Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати?

Аеропорт "Франкфурт-Ган" (Frankfurt Hahn) добре відомий українцям, які регулярно літають до Німеччини. Рейсами дешевих авіаліній з України сюди можна долетіти подекуди лише за 30 євро - туди і назад. Із Франкфуртом-на-Майні на практиці цей аеропорт нічого спільного не має. До ділової столиці західної Німеччини звідси 120 кілометрів. На відміну від більшості аеропортів країни, сюди не дістатись залізницею. Без машини єдиний варіант - кілька годин автобусом з Франкфурта-на-Майні або Кобленца. Однак ощадливі пасажири були готові миритися із цим, так само як і зі "спартанськими" умовами колишнього військового аеродрома. З аеропорту "Франкфурт-Ган" дешевими авіалінії літали переважно у відпустку на південь. Залишити автомобіль на парковці тут значно дешевше, ніж у великих аеропортах.

Банкрутство дешевого "Франкфурта"

Майбутнє ультрадешевих рейсів з Гана, однак, нині опинилося під питанням. 19 жовтня управляюча компанія аеропорту оголосила про банкрутство. Китайський інвестор, який з 2017 року володіє летовищем, виявився неплатоспроможним і більше не покриватиме хронічні збитки підприємства. Сподівання вивести німецьке летовище у "плюс" у середньостроковій перспективі були перекреслені, зокрема, пандемією COVID-19, а також зростаючою конкуренцією з великими аеропортами.

Річ у тім, що багато років маленькі аеропорти у провінції розвивалися за рахунок дешевих авіаліній, яких приваблювали значно нижчі сервісні збори, ніж у великих аеропортах. Центральні летовища, однак, дедалі більше відвойовують позиції, повертаючи дискаунтерів знижками на обслуговування, наприклад, у найбільш віддалених терміналах. Зокрема, головний клієнт аеропорту у Гані - ірландська компанія Ryanair - протягом кількох останніх років поступово переводить рейси з аеропорту "Франкфурт-Ган" до "справжнього" франкфуртського аеропорту, що у Франкфурті-на-Майні. З обох цих летовищ авіакомпанія на даний момент пропонує приблизно по два десятки дешевих рейсів. При цьому до аеропорту у Франкфурті-на-Майні можна дістатися швидкісним потягом з будь-якого куточка Німеччини.

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Під загрозою - десятки аеропортів

Проблеми має не лише "Франкфурт-Ган". Як засвідчило дослідження, представлене торік природоохоронною організацією BUND, лише 2 із загалом 14 невеликих регіональних летовищ у Німеччині є прибутковими. Це аеропорт у баварському Меммінгемі, а також летовище у містечку Веезе. За аналогією з аеропортом з "Франкфурт Ган", це летовише також позиціонується із прив'язкою до найближчого великого міста, називаючись "Дюссельдорф-Веезе" (Düsseldorf Weeze). При цьому до Дюссельдорфа звідси 80 кілометрів. "Якщо подивитися на фінансові звіти німецьких аеропортів, то з них випливає, що для того, щоб отримувати прибуток, треба обслуговувати на рік від трьох мільйонів пасажирів", - зазначає професорка менеджменту міжнародних авіаперевезень в Університеті прикладних наук у Франкфурті-на-Майні Івон Ціглер (Yvonne Ziegler). Вона констатує, що до таких обсягів провінційні аеропорти здебільшого не дотягують.

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Непевне майбутнє Дортмунда

Зокрема, аеропорт Дортмунда налічує близько 1,2 мільйона пасажирів на рік і є хронічно збитковим. Як підрахувало видання Ruhr Nachrichten, з 1998 по 2020 рік аеропорт зазнав збитків на суму у близько півмільярда євро. Цей дефіцит довелося покривати власникові летовища - комунальному підприємству DSW21. Міська влада Дортмунда не раз наштовхувалася на критику за це. Аеропорт Дортмунда спеціалізується, крім "курортних" рейсів, також на перевезеннях до країн Східної Європи. Зокрема, авіакомпанія Wizzair вже багато років літає звідси до Львова і Києва. А віднедавна також до Харкова і Запоріжжя.

Приваблювати дешеві авіалінії дортмундському аеопорту вдається, зокрема, низькими сервісними зборами. За даними Ruhr Nachrichten, вони становлять 7,23 євро з пасажира, тоді як у великих аеропортах Німеччини подекуди до 26 євро. За цей ціновий демпінг, кажуть критики, платять у підсумку мешканці Дортмунда зі своїх кишень.

Wizzair посилює присутність в Україні. За рахунок Німеччини?

Фінансові проблеми аеропорту Дортмунда, утім, можуть ще більше поглибитися. Річ у тім, що 24 жовтня авіакомпанія Wizzair - один з ключових клієнтів летовища - закриває свою дортмундську базу, яка обслуговувала на постійній основі три літаки авіакомпанії. Нещодавно угорці оголосили, що посилюють свою базу у Києві п'ятьма літаками і відкривають нову базу у Львові, де обслуговуватимуться два літаки.

У Німеччині загалом 24 цивільні аеропорти. Скептики кажуть, що це забагато. Малим аеропортам виживати дедалі складніше. "Структурна тенденція концентруватися на великих аеропортах триватиме і після завершення кризи, спричиненої пандемією COVID-19", - прогнозує аналітик з питань цивільної авіації центру Deutsche Bank Research Ерік Гайманн (Eric Heymann).

Вирішальним для малих аеропортів стане 2024 рік. Саме до цього часу Європейський Союз дозволив у деяких випадках державні дотації аеропортам. Без цих грошей провінційним летовищам не вижити. При цьому більшість з них - за винятком прибуткових летовищ у Веезе і Меммінгемі - частково або повністю перебувають у комунальній чи державній власності.

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"Шкідливі дотації"

Державні дотації аеропортам ще до доленосного рішення ЄС перебували у Німеччині в центрі критики, передовсім з боку екологів. Зокрема, підтримку малих аеопортів природоохоронці з організації BUND таврували "шкідливим для клімату марнуванням грошей платників податків".

Без державних дотацій доля більшості малих аеропортів Німеччини після 2024 року - під великим питанням. Фахівці прогнозують, що частина з них закриється, а деяким доведеться сфокусуватися на вузькопрофільному бізнесі. Наприклад, на вантажних перевезеннях і послугах з навчання пілотів, а також обслуговуванні приватних літаків та авіалюбителів. Адже нішеві послуги не вимагають таких значних витрат на персонал, безпеку та інфраструктуру як обслуговування пасажирських перевезень.

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