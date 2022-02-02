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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вакцина від коронавірусу".
Вакцину від коронавірусу почали розробляти, аби зупинити пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, яка спалахнула 2020 року. Науковцям знадобилися рекордно короткі терміни, аби розробити таку вакцину. На території Європейського Союзу першою була зареєстрована вакцина, яку розробила німецька компанія BioNTech у співпраці зі своїм американським партнером концерном Pfizer. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.