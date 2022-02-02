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Вакцина від коронавірусу

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вакцина від коронавірусу".

Вакцину від коронавірусу почали розробляти, аби зупинити пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, яка спалахнула 2020 року. Науковцям знадобилися рекордно короткі терміни, аби розробити таку вакцину. На території Європейського Союзу першою була зареєстрована вакцина, яку розробила німецька компанія BioNTech у співпраці зі своїм американським партнером концерном Pfizer. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років

Коронавірус: у США розглядають можливість вакцинувати дітей до п'яти років 02.02.2022

BioNTech та Pfizer звернулись до регулятора США за дозволом щепити їхньою вакциною від коронавірусу дітей віком до п'яти років. FDA винесе рішення не раніше ніж за два тижні.

Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань

Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань 29.01.2022

Минулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37351 випадок зараження коронавірусом, одужали 7163 особи, 149 померли. На Львівщині через стрімке поширення коронавірусної інфекції посилюють карантинні обмеження.
В Україні другий день поспіль рекорд нових заражень коронавірусом

В Україні другий день поспіль рекорд нових заражень коронавірусом 28.01.2022

У МОЗ прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.
Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень

Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень 27.01.2022

В Україні кількість нових інфікувань коронавірусом за добу сягнула нового рекорду. Своєю чергою у МОЗ схвалили препарат для екстреного лікування COVID-19.
COVID-19: чи ослаблюють бустерні щеплення імунну систему?

COVID-19: чи ослаблюють бустерні щеплення імунну систему? 24.01.2022

Чи є так звані бустерні щеплення від коронавірусу ефективними? Деякі країни вже дозволили щеплювати четвертою дозою вакцини. Подробиці від DW.
Коронавірус у Німеччині: добова кількість хворих перевищила 140 тисяч

Коронавірус у Німеччині: добова кількість хворих перевищила 140 тисяч 21.01.2022

Коефіцієнт зараження в Німеччині виріс за тиждень у півтора рази. За кількістю інфікованих Німеччина оновлює добові максимуми вже третій день.
В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19 - МОЗ

В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19 - МОЗ 21.01.2022

За даними МОЗ, в Україні спостерігається найвищий показник захворюваності на коронавірус за останні два місяці. Кількість хворих зростає.
Ляшко: В Україні розпочався новий спалах СOVID-19

Ляшко: В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 20.01.2022

В країні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Епіцентром спалаху є Західна Україна.
BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від омікрона

BioNTech і Pfizer почали випуск вакцини від "омікрона" 12.01.2022

За словами співзасновника компанії BioNTech, постачання на ринок вакцини від омікрон-варіанта коронавірусу можуть початися до березня. Європейський регулятор ще не визначив, чи доречним є виготовлення такої вакцини.
Вакцинованим підліткам в Україні планують виплачувати тисячу гривень

Вакцинованим підліткам в Україні планують виплачувати тисячу гривень 10.01.2022

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету міністрів розробити програму виплати тисячі гривень вакцинованим неповнолітнім віком від 12 років.

Омікрон в Україні: якої стратегії дотримується МОЗ?

Омікрон в Україні: якої стратегії дотримується МОЗ? 04.01.2022

В Україні готуються до стрімкого поширення омікрон-варіанта коронавірусу. Яку стратегію обрала країна, аби захистися від "омікрона"? Про це в інтерв'ю з представником Центру громадського здоров'я Олександром Заїкою.
В Україні очікують на новий сплеск захворювань через омікрон

В Україні очікують на новий сплеск захворювань через омікрон 02.01.2022

За прогнозами МОЗ, новий спалах захворювань на коронавірус в Україні може статися у другій половині січня - лютому через новий варіант вірусу омікрон.

Зеленський відповів на петицію про скасування вакцинації низки працівників

Зеленський відповів на петицію про скасування вакцинації низки працівників 29.12.2021

Законодавством України передбачена можливість проводити обов’язкові профілактичні щеплення у разі особливо небезпечних інфекційних захворювань, каже Володимир Зеленський у відповіді на петицію.

Десятки тисяч людей в Німеччині протестували проти COVID-обмежень

Десятки тисяч людей в Німеччині протестували проти COVID-обмежень 28.12.2021

Найбільша кількість протестувальників зібралася на сході Німеччини, тільки в Мекленбурзі-Передній Померанії вийшли на вулиці близько 15 тисяч людей. Загалом акції проходили мирно.
Чи захистить бустерне щеплення від омікрона? Фактчек від DW

Чи захистить бустерне щеплення від "омікрона"? Фактчек від DW 23.12.2021

Третє, бустерне щеплення від коронавірусу в Німеччині зробили вже 17,7 мільйона людей. Але чи допомагає воно від омікрон-варіанта? І чи потрібно регулярно проходити ревакцинацію, щоб не ослаб імунний захист?
ЄС дозволив використовувати вакцину проти COVID від Novavax

ЄС дозволив використовувати вакцину проти COVID від Novavax 20.12.2021

Єврокомісія рекомендувала до екстреного застосування вакцину проти коронавірусу виробництва американської компанії Novavax та Інституту сироватки Індії. Таким чином, у Євросоюзі тепер п'ять допущених вакцин проти COVID.
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