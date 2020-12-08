 Україні дадуть безкоштовно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2020

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Україні дадуть безкоштовно 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 - Ляшко

COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавіурсу, заявляє головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Україна отримала від Глобального фонду доступу до вакцин проти COVID-19 COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19. Про це в суботу, 12 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, посилаючись на лист від фонду.

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"Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже стовідсотково отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін'єкцій також", - написав Ляшко на сторінці в Facebook. 

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"Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 ... + 8) для пунктів щеплення приїхало в найкоротші терміни. МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" і приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, з температурним режимом -60 / -80 градусів Цельсія)", - додав Ляшко.

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Також головний санітарний лікар України наголосив, що доступ до вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров'я, і Україна є повноцінним членом цієї команди . 

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