Україна отримає в лютому 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer - Ляшко

Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, яку розподілять для вакцинації працівників лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19. Про це у суботу, 30 січня, повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у соцмережі Facebook. Він уточнив, що Україна отримає ці вакцини в рамках програми COVAX.

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"Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca для наступних етапів кампанії. І це тільки в рамках механізму COVAX", - написав Ляшко.

Напередодні уряд України оголосив, що безкоштовна вакцинація громадян України від COVID-19 розпочнеться в лютому поточного року, а загалом до кінця року вакцину отримають 14,4 мільйона громадян різних категорій.

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