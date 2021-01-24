Усе про коронавірус (досьє)

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Усе, що потрібно знати про нього та про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.
На тлі поширення нових мутацій коронавірусу науковці побоюються, що слабкі вакцини чи зволікання з другим щепленням можуть сприяти поширенню вірусу чи розвитку в нього стійкості до вакцин.
Маски для захисту від вірусів з огляду на пандемію COVID-19 стали частиною побуту для людей по всьому світі. Приписи, які саме маски треба носити у громадських місцях, у Німеччині стали жорсткішими.
Так виглядає коронавірус SARS-CoV-2. Австрійські вчені вперше змогли зробити тривимірну фотографію вірусу. До цього часу використовувалися тільки зображення його комп'ютерних моделей.
Через поширення нових мутацій коронавірусу посилюються побоювання, що для захисту від них недостатньо перехворіти на COVID-19 чи зробити щеплення.
За час пандемії у ЗМІ згадувались назви різних медикаментів і засобів, на які покладали надії під час лікування хвороби COVID-19. Однак не завжди сподівання справджувалися. Головне - в огляді DW.
Хто думає, що після щеплення проти коронавірусу може поводитися так само, як і раніше, той помиляється. Дотримуватися суворих правил доведеться і надалі, щоб не заразити інших. Адже існує ще багато відкритих питань.
Біль у м'язах, втома і психічні розлади. Згідно з новим китайським дослідженням, дві третини важкохворих із COVID-19 ще пів року відчувають наслідки захворювання.
Чи розроблені у короткі строки вакцини справді є безпечними? Якими можуть бути побічні ефекти щеплення? Яка різниця між вакцинами від різних виробників? Відповіді на ці запитання - в огляді DW.
Європейське агентство лікарських засобів та Єврокомісія дали дозвіл на використання першої вакцини проти коронавірусу в ЄС. Таким чином винахід компаній BioNTech та Pfizer визнали безпечним.
Коронавірус SARS-CoV-2 однаково заразний як для чоловіків, так і для жінок чи дітей. Однак у чоловіків хвороба частіше має важкий перебіг. І помирає їх від COVID-19 теж більше. DW з'ясовувала можливі причини.
Виявлений у Великобританії мутований штам коронавірусу поширюється швидше, ніж попередній, але від цього він не став небезпечнішим. Спільно з вакцинами мутації послаблюють вірус до рівня легкої застуди.
Французькі науковці підтвердили: COVID-19 має втричі більшу летальність, ніж сезонний грип. Базою для порівняння слугувала найбільш смертоносна хвиля грипу за п'ять років.
Крім утруднення дихання, втрати нюху та смаку коронавірус, можливо, викликає і проблеми з потенцією у чоловіків. Потенційний зв'язок зараз досліджують фахівці.
Сотні пацієнтів у Великобританії вакцинувалися новим препаратом BioNTech/Pfizer, який було ліцензовано за прискореною процедурою дозволу. У двох пацієнтів проявилася гостра алергічна реакція.
Німецькі вчені виявили два типи кров'яних клітин, за наявності яких коронавірус має для пацієнта особливу небезпеку. Це дозволяє заздалегідь передбачити, як людина перенесе хворобу.
Фармаконцерни обіцяють вакцину від COVID-19 протягом наступних місяців. Важливо, утім, знати, як надовго вона захищає? Перші прогнози базуються на тому, як довго тримається імунітет у тих, хто вже перехворів.
Небезпека перенести коронавірус у найважчій формі існує і для тих, хто не належить до групи ризику. DW - про історію пацієнта, який був на межі смерті.
Навіть для пацієнтів без хронічних хвороб COVID-19 може стати смертельним. Дослідники припускають, що дрібний пил відіграє при цьому важливу роль.
Як відбувалися випробування вакцин від коронавірусу, розроблених компаніями Pfizer, BioNTech, Moderna та іншими західними виробниками та що дозволяє говорити про їхню високу ефективність?
Поступово збільшується кількість досліджень про вплив вітамінів і мікроелементів на перебіг COVID-19. Чи справді вітамін D здатен пом'якшити перебіг коронавірусної хвороби?
Антибіотики для профілактики, лікування противірусними препаратами, КТ легень при перших симптомах – DW про найпоширеніші помилки, яких допускаються українці при COVID-19.
Тривожні розлади, депресії та безсоння можуть бути довгостроковими наслідками коронавірусної хвороби COVID-19. Такого висновку дійшли науковці Оксфордського університету.
Попередній аналіз третьої фази досліджень розробленої німецькими та американськими виробниками вакцини вказує на високу ефективність і відсутність побічних наслідків.
Особливий шлях, який Швеція обрала в боротьбі з коронавірусом, не врятував цю країну від другої хвилі пандемії. Але в ній і надалі нема жодних приписів на кшталт обов'язкового носіння масок. Уряд видає лише рекомендації.
Викликана коронавірусом хвороба COVID-19 може мати низку різних симптомів. Австрійські науковці визначили важливі біомаркери хвороби та розділили її симптоми на сім груп. Нові знання можуть допомогти в розробці вакцини.
У низці країн знову запровадили жорсткі обмеження для боротьби з пандемією COVID-19. Поки одні заклади закриваються, інші залишаються відкритими. DW з'ясовувала, де люди найчастіше заражаються коронавірусом у Німеччині.
Коронавірусна хвороба дедалі швидше поширюється в світі. Як правильно діагностувати COVID-19, якими бувають тести, де і за скільки їх можна зробити в Україні - у матеріалі DW.
Британські науковці встановили, що імунітет після захворювання на COVID-19 втрачається швидше, ніж вважалось спочатку. Передусім це стосується старших людей. Що ми знаємо на цей момент, а що ні - у матеріалі DW.
Жителі Японії звикли носити маски ще задовго до нинішньої пандемії COVID-19. І це пов'язано не лише з медичною доцільністю, але і з соціальними нормами і культурою.
Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є.
Медикамент ремдесивір дещо знижує летальність та скорочує перебіг коронавірусної хвороби COVID-19. Але ці ліки важко назвати проривом і панацеєю під час лікування, що підтверджують попередні дані дослідження ВООЗ.
Наразі у світі зафіксовано п'ять випадків повторного інфікування SARS-CoV-2. Вчені продовжують вивчати механізм взаємодії коронавірусу та імунітету людини. Питань все ще більше, ніж відповідей.
Носіння захисної маски не становить небезпеки навіть для малих дітей. Повідомлення у соцмережах про начебто смерть у ФРН дітей від масок - казки, заявляє поліція.
Люди, які успадкували певну комбінацію "генів неандертальця", мають утричі вищий ризик тяжкого перебігу COVID-19. Це випливає з нового дослідження німецьких науковців.
Один суперпоширювач може спровокувати спалах коронавірусної інфекції з сотнями заражень. Це наводить страх, однак знання цього факту дозволяє цілеспрямовано контролювати поширення SARS-CoV-2.
Так, наче коронавірусу замало, - вже незабаром слід чекати на чергову хвилю сезонного грипу. Що ж буде, якщо нас спіткають обидві хвороби?
Ультрафіолетові лампи вбивають мікроорганізми, в тому числі й віруси - на поверхнях, у воді й у повітрі. Але в органах охорони здоров'я мають застереження щодо їх використання у приміщеннях.
У Всесвітній день запобігання самогубствам, який відзначається 10 вересня, експерти попереджають про небезпеку, яку становлять коронавірусні обмеження для людей, схильних до суїциду.
Нові дослідження засвідчили, що вірусне навантаження у дітей та підлітків є надзвичайно високим і вони можуть тривалий час бути носіями вірусу, самі цього не помічаючи.
Пацієнти в Гонконгу, Нідерландах та Бельгії вдруге отримали позитивний результат на SARS-CoV-2 попри те, що вже задовго до цього перехворіли на COVID-19. Чи дійсно можна заразитися коронавірусом вдруге?
У ФРН знову зростає число хворих на COVID-19. Фахівці Інституту імені Роберта Коха з'ясували, у яких місцях люди найчастіше заражаються вірусом, а де такої небезпеки практично немає.
Цілком ймовірно, що інфіковані коронавірусом люди, які ще не мають жодних симптомів COVID-19, можуть бути заразними набагато раніше, ніж вважалося раніше. Такого висновку дійшли швейцарські вчені.
Останні дослідження засвідчують, що за низького рівня вологості повітря коронавірус краще поширюється у приміщеннях. Те саме стосується й сезонного грипу, кажуть німецькі та індійські вчені.
Розроблений науковцями Університету Каліфорнії препарат містить синтетичні наноантитіла, що здатні нейтралізувати SARS-Cov-2 і запобігти його потраплянню до клітин тіла людини.
Крихітні частинки у повітрі, так звані аерозолі, відіграють роль при зараженні коронавірусом. Утім, наскільки вони значущі? Та наскільки від поширення цих частинок захищають маски?
Люди, інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2, можуть заразити домашніх тварин. Натомість, на думку експертів, зворотний шлях зараження практично неможливий.
На тлі повторних спалахів коронаірусу SARS-CoV-2 багато країн та окремих регіонів знову вводять обмежувальні заходи. Яку роль у появі нових вогнищ інфекції відіграють її безсимптомні носії?
Коронавірусна хвороба COVID-19 відома насамперед як респіраторне захворювання. Однак агресивний збудник SARS-CoV-2 атакує не тільки легені, але й серце, нерви, мозок, судини, нирки та шкіру. (12.05.2020)
Чи допомагають популярні пластикові маски-екрани так само запобігти поширенню коронавірусу, як і звичайні маски? У Швейцарії в цьому сумніваються. (15.07.2020)
Понад 200 вчених у листі до ВООЗ закликали передивитися заходи боротьби з SARS-CoV-2. Коронавірус, за їхніми словами, небезпечніший, ніж вважалося, і може передаватися через повітря - із диханням інфікованого. (16.07.2020)
Коронавірус SARS-CoV-2 може серйозно зашкодити мозку та центральній нервовій системі, спричиняючи психози, паралічі та інсульти, що часто виявляються запізно, застерігають британські медики. (13.07.2020)
Нещодавно в Китаї зафіксували нову хвилю коронавірусної інфекції. Однак панікувати не варто, адже мутації можуть у середньостроковій перспективі послабити коронавірус до рівня звичайної нежиті. (02.07.2020)
Наявність антитіл до певного збудника хвороби у крові вважається надійним доказом того, що людина вже перехворіла та виробила імунітет до вірусу чи бактерії. У випадку з COVID-19 усе не так просто. (24.06.2020)
ВООЗ говорить про "прорив у боротьбі з COVID-19": згідно з дослідженням британських вчених, протизапальний засіб дексаметазон зменшує смертність серед важких пацієнтів. Утім, незалежного підтвердження ще немає. (20.06.2020)
Чому перебіг COVID-19 у багатьох людей різниться: хтось має серйозні ускладнення і навіть помирає, а хтось не виявляє жодного симптому хвороби? Одна з гіпотез - на це може впливати група крові. (10.06.2020)
Німецькі лікарі б'ють на сполох, що люди з серйозними захворюваннями почали рідше звертатися за медичною допомогою, побоюючись заразитися коронавірусом. Це може мати серйозні наслідки, застерігають медики. (28.05.2020)
Під час проведеного у Фінляндії експерименту собак навчили розпізнавати специфічний запах інфекції COVID-19. Вчені сподіваються, що це допоможе в подальшому виявляти інфікованих в аеропортах та будинках престарілих. (27.05.2020)
Гострий запальний синдром, схожий за симптоматикою на рідкісну хворобу Кавасакі, вражає дітей у регіонах, охоплених пандемією коронавірусу. Вчені припускають його взаємозв'язок зі SARS-CoV-2. (15.05.2020)
Низка африканських країн має намір застосовувати для лікування COVID-19 настоянку полину. Ця рослина використовується для лікування малярії. Чи є вона ефективною проти коронавірусу, зараз з'ясовують науковці. (19.05.2020)
Рукавиці одноразового використання насправді не надто ефективні у захисті від коронавірусу. За певних обставин вони навіть сприяють розповсюдженню вірусу. (12.05.2020)
Поки немає вакцини та ліків від COVID-19, канадські дослідники припускають, що від коронавірусу може захистити канабіс. На це вказують дослідження використання цієї рослини для лікування раку та хвороби Крона. (11.05.2020)
Німецькі науковці, які розробили протитуберкульозну вакцину-кандидатку VPM1002, перевіряють її ефективність у разі інфікування коронавірусом. Результати досліджень обнадіюють. (06.05.2020)
У Німеччині та інших країнах, охоплених пандемією COVID-19, науковці намагаються зрозуміти, люди, що заразилися, вмирають "від" або "з" новим коронавірусом. Що розповідають результати розтину небіжчиків? (29.04.2020)
DW зібрала найновіші висловлювання експертів щодо актуальних питань: носіння маски, небезпека зараження, дезінфекція поверхонь, послаблення карантину, загроза другої хвилі пандемії. (26.04.2020)
Лікування пацієнтів з COVID-19 занадто високими дозами протималярійного препарату може спричинити серйозну аритмію. Низка досліджень засвідчила підвищений ризик летальності та брак покращення у пацієнтів. (23.04.2020)
Хоч лікарі й не відносять вагітних до особливої групи ризику у зв'язку з коронавірусом, але низка застережень щодо них все ж є. Розповідаємо, як жінки в Німеччині готуються до пологів в умовах пандемії. (22.04.2020)
Чимало астматиків непокояться через підвищений ризик зараження коронавірусом та можливі ускладнення. Ліки для асматиків теж дехто вважає додатковим негативним фактором. (21.04.2020)
Аби вистояти у разі інфікування коронавірусом, єдина надія - наш імунітет. Підступність SARS-CoV-2 у тім, що він може за деяких обставин обернути покликану захищати нас імунну систему проти нас самих. (07.04.2020)
Імунологи з Товариства Макса Планка вивчають вплив вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) на імунітет людини до вірусних захворювань дихальних шляхів. Про перші результати роботи - у статті DW. (06.04.2020)
Пробіжка вздовж озера, велотур у лісі або фітнес у парку: спорт на свіжому повітрі - це добре для здоров’я. Але чи так це у часи пандемії Covid-19? Питання і відповіді для всіх, хто займається спортом. (06.04.2020)
Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У нашій добірці - кілька порад, як це можна зробити. (02.04.2020)
Попри те, що новий коронавірус SARS-CoV-2 уже тривалий час є топтемою в усьому світі, він і досі викликає чимало запитань. Вчені намагаються відповісти на багато з них. Ось що відомо на цей час. (25.03.2020)
Коронавірус шириться світом. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Що робити при підозрі на зараження новим коронавірусом - відповіді в матеріалі DW. (13.03.2020)
"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні? (30.03.2020)