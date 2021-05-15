Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів на COVID-19

Перехворів на ковід, видужав і можна спати спокійно, не боячись нового інфікування... Насправді тут не все так просто. Після перенесеної хвороби ті, хто видужав, дійсно мають тимчасовий захист від повторного зараження. За даними одного австрійського дослідження, ризик повторного інфікування зменшується приблизно на 91 відсоток упродовж перших п'яти - шести місяців. Це приблизно дорівнює ефекту, який дає вакцинація особливо ефективним препаратом.
Однак кількість антитіл, які перешкоджають проникненню вірусу в клітину, з часом зменшується - особливо після легкого перебігу хвороби.
На щастя, наша імунна система має ще клітинну імунну відповідь, яку забезпечують Т-лімфоцити. Ці Т-клітини належать до лейкоцитів. Коли Т-клітини знову контактують з вірусом SARS-CoV-2, вони розпізнають не тільки характерний спайковий протеїн, але й інші структури поверхні вірусу, і негайно розпочинають боротись з інфекцією.
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Щеплення не раніше, ніж через півроку
Щоб не спровокувати надмірну імунну реакцію, а також з огляду на дефіцит вакцин, лікарі рекомендують робити щеплення тим, хто перехворів, не раніше, ніж через пів року після зараження.
У черзі на вакцинацію від коронавірусу в густонаселеному районі Кельна
У тих, хто одужав, реакція на щеплення, швидше за все, буде сильнішою, ніж у тих, хто не заразився. У цьому нема нічого дивного, пояснює вірусологиня Сандра Цісек (Sandra Ciesek) в подкасті німецької телерадіокомпанії NDR. "Імунна система здатна навчатися. І в тих, хто одужав, організм уже контактував із збудником хвороби", - каже Цісек. Отже, після вакцинації імунна система в цих людей активується набагато швидше й потужніше.
Для тих, хто перехворів, достатньо однієї дози
Більшість наявних на сьогодні вакцин досягають своєї максимальної дії лише після введення другої дози. Тільки у випадку вакцини від компанії Johnson&Johnson достатньо однієї ін'єкції.
Для імунної системи тих, хто видужав, теж достатньо лише однієї дози, оскільки їхній організм уже знайомий з коронавірусом. І вже така одноразова вакцинація має значний посилюючий ефект - особливо, коли йдеться про реакцію Т-клітин.
Тому Німецький Інститут імені Роберта Коха (RKI) та Постійна комісія з вакцинації (STIKO) актуалізували свої рекомендації щодо щеплення в Німеччині тих, хто вже переніс коронавірусну хворобу: достатньо однієї дози й не раніше, ніж через шість місяців після одужання. "Завдяки тому, що після перенесеної інфекції імунітет уже сформувався, щеплення вже лише однією дозою призводить до дуже хорошої імунної відповіді. Для вакцинації тих, хто одужав, можна використовувати всі допущені вакцини проти COVID-19", - наголосили в RKI.
Робити щеплення від коронавірусу доведеться щороку?
Наша імунна система завжди по-різному реагує на різні патогени. Наприклад, якщо хтось перехворів кором, то вдруге він уже не заразиться. Одноразова вакцинація захищатиме вас упродовж усього життя від коклюшу та жовтої гарячки.
У випадку з вірусами грипу, які змінюються щороку, все виглядає інакше. Саме тому людям з ослабленою імунною системою радять робити щеплення від грипу щороку.
Численні мутації свідчать, що SARS-CoV-2 також здатний швидко видозмінюватися. Мабуть, лише протягом найближчих років ми точно знатимемо, як часто варто поновлювати щеплення - щороку чи раз на кілька років.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
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Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.
Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль