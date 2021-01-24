 Усе про коронавірус (досьє) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.01.2021

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Політика й суспільство

Усе про коронавірус (досьє)

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Усе, що потрібно знати про нього та про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.

Працівниця фармацевтичної фірми у білому халаті й рукавичках під час підготовки препарату проти COVID-19 на основі антитіл

    

DW.COM

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

На тлі поширення нових мутацій коронавірусу науковці побоюються, що слабкі вакцини чи зволікання з другим щепленням можуть сприяти поширенню вірусу чи розвитку в нього стійкості до вакцин.  

Коронавірус: що треба знати про захисні маски

Маски для захисту від вірусів з огляду на пандемію COVID-19 стали частиною побуту для людей по всьому світі. Приписи, які саме маски треба носити у громадських місцях, у Німеччині стали жорсткішими.  

Вчені зробили перше 3D-фото коронавірусу SARS-CoV-2

Так виглядає коронавірус SARS-CoV-2. Австрійські вчені вперше змогли зробити тривимірну фотографію вірусу. До цього часу використовувалися тільки зображення його комп'ютерних моделей.  

Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав?

Через поширення нових мутацій коронавірусу посилюються побоювання, що для захисту від них недостатньо перехворіти на COVID-19 чи зробити щеплення.  

Коронавірус: які медикаменти допомагають від COVID-19, а які - ні?

За час пандемії у ЗМІ згадувались назви різних медикаментів і засобів, на які покладали надії під час лікування хвороби COVID-19. Однак не завжди сподівання справджувалися. Головне - в огляді DW.  

Чи можуть вакциновані від COVID-19 заразити інших?

Хто думає, що після щеплення проти коронавірусу може поводитися так само, як і раніше, той помиляється. Дотримуватися суворих правил доведеться і надалі, щоб не заразити інших. Адже існує ще багато відкритих питань.  

COVID-19: довгострокові наслідки коронавірусної хвороби

Біль у м'язах, втома і психічні розлади. Згідно з новим китайським дослідженням, дві третини важкохворих із COVID-19 ще пів року відчувають наслідки захворювання.  

Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

Чи розроблені у короткі строки вакцини справді є безпечними? Якими можуть бути побічні ефекти щеплення? Яка різниця між вакцинами від різних виробників? Відповіді на ці запитання - в огляді DW.  

Дозвіл на використання вакцини BioNTech/Pfizer у ЄС: що треба знати

Європейське агентство лікарських засобів та Єврокомісія дали дозвіл на використання першої вакцини проти коронавірусу в ЄС. Таким чином винахід компаній BioNTech та Pfizer визнали безпечним.  

Коронавірус: чому від COVID-19 частіше помирають чоловіки?

Коронавірус SARS-CoV-2 однаково заразний як для чоловіків, так і для жінок чи дітей. Однак у чоловіків хвороба частіше має важкий перебіг. І помирає їх від COVID-19 теж більше. DW з'ясовувала можливі причини.  

Мутація коронавірусу: підстав для паніки немає

Виявлений у Великобританії мутований штам коронавірусу поширюється швидше, ніж попередній, але від цього він не став небезпечнішим. Спільно з вакцинами мутації послаблюють вірус до рівня легкої застуди.  

Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип

Французькі науковці підтвердили: COVID-19 має втричі більшу летальність, ніж сезонний грип. Базою для порівняння слугувала найбільш смертоносна хвиля грипу за п'ять років.  

Коронавірус і проблеми з ерекцією: науковці досліджують зв'язок

Крім утруднення дихання, втрати нюху та смаку коронавірус, можливо, викликає і проблеми з потенцією у чоловіків. Потенційний зв'язок зараз досліджують фахівці.  

Коронавірус: німецько-американська вакцина BioNTech/Pfizer небезпечна для алергіків?

Сотні пацієнтів у Великобританії вакцинувалися новим препаратом BioNTech/Pfizer, який було ліцензовано за прискореною процедурою дозволу. У двох пацієнтів проявилася гостра алергічна реакція.  

Кому загрожує важка форма COVID-19? Вчені з ФРН знайшли відповідь

Німецькі вчені виявили два типи кров'яних клітин, за наявності яких коронавірус має для пацієнта особливу небезпеку. Це дозволяє заздалегідь передбачити, як людина перенесе хворобу.  

Коронавірус: як довго щеплення захищатиме від COVID-19?

Фармаконцерни обіцяють вакцину від COVID-19 протягом наступних місяців. Важливо, утім, знати, як надовго вона захищає? Перші прогнози базуються на тому, як довго тримається імунітет у тих, хто вже перехворів.  

Спершу застуда, потім - кома. Шокуюча розповідь пацієнта з ковідом

Небезпека перенести коронавірус у найважчій формі існує і для тих, хто не належить до групи ризику. DW - про історію пацієнта, який був на межі смерті.  

Коронавірус: як дрібний пил збільшує ризик тяжкого перебігу COVID-19

Навіть для пацієнтів без хронічних хвороб COVID-19 може стати смертельним. Дослідники припускають, що дрібний пил відіграє при цьому важливу роль.  

Вакцини від коронавірусу з Європи та США: що про них відомо

Як відбувалися випробування вакцин від коронавірусу, розроблених компаніями Pfizer, BioNTech, Moderna та іншими західними виробниками та що дозволяє говорити про їхню високу ефективність?  

Коронавірус і вітаміни: які з них справді допомагають при COVID-19

Поступово збільшується кількість досліджень про вплив вітамінів і мікроелементів на перебіг COVID-19. Чи справді вітамін D здатен пом'якшити перебіг коронавірусної хвороби?  

Чого не варто робити при COVID-19: десять порад від медиків

Антибіотики для профілактики, лікування противірусними препаратами, КТ легень при перших симптомах – DW про найпоширеніші помилки, яких допускаються українці при COVID-19.  

COVID викликає психічні захворювання? Дослідження британських науковців

Тривожні розлади, депресії та безсоння можуть бути довгостроковими наслідками коронавірусної хвороби COVID-19. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету.  

Німецько-американська вакцина - початок кінця пандемії COVID-19?

Попередній аналіз третьої фази досліджень розробленої німецькими та американськими виробниками вакцини вказує на високу ефективність і відсутність побічних наслідків.  

Друга хвиля пандемії: куди привів Швецію її особливий шлях у протидії коронавірусу

Особливий шлях, який Швеція обрала в боротьбі з коронавірусом, не врятував цю країну від другої хвилі пандемії. Але в ній і надалі нема жодних приписів на кшталт обов'язкового носіння масок. Уряд видає лише рекомендації.  

Коронавірус: сім різних груп симптомів COVID-19

Викликана коронавірусом хвороба COVID-19 може мати низку різних симптомів. Австрійські науковці визначили важливі біомаркери хвороби та розділили її симптоми на сім груп. Нові знання можуть допомогти в розробці вакцини.  

Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

У низці країн знову запровадили жорсткі обмеження для боротьби з пандемією COVID-19. Поки одні заклади закриваються, інші залишаються відкритими. DW з'ясовувала, де люди найчастіше заражаються коронавірусом у Німеччині.  

Тести на COVID-19: коли робити і що треба знати

Коронавірусна хвороба дедалі швидше поширюється в світі. Як правильно діагностувати COVID-19, якими бувають тести, де і за скільки їх можна зробити в Україні - у матеріалі DW.  

Коронавірус: як довго зберігається імунітет після хвороби COVID-19

Британські науковці встановили, що імунітет після захворювання на COVID-19 втрачається швидше, ніж вважалось спочатку. Передусім це стосується старших людей. Що ми знаємо на цей момент, а що ні - у матеріалі DW.  

Як культура носіння масок в Японії рятує життя під час пандемії COVID-19

Жителі Японії звикли носити маски ще задовго до нинішньої пандемії COVID-19. І це пов'язано не лише з медичною доцільністю, але і з соціальними нормами і культурою.  

Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є.  

Коронавірус: ремдесивір - не панацея під час лікування COVID-19

Медикамент ремдесивір дещо знижує летальність та скорочує перебіг коронавірусної хвороби COVID-19. Але ці ліки важко назвати проривом і панацеєю під час лікування, що підтверджують попередні дані дослідження ВООЗ.  

Повторне зараження коронавірусом: наскільки висока ймовірність?

Наразі у світі зафіксовано п'ять випадків повторного інфікування SARS-CoV-2. Вчені продовжують вивчати механізм взаємодії коронавірусу та імунітету людини. Питань все ще більше, ніж відповідей.  

Захист від коронавірусу: чи безпечно дітям носити маски?

Носіння захисної маски не становить небезпеки навіть для малих дітей. Повідомлення у соцмережах про начебто смерть у ФРН дітей від масок - казки, заявляє поліція.  

Дослідження: гени неандертальця підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19

Люди, які успадкували певну комбінацію "генів неандертальця", мають утричі вищий ризик тяжкого перебігу COVID-19. Це випливає з нового дослідження німецьких науковців.  

Чим небезпечні сімейні свята та вечірки в часи пандемії COVID-19

Один суперпоширювач може спровокувати спалах коронавірусної інфекції з сотнями заражень. Це наводить страх, однак знання цього факту дозволяє цілеспрямовано контролювати поширення SARS-CoV-2.  

Пандемія: якщо на коронавірус накладеться грип

Так, наче коронавірусу замало, - вже незабаром слід чекати на чергову хвилю сезонного грипу. Що ж буде, якщо нас спіткають обидві хвороби?  

Ультрафіолетові лампи проти коронавірусу: ефективно, але чи безпечно?

Ультрафіолетові лампи вбивають мікроорганізми, в тому числі й віруси - на поверхнях, у воді й у повітрі. Але в органах охорони здоров'я мають застереження щодо їх використання у приміщеннях.  

Самогубства у часи пандемії: соціальні обмеження загострюють проблему

У Всесвітній день запобігання самогубствам, який відзначається 10 вересня, експерти попереджають про небезпеку, яку становлять коронавірусні обмеження для людей, схильних до суїциду.  

Нові дослідження: діти без симптомів можуть тижнями бути носіями коронавірусу

Нові дослідження засвідчили, що вірусне навантаження у дітей та підлітків є надзвичайно високим і вони можуть тривалий час бути носіями вірусу, самі цього не помічаючи.  

Чи можливо вдруге заразитися коронавірусом?

Пацієнти в Гонконгу, Нідерландах та Бельгії вдруге отримали позитивний результат на SARS-CoV-2 попри те, що вже задовго до цього перехворіли на COVID-19. Чи дійсно можна заразитися коронавірусом вдруге?  

Дослідження RKI: де найвищий ризик заразитися коронавірусом

У ФРН знову зростає число хворих на COVID-19. Фахівці Інституту імені Роберта Коха з'ясували, у яких місцях люди найчастіше заражаються вірусом, а де такої небезпеки практично немає.  

Нове дослідження: хворі на COVID-19 є заразними раніше, ніж вважали

Цілком ймовірно, що інфіковані коронавірусом люди, які ще не мають жодних симптомів COVID-19, можуть бути заразними набагато раніше, ніж вважалося раніше. Такого висновку дійшли швейцарські вчені.  

Дослідження: Коронавірус краще поширюється у приміщеннях з низькою вологістю повітря

Останні дослідження засвідчують, що за низького рівня вологості повітря коронавірус краще поширюється у приміщеннях. Те саме стосується й сезонного грипу, кажуть німецькі та індійські вчені.  

Спрей для носа проти коронавірусу: нова розробка науковців у США

Розроблений науковцями Університету Каліфорнії препарат містить синтетичні наноантитіла, що здатні нейтралізувати SARS-Cov-2 і запобігти його потраплянню до клітин тіла людини.  

Коронавірус в аерозолях: з'явилися нові наукові підтвердження

Крихітні частинки у повітрі, так звані аерозолі, відіграють роль при зараженні коронавірусом. Утім, наскільки вони значущі? Та наскільки від поширення цих частинок захищають маски?  

Дослідження: Люди можуть заразити тварин коронавірусом SARS-CoV-2

Люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин. Натомість, на думку експертів, зворотний шлях зараження практично неможливий.  

Дослідження: як молоді і здорові люди поширюють COVID-19

На тлі повторних спалахів коронаірусу SARS-CoV-2 багато країн та окремих регіонів знову вводять обмежувальні заходи. Яку роль у появі нових вогнищ інфекції відіграють її безсимптомні носії?  

Як коронавірус атакує все наше тіло

Коронавірусна хвороба COVID-19 відома насамперед як респіраторне захворювання. Однак агресивний збудник SARS-CoV-2 атакує не тільки легені, але й серце, нерви, мозок, судини, нирки та шкіру. (12.05.2020)  

Науковці сумніваються в дієвості пластикових екранів у боротьбі з коронавірусом

Чи допомагають популярні пластикові маски-екрани так само запобігти поширенню коронавірусу, як і звичайні маски? У Швейцарії в цьому сумніваються. (15.07.2020)  

Коронавірус в аерозолі: як вберегтися від нової небезпеки зараження

Понад 200 вчених у листі до ВООЗ закликали передивитися заходи боротьби з SARS-CoV-2. Коронавірус, за їхніми словами, небезпечніший, ніж вважалося, і може передаватися через повітря - із диханням інфікованого. (16.07.2020)  

COVID-19 може серйозно зашкодити мозку навіть у пацієнтів з легкими симптомами

Коронавірус SARS-CoV-2 може серйозно зашкодити мозку та центральній нервовій системі, спричиняючи психози, паралічі та інсульти, що часто виявляються запізно, застерігають британські медики. (13.07.2020)  

Чи зроблять мутації коронавірус менш небезпечним?

Нещодавно в Китаї зафіксували нову хвилю коронавірусної інфекції. Однак панікувати не варто, адже мутації можуть у середньостроковій перспективі послабити коронавірус до рівня звичайної нежиті. (02.07.2020)  

Нові дослідження коронавірусу: довести наявність антитіл не так просто

Наявність антитіл до певного збудника хвороби у крові вважається надійним доказом того, що людина вже перехворіла та виробила імунітет до вірусу чи бактерії. У випадку з COVID-19 усе не так просто. (24.06.2020)  

COVID-19: хайп навколо дексаметазону

ВООЗ говорить про "прорив у боротьбі з COVID-19": згідно з дослідженням британських вчених, протизапальний засіб дексаметазон зменшує смертність серед важких пацієнтів. Утім, незалежного підтвердження ще немає. (20.06.2020)  

Коронавірус: чи впливає група крові на перебіг COVID-19

Чому перебіг COVID-19 у багатьох людей різниться: хтось має серйозні ускладнення і навіть помирає, а хтось не виявляє жодного симптому хвороби? Одна з гіпотез - на це може впливати група крові. (10.06.2020)  

Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак

Німецькі лікарі б'ють на сполох, що люди з серйозними захворюваннями почали рідше звертатися за медичною допомогою, побоюючись заразитися коронавірусом. Це може мати серйозні наслідки, застерігають медики. (28.05.2020)  

Cобаки можуть розпізнати інфікованих коронавірусом

Під час проведеного у Фінляндії експерименту собак навчили розпізнавати специфічний запах інфекції COVID-19. Вчені сподіваються, що це допоможе в подальшому виявляти інфікованих в аеропортах та будинках престарілих. (27.05.2020)  

Чи пов'язана з коронавірусом нова загадкова хвороба у дітей?

Гострий запальний синдром, схожий за симптоматикою на рідкісну хворобу Кавасакі, вражає дітей у регіонах, охоплених пандемією коронавірусу. Вчені припускають його взаємозв'язок зі SARS-CoV-2. (15.05.2020)  

Настоянка полину - ліки з Африки проти коронавірусу?

Низка африканських країн має намір застосовувати для лікування COVID-19 настоянку полину. Ця рослина використовується для лікування малярії. Чи є вона ефективною проти коронавірусу, зараз з'ясовують науковці. (19.05.2020)  

Коронавірус: Оманлива безпека разових рукавиць

Рукавиці одноразового використання насправді не надто ефективні у захисті від коронавірусу. За певних обставин вони навіть сприяють розповсюдженню вірусу. (12.05.2020)  

Чи може канабіс захистити від коронавірусу?

Поки немає вакцини та ліків від COVID-19, канадські дослідники припускають, що від коронавірусу може захистити канабіс. На це вказують дослідження використання цієї рослини для лікування раку та хвороби Крона. (11.05.2020)  

Чи захистить нова вакцина проти туберкульозу від коронавірусу?

Німецькі науковці, які розробили протитуберкульозну вакцину-кандидатку VPM1002, перевіряють її ефективність у разі інфікування коронавірусом. Результати досліджень обнадіюють. (06.05.2020)  

Що нового дізналися про коронавірус німецькі патологоанатоми

У Німеччині та інших країнах, охоплених пандемією COVID-19, науковці намагаються зрозуміти, люди, що заразилися, вмирають "від" або "з" новим коронавірусом. Що розповідають результати розтину небіжчиків? (29.04.2020)  

Що важливо знати зараз про коронавірус? Відповіді провідних вірусологів ФРН

DW зібрала найновіші висловлювання експертів щодо актуальних питань: носіння маски, небезпека зараження, дезінфекція поверхонь, послаблення карантину, загроза другої хвилі пандемії. (26.04.2020)  

Нові дослідження: хлорохін підвищує ризик летальності при COVID-19

Лікування пацієнтів з COVID-19 занадто високими дозами протималярійного препарату може спричинити серйозну аритмію. Низка досліджень засвідчила підвищений ризик летальності та брак покращення у пацієнтів. (23.04.2020)  

Вагітність і коронавірус: поради і застереження для майбутніх мам

Хоч лікарі й не відносять вагітних до особливої групи ризику у зв'язку з коронавірусом, але низка застережень щодо них все ж є. Розповідаємо, як жінки в Німеччині готуються до пологів в умовах пандемії. (22.04.2020)  

Коронавірус: яким є ризик для астматиків?

Чимало астматиків непокояться через підвищений ризик зараження коронавірусом та можливі ускладнення. Ліки для асматиків теж дехто вважає додатковим негативним фактором. (21.04.2020)  

Як імунна система бореться з коронавірусом

Аби вистояти у разі інфікування коронавірусом, єдина надія - наш імунітет. Підступність SARS-CoV-2 у тім, що він може за деяких обставин обернути покликану захищати нас імунну систему проти нас самих. (07.04.2020)  

Небезпечний коронавірус: чи захищає щеплення від туберкульозу?

Імунологи з Товариства Макса Планка вивчають вплив вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) на імунітет людини до вірусних захворювань дихальних шляхів. Про перші результати роботи - у статті DW. (06.04.2020)  

Коронавірус і спорт на свіжому повітрі: корисно чи ризиковано?

Пробіжка вздовж озера, велотур у лісі або фітнес у парку: спорт на свіжому повітрі - це добре для здоров’я. Але чи так це у часи пандемії Covid-19? Питання і відповіді для всіх, хто займається спортом. (06.04.2020)  

Коронавіурс: п'ять порад для зміцнення імунної системи

Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У нашій добірці - кілька порад, як це можна зробити. (02.04.2020)  

Що треба знати про коронавірус: запитання та відповіді

Попри те, що новий коронавірус SARS-CoV-2 уже тривалий час є топтемою в усьому світі, він і досі викликає чимало запитань. Вчені намагаються відповісти на багато з них. Ось що відомо на цей час. (25.03.2020)  

Що робити, якщо у вас симптоми зараження коронавірусом?

Коронавірус шириться світом. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Що робити при підозрі на зараження новим коронавірусом - відповіді в матеріалі DW. (13.03.2020)  

Пандемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні?

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні? (30.03.2020)  

Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей!

Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні. Вирішальним є вік, стать і наявність попередніх захворювань. (12.03.2020)  

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Аудіо й відео до теми

Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)  

Чому в Німеччині від коронавірусу помирає менше людей, ніж в інших країнах (01.04.2020)  

Як борються з коронавірусом сільські лікарі в Німеччині (30.03.2020)  

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Докладно

Коронавірус здатний мутувати під час розмноження

Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Науковці побоюються, що слабкі вакцини чи пізнє друге щеплення можуть сприяти поширенню вірусу чи його стійкості.  

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