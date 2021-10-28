 Розробники вакцини BioNTech/Pfizer: COVID-19 стане звичною хворобою, як і грип | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 01.11.2021

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Світ

Розробники вакцини BioNTech/Pfizer: COVID-19 стане звичною хворобою, як і грип

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін та Езлем Тюречі відповіли в інтерв'ю DW на аргументи антивакцинаторів, розповіли про щеплення дітей та підготовку нових варіантів вакцини проти мутацій коронавірусу.

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін (ліворуч) та Езлем Тюречі

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін (ліворуч) та Езлем Тюречі

Попри наявність різних вакцин від коронавірусу, до завершення пандемії COVID-19 ще далеко. Засновники німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin) та його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), які розробили вакцину на основі матричної РНК, розповіли в інтерв'ю DW про подальші дослідження, які мають стати відповіддю на нові варіанти коронавірусу, а також про щеплення дітей та їхнє ставлення до аргументів антивакцинаторів.

Deutschе Welle: Коли, на Вашу думку, мине ця пандемія? Як ситуація розвиватиметься далі?

Езлем Тюречі: Це складне питання, тому що ми щодня дізнаємося про вірус щось нове, на кшталт того, як він реагує на вакцини. Це знання необхідне для того, аби зрозуміти, коли пандемія мине. Але вже зараз можна сказати напевно, що крок за кроком настає нове нормальне життя. Ми відчуваємо це вже зараз. Ми вчимося давати собі раду з вірусом. Багато з нас уже отримали щеплення, і ми отримуємо нові рівні свободи. У майбутньому нормальною стане ситуація, у якій широкі верстви населення отримають більше свободи, яка ґрунтуватиметься на імунітеті.

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У будь-якому разі ми точно ще декілька років матимемо справу з цим вірусом. При цьому буде знайдено відповіді на питання, які донині залишаються відкритими. Наприклад, майбутнє покаже, чи з'являться нові варіанти вірусу, на які не діятіме нинішня вакцина, чи потрібно буде відповідно змінювати її. З роками вірус отримає приблизно такий же статус, який зараз має вірус грипу, проти якого певні групи населення отримують щеплення раз чи двічі на рік, а інші - ні. Корона стане керованою вірусною хворобою.

Чи працюєте Ви над новою вакциною, новим поколінням Вашої вакцини, яка була би дієвою проти мутацій вірус?

Угур Шахін: Так, зараз ми тестуємо варіанти вакцин на доволі маленькій групі добровольців. Дослідження південноафриканського бета-варіанту майже завершене, інше дослідження дельта-варіанту триває, передусім мова йде про збір даних. На даний момент немає потреби змінювати вакцину. Але ми хочемо показати, що ми розробляємо нові варіанти вакцини й можемо здійснювати їх клінічні тестування, а також що вони так само безпечні, як і вакцина, яку ми зараз використовуємо. Якщо упродовж наступних років з'явиться новий варіант, до якого вакцину треба буде допасовувати, ми зможемо це зробити дуже швидко, тому що ми вже налагодили відповідний процес. Ми зможемо без поспіху підготуватися до того, що вакцину, можливо, щодва роки доведеться адаптувати до нової мутації вірусу.

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Чи треба вакцинувати від коронавірусу й дітей?

Шахін: Чи необхідно це робити, ми сказати не можемо. Ми генеруємо дані й передаємо їх компетентним органам. Вакцина для 12-15-річних вже отримала схвалення органів влади.

Тюречі: Три тижні тому ми подали дані щодо дітей віком від п'яти до 11 років. Ці дані лежать у органів влади, які мають ухвалити рішення у загальному контексті охорони громадського здоров'я. Кожна країна й кожен уряд ухвалюють ці рішення для себе. Це відбувається без нашого впливу. До кінця року ми подамо також дані для ще молодших дітей віком від шести місяців до чотирьох років. Дослідження щодо цього вже тривають.

Шахін: Дуже важливо мати можливість. Коли вакцини отримають дозволи, кожен зможе вирішити для себе, скористатися цією можливістю чи ні.

Чи відчуваєте Ви розчарування від того, що після стількох досліджень ще є люди, які відмовляються щеплюватися? Чи Ви можете зрозуміти таку позицію?

Шахін: Ми можемо це зрозуміти і ми абсолютно не розчаровані. Що ми робимо з нашого боку - надаємо прозору інформацію. На мою думку, це добре, що експерти виступають у тому числі у ЗМІ. Таким чином у кожної людини є можливість зрозуміти, якою є ситуація. Єдине, що я раджу кожному, це не послуговуватися однобокою інформацією, а інформувати себе максимально широко. Таким чином можна прийти до правильного рішення для себе.

Інколи люди говорять, що йдеться про технологію, у якої можуть проявитися невідомі досі довготривалі наслідки. Чи розумієте Ви такі аргументи?

Шахін: Ми це розуміємо. Але з іншого боку, люди загалом дуже, дуже добре переносять вакцини - вони є одним із найважливіших досягнень людства. Без вакцин наше суспільство не змогло би розвинутися до того рівня, на якому ми є зараз. А наша вакцина хоч і ґрунтується на новій технології, однак ми дуже добре цю технологію зрозуміли - вона існує вже 30 років. 

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Наша вакцина не виникла нізвідки, вона базується на біомолекулі, яка є в нашому тілі, у кожні його клітині. Ми не привносимо в тіло нічого нового і маємо для цього дуже хороше наукове підґрунтя, тому що інвестиції у відповідні дослідження робилися вже понад 30 років. Саме через це нашу вакцину так швидко розробили.

Багато хто був переконаний, що за Вашу інновативну розробку Вам присудять цьогорічнуНобелівську премію з медицини. Чи розчарувало Вас те, що Ви її не отримали?

Шахін: Я думаю, що не можна бути розчарованим, коли не отримуєш чогось настільки рідкісного, як Нобелівська премія.

Тюречі: Найбільша нагорода, яку ми отримали, це те, що сотні мільйонів людей щепилися тим, над чим ми довго працювали, і що ми отримуємо від багатьох людей мейли, подяки і фотографії з бабусями, яких нарешті можна провідати. Це справді маса Нобелівських премій, які багато для нас важать.

Уряди в усьому світі намагаються спонукати людей робити щеплення. Що ще вони могли би зробити для цього?

Тюречі: Усі уряди докладають зусиль і намагаються знайти розумні й цікаві шляхи, аби збільшити готовність до вакцинації. При цьому їм варто користуватися досвідом один одного. Обербургомістерка міста Кельна, наприклад, розповідала, що вона іноді долучається до команди вакцинаторів, які пропонують зробити щеплення у різних районах міста. Це приклад, якому могли би слідувати й інші особи, відповідальні за ухвалення рішень. 

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

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    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін (ліворуч) та Езлем Тюречі

Засновники BioNTech: COVID стане звичною хворобою, як грип

Вакцини проти нових варіантів коронавірусу розробляються вже зараз, аби відповідь на нові мутації була швидкою.  

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