Розробники вакцини BioNTech/Pfizer: COVID-19 стане звичною хворобою, як і грип

Попри наявність різних вакцин від коронавірусу, до завершення пандемії COVID-19 ще далеко. Засновники німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin) та його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), які розробили вакцину на основі матричної РНК, розповіли в інтерв'ю DW про подальші дослідження, які мають стати відповіддю на нові варіанти коронавірусу, а також про щеплення дітей та їхнє ставлення до аргументів антивакцинаторів.

Deutschе Welle: Коли, на Вашу думку, мине ця пандемія? Як ситуація розвиватиметься далі?

Езлем Тюречі: Це складне питання, тому що ми щодня дізнаємося про вірус щось нове, на кшталт того, як він реагує на вакцини. Це знання необхідне для того, аби зрозуміти, коли пандемія мине. Але вже зараз можна сказати напевно, що крок за кроком настає нове нормальне життя. Ми відчуваємо це вже зараз. Ми вчимося давати собі раду з вірусом. Багато з нас уже отримали щеплення, і ми отримуємо нові рівні свободи. У майбутньому нормальною стане ситуація, у якій широкі верстви населення отримають більше свободи, яка ґрунтуватиметься на імунітеті.

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У будь-якому разі ми точно ще декілька років матимемо справу з цим вірусом. При цьому буде знайдено відповіді на питання, які донині залишаються відкритими. Наприклад, майбутнє покаже, чи з'являться нові варіанти вірусу, на які не діятіме нинішня вакцина, чи потрібно буде відповідно змінювати її. З роками вірус отримає приблизно такий же статус, який зараз має вірус грипу, проти якого певні групи населення отримують щеплення раз чи двічі на рік, а інші - ні. Корона стане керованою вірусною хворобою.

Чи працюєте Ви над новою вакциною, новим поколінням Вашої вакцини, яка була би дієвою проти мутацій вірус?

Угур Шахін: Так, зараз ми тестуємо варіанти вакцин на доволі маленькій групі добровольців. Дослідження південноафриканського бета-варіанту майже завершене, інше дослідження дельта-варіанту триває, передусім мова йде про збір даних. На даний момент немає потреби змінювати вакцину. Але ми хочемо показати, що ми розробляємо нові варіанти вакцини й можемо здійснювати їх клінічні тестування, а також що вони так само безпечні, як і вакцина, яку ми зараз використовуємо. Якщо упродовж наступних років з'явиться новий варіант, до якого вакцину треба буде допасовувати, ми зможемо це зробити дуже швидко, тому що ми вже налагодили відповідний процес. Ми зможемо без поспіху підготуватися до того, що вакцину, можливо, щодва роки доведеться адаптувати до нової мутації вірусу.

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Чи треба вакцинувати від коронавірусу й дітей?

Шахін: Чи необхідно це робити, ми сказати не можемо. Ми генеруємо дані й передаємо їх компетентним органам. Вакцина для 12-15-річних вже отримала схвалення органів влади.

Тюречі: Три тижні тому ми подали дані щодо дітей віком від п'яти до 11 років. Ці дані лежать у органів влади, які мають ухвалити рішення у загальному контексті охорони громадського здоров'я. Кожна країна й кожен уряд ухвалюють ці рішення для себе. Це відбувається без нашого впливу. До кінця року ми подамо також дані для ще молодших дітей віком від шести місяців до чотирьох років. Дослідження щодо цього вже тривають.

Шахін: Дуже важливо мати можливість. Коли вакцини отримають дозволи, кожен зможе вирішити для себе, скористатися цією можливістю чи ні.

Чи відчуваєте Ви розчарування від того, що після стількох досліджень ще є люди, які відмовляються щеплюватися? Чи Ви можете зрозуміти таку позицію?

Шахін: Ми можемо це зрозуміти і ми абсолютно не розчаровані. Що ми робимо з нашого боку - надаємо прозору інформацію. На мою думку, це добре, що експерти виступають у тому числі у ЗМІ. Таким чином у кожної людини є можливість зрозуміти, якою є ситуація. Єдине, що я раджу кожному, це не послуговуватися однобокою інформацією, а інформувати себе максимально широко. Таким чином можна прийти до правильного рішення для себе.

Інколи люди говорять, що йдеться про технологію, у якої можуть проявитися невідомі досі довготривалі наслідки. Чи розумієте Ви такі аргументи?

Шахін: Ми це розуміємо. Але з іншого боку, люди загалом дуже, дуже добре переносять вакцини - вони є одним із найважливіших досягнень людства. Без вакцин наше суспільство не змогло би розвинутися до того рівня, на якому ми є зараз. А наша вакцина хоч і ґрунтується на новій технології, однак ми дуже добре цю технологію зрозуміли - вона існує вже 30 років.

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Наша вакцина не виникла нізвідки, вона базується на біомолекулі, яка є в нашому тілі, у кожні його клітині. Ми не привносимо в тіло нічого нового і маємо для цього дуже хороше наукове підґрунтя, тому що інвестиції у відповідні дослідження робилися вже понад 30 років. Саме через це нашу вакцину так швидко розробили.

Багато хто був переконаний, що за Вашу інновативну розробку Вам присудять цьогорічнуНобелівську премію з медицини. Чи розчарувало Вас те, що Ви її не отримали?

Шахін: Я думаю, що не можна бути розчарованим, коли не отримуєш чогось настільки рідкісного, як Нобелівська премія.

Тюречі: Найбільша нагорода, яку ми отримали, це те, що сотні мільйонів людей щепилися тим, над чим ми довго працювали, і що ми отримуємо від багатьох людей мейли, подяки і фотографії з бабусями, яких нарешті можна провідати. Це справді маса Нобелівських премій, які багато для нас важать.

Уряди в усьому світі намагаються спонукати людей робити щеплення. Що ще вони могли би зробити для цього?

Тюречі: Усі уряди докладають зусиль і намагаються знайти розумні й цікаві шляхи, аби збільшити готовність до вакцинації. При цьому їм варто користуватися досвідом один одного. Обербургомістерка міста Кельна, наприклад, розповідала, що вона іноді долучається до команди вакцинаторів, які пропонують зробити щеплення у різних районах міста. Це приклад, якому могли би слідувати й інші особи, відповідальні за ухвалення рішень.