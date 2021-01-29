Вакцинація від COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому - Кабмін

Безкоштовна вакцинація громадян України від COVID-19 розпочнеться вже в лютому поточного року, а загалом до кінця року вакцину отримають 14,4 мільйона громадян різних категорій. Такі обсяги щеплень передбачає календарний план вакцинації населення у 2021 році, затверджений у п'ятницю, 29 січня, Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє сайт Кабінету Міністрів України.

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Повідомляється, що цей план під час засідання Кабміну представив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Вакцинування людей повинне розпочатись у лютому. У нас є затверджений національний план, який визначає п'ять етапів вакцинації. Усе це має бути відображене в календарному плані на цей рік. Зокрема, хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від коронавірусу", - наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Згідно з планом, що представлений на сайті уряду, у лютому-квітні цього року передбачена вакцинація медиків стаціонарів COVID-19 та учасників операції Об'єднаних сил (367 тисяч осіб). Далі, у квітні-травні, мають бути вакциновані працівники первинної медичної допомоги та особи старші 80 років (1,9 мільйона осіб), а потім всі інші надавачі медичної допомоги (363 тисячі). За ними - громадяни віком 70-79 років (2,9 мільйона), працівники структур держбезпеки (640 тисяч), громадяни віком 65-69 років (2,3 мільйона), працівники сфери освіти (1,4 мільйона), громадяни віком 60-64 років (2,8 мільйона). На листопад-грудень також передбачено вакцинацію 1,7 мільйона громадян "інших категорій", зазначається в затвердженому плані.

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