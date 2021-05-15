Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів на COVID-19

Перехворів на ковід, видужав і можна спати спокійно, не боячись нового інфікування... Насправді тут не все так просто. Після перенесеної хвороби ті, хто видужав, дійсно мають тимчасовий захист від повторного зараження. За даними одного австрійського дослідження, ризик повторного інфікування зменшується приблизно на 91 відсоток упродовж перших п'яти - шести місяців. Це приблизно дорівнює ефекту, який дає вакцинація особливо ефективним препаратом.

Однак кількість антитіл, які перешкоджають проникненню вірусу в клітину, з часом зменшується - особливо після легкого перебігу хвороби.

На щастя, наша імунна система має ще клітинну імунну відповідь, яку забезпечують Т-лімфоцити. Ці Т-клітини належать до лейкоцитів. Коли Т-клітини знову контактують з вірусом SARS-CoV-2, вони розпізнають не тільки характерний спайковий протеїн, але й інші структури поверхні вірусу, і негайно розпочинають боротись з інфекцією.

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Щеплення не раніше, ніж через півроку

Щоб не спровокувати надмірну імунну реакцію, а також з огляду на дефіцит вакцин, лікарі рекомендують робити щеплення тим, хто перехворів, не раніше, ніж через пів року після зараження.

У черзі на вакцинацію від коронавірусу в густонаселеному районі Кельна

У тих, хто одужав, реакція на щеплення, швидше за все, буде сильнішою, ніж у тих, хто не заразився. У цьому нема нічого дивного, пояснює вірусологиня Сандра Цісек (Sandra Ciesek) в подкасті німецької телерадіокомпанії NDR. "Імунна система здатна навчатися. І в тих, хто одужав, організм уже контактував із збудником хвороби", - каже Цісек. Отже, після вакцинації імунна система в цих людей активується набагато швидше й потужніше.

Для тих, хто перехворів, достатньо однієї дози

Більшість наявних на сьогодні вакцин досягають своєї максимальної дії лише після введення другої дози. Тільки у випадку вакцини від компанії Johnson&Johnson достатньо однієї ін'єкції.

Для імунної системи тих, хто видужав, теж достатньо лише однієї дози, оскільки їхній організм уже знайомий з коронавірусом. І вже така одноразова вакцинація має значний посилюючий ефект - особливо, коли йдеться про реакцію Т-клітин.

Тому Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) та Постійна комісія з вакцинації (STIKO) актуалізували свої рекомендації щодо щеплення в Німеччині тих, хто вже переніс коронавірусну хворобу: достатньо однієї дози й не раніше, ніж через шість місяців після одужання. "Завдяки тому, що після перенесеної інфекції імунітет уже сформувався, щеплення вже лише однією дозою призводить до дуже хорошої імунної відповіді. Для вакцинації тих, хто одужав, можна використовувати всі допущені вакцини проти COVID-19", - наголосили в RKI.

Робити щеплення від коронавірусу доведеться щороку?

Наша імунна система завжди по-різному реагує на різні патогени. Наприклад, якщо хтось перехворів кором, то вдруге він уже не заразиться. Одноразова вакцинація захищатиме вас упродовж усього життя від коклюшу та жовтої гарячки.

У випадку з вірусами грипу, які змінюються щороку, все виглядає інакше. Саме тому людям з ослабленою імунною системою радять робити щеплення від грипу щороку.

Численні мутації свідчать, що SARS-CoV-2 також здатний швидко видозмінюватися. Мабуть, лише протягом найближчих років ми точно знатимемо, як часто варто поновлювати щеплення - щороку чи раз на кілька років.