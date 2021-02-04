 Євросоюз підтримає вакцинацію від коронавірусу в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2021

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Новини

Євросоюз підтримає вакцинацію від коронавірусу в Україні

У представництві ЄС в Україні заявили, що Брюссель підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні у рамках проєкту для країн "Східного партнерства" на 40 мільйонів євро.

Рука зі шприцом на тлі прапору ЄС

ЄС надасть 40 мільйонів євро для підтримки вакцинації у країнах "Східного партнерства"

Європейський Союз підтримає вакцинацію від коронавірусу в Україні спільно з Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це заявили у представництві ЄС в Україні в четвер, 11 лютого.

Проект, що фінансується ЄС і реалізується ВООЗ, охоплюватиме всі етапи, забезпечуючи "комплексну" підтримку впровадження вакцини від COVID-19 і проведення вакцинації, а також стане значним внеском у зміцнення рутинної системи імунізації", - зазначається у повідомленні пресслужби представництва.

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40 мільйонів євро для країн "Східного партнерства"

Зазначається, що ця допомога буде надана в рамках проєкту для всіх країн "Східного партнерства" - ініціативи ЄС, спрямованої на шість пострадянських країн, зокрема, Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь та Вірменію. При цьому загальне його фінансування складе 40 мільйонів євро. Яка саме частка з цих грошей припаде на Україну, у представництві ЄС не зазначають.

На сайті місії ЄС також повідомляють, що ВООЗ реалізовуватиме проєкт протягом трьох років. Він стосуватиметься підготовки, впровадження та моніторингу розгортання вакцинації від коронавірусу в рамках цієї ініціативи.

Лише частина допомоги ЄС під час пандемії COVID-19

Також у представництві наголошують, що це стане черговим кроком у наданні Україні допомоги в боротьбі проти коронавірусу з боку Європейського Союзу. З початку минулого року ЄС мобілізував понад 190 мільйонів євро, аби допомогти Києву в боротьбі з пандемією COVID-19.

У представництві ЄС також нагадали про надання Україні екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 мільярда євро, аби пом'якшити економічні наслідки пандемії. "Нарешті, Європейський Союз є найбільшим донором COVAX- ініціативи, яка незабаром має поставити перші партії вакцини українським працівникам на передовій боротьби з пандемією", - додали у представництві ЄС.

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