Литва виділила Україні 100 тисяч доз COVID-вакцин

Литва вирішила виділити загалом 200 тисяч доз вакцин для країн-учасниць "Східного партнерства", з яких 100 тисяч доз отримає Україна. Про це в п'ятницю, 14 травня, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у мікроблозі Twitter.

"Щойно уряд Литви виділив 200 тисяч вакцин для країн "Східного партнерства". Починаючи зі 100 тисяч вакцин для України, 15 тисяч - для Грузії та 11 тисяч - для Молдови", - написав литовський урядовець.

Керівник зовнішньополітичного відомства Литви також висловив у цьому дописі надію, що інші європейські країни підуть слідом за його країною й поділяться вакцинами зі учасниками "Східного партнерства".

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У Вільнюсі вказали на два одночасних виклики для України

Згодом Ландсбергіс заявив: "Сьогодні ми отримали нагоду продемонструвати литовську солідарність". Водночас він наголосив, що волів би особливо підкреслити ситуацію в Україні. "Ця країна одночасно зіткнулася з двома викликами: пандемією і військовою агресією Кремля. Процес вакцинації в країнах Європейського Союзу проходить швидко і безпроблемно, але ми не будемо в безпеці, допоки не будуть в безпеці й наші сусіди", - сказав Ландсбергіс, цитує заяву міністра сайт МЗС Литви.

Кулеба назвав це "актом справжньої дружби"

На цей жест відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, написавши відповідний твіт.

"Вдячний колезі і другу Ландсбергісу за його особисті зусилля для виділення 100 тисяч вакцин для України. Ми глибоко цінуємо солідарність і підтримку Литви у протидії COVID-19. Це акт справжньої дружби", - наголосив глава МЗС України.

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Нагадаємо, напередодні в МОЗ України повідомили, що в пунктах щеплень в усій Україні використано майже всю отриману раніше вакцину AstraZeneca, призначену для імунізації першою дозою.

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Водночас триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати, зокрема, CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech та препарат від BioNTech/Pfizer. Ними щеплять медиків і працівників закладів охорони здоров'я, мешканців і персонал будинків для літних людей і спеціалізованих інтернатів та низку інших груп населення, що мають пріоритет у щепленнях.

До країн-учасниць "Східного партнерства" належать Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан і Вірменія.