 Хаос у європейських аеропортах: літній сезон під загрозою зриву | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.06.2022

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Економіка

Хаос у європейських аеропортах: літній сезон під загрозою зриву

Скасування рейсів та довгі черги в аеропортах: це не те, на що сподівалися авіамандрівники в Європі після тривалого періоду пандемії. Влада і керівництво аеропортів продовжує пошуки ефективних рішень.

Черги і хаос в аеропорту Дюссельдорфа

Черги і хаос в аеропорту Дюссельдорфа

Хаос - це найвлучніше описання поточної ситуації, що панує у великих європейських аеропортах. Авіапасажири стоять у багатогодинних чергах. Кому не пощастить найбільше, той змушений пропустити свій рейс.

Страйки та нестача персоналу вже призвели до скасування тисяч рейсів і до прикрих довгих черг очікування в аеропортах. Багато пасажирів планували вирушити у свою першу подорож з часу скасування коронавірусних обмежень. "Ми у відпустці і дуже розлючені. Про все подбали, з'явилися із запасом часу у п'ять годин. Але це просто марна трата часу. Ми могли б зайнятися чимось іншим", - сказав DW пасажир у черзі в аеропорту Дюссельдорфа.

"Мій сусід працює в аеропорту, і він сказав, що все це через брак охоронців - і це дурість. Квиток коштує дорого, тому це дратує, якщо доведеться пропустити рейс", - сказав інший мандрівник.

Хаос в європейських авіахабах, таких як Франкфурт-на-Майні, Лондон і Париж, також загрожують відновленню авіаційної галузі після різкого спаду в 2020 році, спричиненого пандемією, коли через карантин і обмеження на польоти авіагалузь недорахувалася понад 219 мільярдів євро.

Пасажирам радять прибувати до аеропорту зі значним запасом часу

Пасажирам радять прибувати до аеропорту зі значним запасом часу

Різке збільшення пасажиропотоку стало шоком для авіації, де не встигли з набором достатньої кількості обслуговуючого персоналу. Під час пандемії авіакомпанії, аеропорти та супровідні сервіси були змушені скоротити співробітників. Але наново наймаючи персонал, галузь не встигає за попитом пасажирів.

Ситуація ускладняється ще й тим, що після пандемії люди стали вибагливішими до працевлаштування, і не поспішають влаштовуватися на вакансії з важкими умовами праці та низькою заробітною платою. "На німецькому ринку праці ситуація залишається напруженою. Пропонується велика кількість вакансій, а водночас роботодавці мають труднощі, багато вільних посад залишаються відкритими", - пояснив DW речник оператора аеропорту Франкфурта-на-Майні Fraport. "Понад те, процес набору в аеропортах є особливо складним і трудомістким. Це пов'язано з тим, що багато роботи в авіагалузі ведеться у чутливих, з точки зору безпеки, зонах".

Враховуючи хаос в аеропортах, мандрівникам на внутрішніх рейсах рекомендують прибувати в аеропорт за 2,5 години до вильоту. Ще одна порада - реєструватися на рейс (check-in) онлайн та перевіряти, що ручна поклажа правильно спакована. Це допоможе уникнути затримок під час догляду.

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Хвиля скасування рейсів

За останні кілька тижнів через хаотичну ситуацію в аеропортах авіакомпанії скасували вже тисячі рейсів. Тільки німецька Lufthansa скасувала майже 3000 рейсів.

Тисячі рейсів скасовано за останні тижні

Тисячі рейсів скасовано за останні тижні

У вівторок виконавчий директор Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) вибачився перед співробітниками і клієнтами за хаос в аеропортах, повідомляє Reuters. "Протягом останніх двох років, зберігши нашу компанію та понад 100 тисяч робочих місць, ми, безумовно, все ж робили помилки", - написав Шпор у листі до співробітників, яке має у розпорядженні інформаційне агентство. "Чи не зайшли ми занадто далеко, скорочуючи витрати то тут, то там, через понад 10 мільярдів євро збитків, пов'язаних із пандемією? Звичайно, і це також", - додав він.

Компанія веде набір нових співробітників, зокрема тисяч співробітників у Європі, але ці зусилля лише взимку принесуть свої плоди, сказав Шпор.

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Допомога влади

Німеччина заявила, що залучить до роботи більше тимчасових співробітників з-за кордону, в основному з Туреччини, щоб полегшити ситуацію під час піку літнього сезону відпусток. Уряд Німеччини прискорить видачу дозволів на роботу та віз для кількох тисяч іноземних працівників, повідомили журналістам у середу міністр праці Губертус Гайль (Hubertus Heil) та міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser). Перш ніж їм дозволять працювати, іноземні співробітники пройдуть такі ж безпекові перевірки, що і їхні місцеві колеги, сказала Фезер.

За даними Німецької спілки аеропортів ADV, близько 20 відсотків робочих місць у сфері безпеки, реєстрації та обслуговування літаків залишаються вакантними.

Уряд Португалії планує до 4 липня майже подвоїти штат прикордонників у шістьох аеропортах країни, щоби впоратися з величезним напливом туристів. Ця країна, одна з найбільш сонячних у Європі, цього року переживає різкий притік авіамандрівників. 

Довгі черги в аеропортах спонукали також і іспанську поліцію найняти ще 500 співробітників для роботи у найбільш завантажених аеропортах, включаючи Мадрид і Барселону. Раніше цього місяця іспанський перевізник Iberia заявив, що затримки на паспортному контролі мадридського аеропорту Барахас призвели до того, що з 1 березня близько 15 тисяч пасажирів не встигли на свій рейс.

В Ірландії перевели армію в режим готовності, щоби допомогти із безпекою в аеропорту Дубліна на випадок продовження збоїв у роботі у літній період відпусток. Минулого місяця через довгі черги за один день понад тисяча пасажирів пропустили свої рейси у головному аеропорту країни. Кількість пасажирів в аеропорту Дубліна наближається до рівня, який передував пандемії.

  • Гранада, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Гранада, Іспанія

    Це місто біля підніжжя Сьєрра-Невади є одним з найбільш сонячних міст на європейському континенті і відоме своєю андалусько-мавританською культурою. Сонце тут світить у середньому 341 годину на місяць. Назви, що починаються на "аль", наприклад "Альгамбра" (арабською - червоний замок) - найбільш відвідуваний історичний об'єкт в Іспанії, розташований на пагорбі Сабіка - вказують на арабське коріння.

  • Лас-Пальмас, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Лас-Пальмас, Іспанія

    Лас-Пальмас - найбільше місто на Канарських островах, де сонце сяє 341 годину на місяць. Типова канарська архітектура найкраще представлена у Старому місті Вегети. Після відпочинку на пляжі Лас-Кантерас можна скуштувати "папас арругадас" - "зморщену картоплю" - фірмову страву з відвареної у морській воді картоплі зі соусом мохо на основі оливкової олії.

  • Ніцца, Франція

    Найсонячніші міста Європи

    Ніцца, Франція

    Інший популярний курорт - Ніцца на південному сході Франції. Портове місто з м'яким кліматом цілий рік і 342 годинами сонця на місяць вабить не лише прекрасною архітектурою, пляжами та знаменитою Англійською набережною, але й щорічним фестивалем "Nice Jazz Festival". Концерти проводяться на площі Masséna у липні.

  • Валенсія, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Валенсія, Іспанія

    Іспанське місто Валенсія ідеально пасує для поєднання пляжного і міського відпочинку. Смачні тапас і паелью, родом із Валенсії, обов'язково потрібно скуштувати під час прогулянок районом Ель-Кармен. Там же розташовані музеї, храми з вражаючими фресками та ринок Mercado de Mossén Sorell. Найкращий дигестив подають на Plaza del Tossal.

  • Мессіна, Італія

    Найсонячніші міста Європи

    Мессіна, Італія

    Третє за розміром місто на Сицилії може похвалитися 345 сонячними годинами на місяць. Мессіна - місто з древньою історією. Війни, пожежі і землетруси залишили тут свій відбиток. Проте дивом вціліла церква XII століття Santissima Annunziata dei Catalani. Вона вистояла й після землетрусу 1908 року.

  • Малага, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Малага, Іспанія

    Цей популярний напрямок також пропонує 345 годин сонця на місяць, а ще може похвалитися принадами: церквами, музеями та будинком, де народився Пікассо. Тут можна відпочити на одному з багатьох середземнеморських пляжів або у Монтес-де-Малага - природному парку площею 5000 гектарів, через який протікає ріка Гуадалмедіна, і де можна втекти від міської суєти, незважаючи на близькість до самого міста.

  • Мурсія, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Мурсія, Іспанія

    На південному сході Іспанії розташоване третє за кількістю сонячних годин місто в Європі - 346. Високі температури тут норма, тому узбережжя Коста-Каліда ідеально пасує для пошуків прохолоди у спекотні літні дні. Особливо популярними є мис Манга-дель-Мар-Менор або затоки Картахени. Курортники також полюбляють околиці Мурсії.

  • Катанія, Італія

    Найсонячніші міста Європи

    Катанія, Італія

    Портове місто Катанія на сході Сицилії - на другому місці за кількістю сонячних годин на місяць - 347. Завдяки архітектурі пізнього бароко місто з 2002 року внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відпочивальників вабить історичний центр міста з Пьяцца-дель-Дуомо та Палаццо-дельї-Елефанті. Плайя-ді-Катанія також у фаворі серед туристів.

  • Аліканте, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Аліканте, Іспанія

    Найсонячніше місто Європи розташоване в Іспанії. Аліканте пропонує у середньому 349 сонячних годин на місяць. Пляжі та чарівне історичне старе місто створюють ідеальні умови для відпочинку. Типові для тутешньої кухні - страви з рису, такі як арроз негро, чорний рис з кальмарами.

  • Методологія дослідження

    Найсонячніші міста Європи

    Методологія дослідження

    Основою для розрахунків стали дані пошукової системи курортного житла Holidu. Використовуючи дані World Weather Online, в Holidu підрахували середню кількість сонячних годин на місяць з 2009 по 2021 рік. З цієї метою було досліджено дані щодо 300 найбільш густонаселених міст Європи.

    Автор: Софі Дізземонд


 

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Докладно

Черги і хаос в аеропорту Дюссельдорфа

Хаос у європейських аеропортах

Скасування рейсів та довгі черги в аеропортах ставлять під загрозу літній сезон відпусток.  

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