та нестача персоналу вже призвели до скасування тисяч рейсів і до прикрих довгих черг очікування в аеропортах. Багато пасажирів планували вирушити у свою першу подорож з часу скасування коронавірусних обмежень. "Ми у відпустці і дуже розлючені. Про все подбали, з'явилися із запасом часу у п'ять годин. Але це просто марна трата часу. Ми могли б зайнятися чимось іншим", - сказав DW пасажир у черзі в аеропорту Дюссельдорфа.

"Мій сусід працює в аеропорту, і він сказав, що все це через брак охоронців - і це дурість. Квиток коштує дорого, тому це дратує, якщо доведеться пропустити рейс", - сказав інший мандрівник.

Хаос в європейських авіахабах, таких як Франкфурт-на-Майні, Лондон і Париж, також загрожують відновленню авіаційної галузі після різкого спаду в 2020 році, спричиненого пандемією, коли через карантин і обмеження на польоти авіагалузь недорахувалася понад 219 мільярдів євро.

Пасажирам радять прибувати до аеропорту зі значним запасом часу

Різке збільшення пасажиропотоку стало шоком для авіації, де не встигли з набором достатньої кількості обслуговуючого персоналу. Під час пандемії авіакомпанії, аеропорти та супровідні сервіси були змушені скоротити співробітників. Але наново наймаючи персонал, галузь не встигає за попитом пасажирів.

Ситуація ускладняється ще й тим, що після пандемії люди стали вибагливішими до працевлаштування, і не поспішають влаштовуватися на вакансії з важкими умовами праці та низькою заробітною платою. "На німецькому ринку праці ситуація залишається напруженою. Пропонується велика кількість вакансій, а водночас роботодавці мають труднощі, багато вільних посад залишаються відкритими", - пояснив DW речник оператора аеропорту Франкфурта-на-Майні Fraport. "Понад те, процес набору в аеропортах є особливо складним і трудомістким. Це пов'язано з тим, що багато роботи в авіагалузі ведеться у чутливих, з точки зору безпеки, зонах".

Враховуючи хаос в аеропортах, мандрівникам на внутрішніх рейсах рекомендують прибувати в аеропорт за 2,5 години до вильоту. Ще одна порада - реєструватися на рейс (check-in) онлайн та перевіряти, що ручна поклажа правильно спакована. Це допоможе уникнути затримок під час догляду.

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Хвиля скасування рейсів

За останні кілька тижнів через хаотичну ситуацію в аеропортах авіакомпанії скасували вже тисячі рейсів. Тільки німецька Lufthansa скасувала майже 3000 рейсів.

Тисячі рейсів скасовано за останні тижні

У вівторок виконавчий директор Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) вибачився перед співробітниками і клієнтами за хаос в аеропортах, повідомляє Reuters. "Протягом останніх двох років, зберігши нашу компанію та понад 100 тисяч робочих місць, ми, безумовно, все ж робили помилки", - написав Шпор у листі до співробітників, яке має у розпорядженні інформаційне агентство. "Чи не зайшли ми занадто далеко, скорочуючи витрати то тут, то там, через понад 10 мільярдів євро збитків, пов'язаних із пандемією? Звичайно, і це також", - додав він.

Компанія веде набір нових співробітників, зокрема тисяч співробітників у Європі, але ці зусилля лише взимку принесуть свої плоди, сказав Шпор.

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Допомога влади

Німеччина заявила, що залучить до роботи більше тимчасових співробітників з-за кордону, в основному з Туреччини, щоб полегшити ситуацію під час піку літнього сезону відпусток. Уряд Німеччини прискорить видачу дозволів на роботу та віз для кількох тисяч іноземних працівників, повідомили журналістам у середу міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) та міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Перш ніж їм дозволять працювати, іноземні співробітники пройдуть такі ж безпекові перевірки, що і їхні місцеві колеги, сказала Фезер.

За даними Німецької спілки аеропортів ADV, близько 20 відсотків робочих місць у сфері безпеки, реєстрації та обслуговування літаків залишаються вакантними.

Уряд Португалії планує до 4 липня майже подвоїти штат прикордонників у шістьох аеропортах країни, щоби впоратися з величезним напливом туристів. Ця країна, одна з найбільш сонячних у Європі, цього року переживає різкий притік авіамандрівників.

Довгі черги в аеропортах спонукали також і іспанську поліцію найняти ще 500 співробітників для роботи у найбільш завантажених аеропортах, включаючи Мадрид і Барселону. Раніше цього місяця іспанський перевізник Iberia заявив, що затримки на паспортному контролі мадридського аеропорту Барахас призвели до того, що з 1 березня близько 15 тисяч пасажирів не встигли на свій рейс.

В Ірландії перевели армію в режим готовності, щоби допомогти із безпекою в аеропорту Дубліна на випадок продовження збоїв у роботі у літній період відпусток. Минулого місяця через довгі черги за один день понад тисяча пасажирів пропустили свої рейси у головному аеропорту країни. Кількість пасажирів в аеропорту Дубліна наближається до рівня, який передував пандемії.