Україні дадуть безкоштовно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 - Ляшко

Україна отримала від Глобального фонду доступу до вакцин проти COVID-19 COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Про це в суботу, 12 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, посилаючись на лист від фонду.

Читайте також: У США схвалили використання вакцини BioNTech/Pfizer від коронавірусу

"Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже стовідсотково отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін'єкцій також", - написав Ляшко на сторінці в Facebook.

Читайте також: Коронавірус: німецько-американська вакцина BioNTech/Pfizer небезпечна для алергіків?

"Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 ... + 8) для пунктів щеплення приїхало в найкоротші терміни. МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" і приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, з температурним режимом -60 / -80 градусів Цельсія)", - додав Ляшко.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: чому українці не хочуть робити щеплення

Також головний санітарний лікар України наголосив, що доступ до вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров'я, і Україна є повноцінним членом цієї команди .