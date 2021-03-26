 Литва виділила Україні 100 тисяч доз COVID-вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2021

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Новини

Литва виділила Україні 100 тисяч доз COVID-вакцин

Уряд Литви вирішив допомогти COVID-вакцинами низці інших країн-учасників програми "Східне партнерство", й найбільшу партію отримає Україна. Офіційний Київ назвав це "актом справжньої дружби".

Литва подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Литва подарує Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Литва вирішила виділити загалом 200 тисяч доз вакцин для країн-учасниць  "Східного партнерства", з яких 100 тисяч доз отримає Україна. Про це в п'ятницю, 14 травня, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у мікроблозі Twitter.

"Щойно уряд Литви виділив 200 тисяч вакцин для країн "Східного партнерства". Починаючи зі 100 тисяч вакцин для України, 15 тисяч - для Грузії та 11 тисяч - для Молдови", - написав литовський урядовець.

Керівник зовнішньополітичного відомства Литви також висловив у цьому дописі надію, що інші європейські країни підуть слідом за його країною й поділяться вакцинами зі учасниками "Східного партнерства".

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У Вільнюсі вказали на два одночасних виклики для України

Згодом Ландсбергіс заявив: "Сьогодні ми отримали нагоду продемонструвати литовську солідарність". Водночас він наголосив, що волів би особливо підкреслити ситуацію в Україні. "Ця країна одночасно зіткнулася з двома викликами: пандемією і військовою агресією Кремля. Процес вакцинації в країнах Європейського Союзу проходить швидко і безпроблемно, але ми не будемо в безпеці, допоки не будуть в безпеці й наші сусіди", - сказав Ландсбергіс, цитує заяву міністра сайт МЗС Литви.

Кулеба назвав це "актом справжньої дружби"

На цей жест відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, написавши відповідний твіт.

"Вдячний колезі і другу Ландсбергісу за його особисті зусилля для виділення 100 тисяч вакцин для України. Ми глибоко цінуємо солідарність і підтримку Литви у протидії COVID-19. Це акт справжньої дружби", - наголосив глава МЗС України.

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Нагадаємо, напередодні в МОЗ України повідомили, що в пунктах щеплень в усій Україні використано майже всю отриману раніше вакцину AstraZeneca, призначену для імунізації першою дозою.

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Водночас триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати, зокрема, CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech та препарат від BioNTech/Pfizer. Ними щеплять медиків і працівників закладів охорони здоров'я, мешканців і персонал будинків для літних людей і спеціалізованих інтернатів та низку інших груп населення, що мають пріоритет у щепленнях.

До країн-учасниць "Східного партнерства" належать Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Азербайджан і Вірменія.

  • Підйом у турецькі гірські села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Туреччина: крутими стежками у гірські села

    Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.

  • Італія: крізь сніг і кригу

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Італія: крізь сніг і кригу

    Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.

  • Аляска: літаком на Юкон

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Аляска: літаком на Юкон

    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


DW.COM

Євросоюз підтримає вакцинацію від коронавірусу в Україні

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