Україна отримає в лютому 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer - Ляшко

Дози вакцин, що надійде у лютому в рамках механізму COVAX, розподілять для щеплення працівників лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19, заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, яку розподілять для вакцинації працівників лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19. Про це у суботу, 30 січня, повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко у соцмережі Facebook. Він уточнив, що Україна отримає ці вакцини в рамках програми COVAX.
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"Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, ми зможемо отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca для наступних етапів кампанії. І це тільки в рамках механізму COVAX", - написав Ляшко.
Напередодні уряд України оголосив, що безкоштовна вакцинація громадян України від COVID-19 розпочнеться в лютому поточного року, а загалом до кінця року вакцину отримають 14,4 мільйона громадян різних категорій.
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