Авіація 2022: у пошуках екологічного балансу

Здавалося, авіація, що стала жертвою майже дворічної пандемії, стала потроху оговтуватися після кризи. У деякі тижні під час літніх канікул 2021 року авіапасажиропотік був майже таким самим, як і до пандемії, а подекуди навіть вищим. У середині грудня в Європі в небі було близько трьох чвертей літаків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Але ринок за цей час суттєво змінився. Найбільший європейський авіаперевізник Ryanair, за даними Eurocontrol, здійснив учетверо більше польотів, ніж British Airways, удвічі більше за Easyjet чи Turkish Airlines, а також більш ніж удвічі більше за німецьку Lufthansa.

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Крім того, Ryanair стала єдиною авіакомпанією, яка в 2021 році здійснила суттєво більше - на 12 відсотків - перельотів, ніж рівно два роки тому. Натомість у Lufthansa та Air France цей показник становив мінус 21 відсоток, а у British Airways - взагалі мінус 35 відсотків.

Непевні очікування, стриманий оптимізм

Та зараз разом із поширенням нового омікрон-варіанта коронавірусу галузі загрожує чергове потрясіння. "Починаючи з середини січня і до лютого ми спостерігаємо суттєве скорочення бронювань, - сказав наприкінці 2021 року очільник Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr) в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). - У зимовому розкладі ми в концерні через це змушені скасувати 33 тисячі рейсів, або 10 відсотків".

Ще більше постраждав Ryanair, який, утім, сам першим наважився вийти на ринок із великою пропозицією рейсів. На січень авіакомпанія скасувала третину запланованих рейсів та розраховує замість 10 мільйонів на від шести до семи мільйонів пасажирів.

Потрапити на борт літака без COVID-сертифіката буде складно і в 2022 році

У глобальному масштабі все також виглядає далеко не чудово, передусім в Азії. Китай фактично закрив країну для в'їзду іноземців від самого початку пандемії. Інші ринки на кшталт Таїланду та Сінгапуру, які обережно вже були почали відкриватися, зробили зараз крок назад. Так само перенесла свої попередні плани щодо відкриття і Нова Зеландія. Австралія надалі планує відкриватися на початку 2022 року.

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Попри це галузь із обережним оптимізмом дивиться на 2022 рік. Lufthansa, якій вдалося достроково повернути борг німецькій державі, планує знову вийти на прибуток. Фахове видання Airline Business пише: "Досі залишаються вагомі причини думати, що 2022 рік буде набагато кращим для авіагалузі, ніж 2021 року, але лише коли хвиля омікрон-варіанта спаде".

Екологія відіграє важливішу роль

На порядку денному надалі попереду залишається екологічний аспект, під час пандемії він навіть став іще важливішим. У 2022 році у повітря мають здійнятися перші гібридні літаки з електродвигунами і на водневому паливі. Так, прототип виготовленого в Німеччині 19-місного літака Donier 228, переобладнаний британською компанією Zeroavia. Галузь докладає неабияких зусиль, аби досягнути мети кліматичної нейтральності до 2050 року.

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Тому дедалі більше використовується екологічне паливо для літаків. Це вважається розумним перехідним заходом до того, поки літаки не перейдуть на новітні двигуни. Але поки що виробництво такого палива є дуже дорогим, і його мало. Аби розв'язати цю проблему, влада повинна встановити чіткі квоти на домішки синтетичного керосину.

Забагато порожніх польотів

Але є й негативні моменти, приміром, той факт, що, як каже Карстен Шпор, його компанія "мусила здійснити 18 тисяч додаткових непотрібних перельотів, аби залишити за собою права на зліт і посадку", що суперечить кліматичним цілями ЄС.

Німецька Lufthansa сподівається у 2022 році знову мати прибутки

Єврокомісія 2020 року послабила правила, згідно з якими авіакомпанія повинна була використати щонайменше 80 відсотків так званих слотів, аби продовжувати користуватися аеропортом. Зараз цей поріг скоротили до 50 відсотків, починаючи з березня він становитиме 64 відсотки.

Особливо бюджетні авіаперевізники хочуть, на радість аеропортів, забронювати багато слотів, тож ЄС повинен створити для цього справедливу та гнучку систему, яка, втім, не має вимагати порожніх польотів.

Нова конкуренція з Росії

У 2022 році мають також відбутися серйозні зміни на ринку авіабудування. Нещодавно відповідні органи допустили до експлуатації для пасажирських перевезень російський літак Irkut MC-21. Тож, багаторічні монополісти Airbus та Boeing уперше матимуть конкуренцію їхнім найбільш ходовим моделям A320 та Boeing 737.

Наскільки сильно це відіб'ється на ринку, спрогнозувати важко. Передусім Boeing не так давно мав нагоду переконатися, що його пропозиція літаків не відповідає вимогам часу, коли багаторічні клієнти авіабудівника Qantas та KLM вперше вирішили перейти на Airbus та замовити літаки типу A320neo.

Більша фрагментація ринку

Навесні має відбутися перший політ цікавої новинки від Airbus. З летовища Гамбург-Фінкенвердер має здійнятися A321XLR, здатний перевозити від 180 до 220 пасажирів на довгі дистанції до 8700 кілометрів, який при цьому коштує стільки ж, скільки й невеликий літак середньої дальності. Його можна, таким чином, вигідно використовувати й для польотів із малих аеропортів, аби покривати прямі міжконтинентальні маршрути. Приміром, директор аеропорту німецького Нюрнберга нещодавно висловив зацікавленість у прямих польотах на східне узбережжя США на нових A321XLR.

Цей тренд на фрагментацію ринку, що посилюється, коли дедалі більше пасажирів можуть долітати до місць призначення, оминаючи великі хаби, вже посприяв невдачі великого літака A380. Крім того, на початку 2022 року планує припинити виробництво свого Boeing 747 і американський авіагігант. Останнім часом на його пасажирську версію взагалі не вдавалося знайти нових замовників. Рекорд, якому можна позаздрити, - ще ніколи цивільний літак не будували понад пів сторіччя.