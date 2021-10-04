 Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2021

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Новини

Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим

Американським вченим Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну присудили Нобелівську премію з медицини "за відкриття рецепторів температури та дотику".

Лауреати Нобелівської премії в галузі медицини Девід Джуліус і Ардем Патапутян

Лауреати Нобелівської премії в галузі медицини Девід Джуліус і Ардем Патапутян

Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини отримали американські вчені Девід Джуліус та Ардем Патапутян "за відкриття рецепторів температури та тактильних рецепторів", оголосили у Нобелівському комітеті у понеділок, 4 жовтня.  

"Лауреати премії виявили важливі, відсутні ланки в нашому розумінні складної взаємодії між нашими відчуттями і навколишнім середовищем", - наголошується в пресрелізі. Зокрема, обидва вчених займалися дослідженнями механізмів відчуттів людиною різних температур, а також відчуття від механічного впливу на тіло. Зокрема, Джуліус переважно досліджував, яким чином нервові закінчення тіла людини реагують на різні характеристики навколишнього середовища - тепло або холод, а Патапутян - на механічний вплив.

Нобелівська премія з медицини

Нагадаємо, у 2020 році Нобелівська премія з медицини була присуджена американським вірусологам Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хотону за відкриття вірусу гепатиту С у 1989 році. У 2019 році лауреатами премії стали американці Вільям Кейлін-молодший та Грегг Семенза і британець Пітер Реткліфф за дослідження того, "як клітини відчувають доступність кисню і адаптуються до нього".

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5 жовтня Нобелівський комітет оголосить лауреатів премії з фізики, 6 жовтня - з хімії, 7 жовтня - з літератури. В останній день "нобелівського тижня", 8 жовтня, стане відоме ім'я лауреата Нобелівської премії миру.

Нобелівська премія 2021 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько 1,1 мільйона доларів США).

Раніше повідомлялося, що черезпандемію COVID-19 лауреати Нобелівської другий рік поспіль отримуватимуть нагороди в тих країнах, в яких проживають. До пандемії в Стокгольмі в грудні проводили традиційну церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів та організовували банкет на їхню честь.

У Норвегії церемонія вручення Нобелівської премії миру поки запланована, але остаточне рішення щодо її проведення буде ухвалено в середині жовтня.

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Лауреатом Нобелівської премії з медицини став японець Йосінорі Осумі

Нобелівську премію в галузі медицини 2016 року отримав японець Йосінорі Осумі за дослідження автофагії.  

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Цьогорічну Нобелівську премію в галузі медицини отримали троє науковців, які відкрили систему позиціонування в головному мозку. Розмір нагороди становить 1,1 мільйона доларів.  

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