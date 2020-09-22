 Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Новини

Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів

Нобелівська премія з медицини присуджена американським вірусологам Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хотону за відкриття вірусу гепатиту С у 1989 році.

Харві Олтер (л), Майкл Хотон (ц), Чарльз Райс

Харві Олтер (л), Майкл Хотон (ц), Чарльз Райс

Найвищу винагороду за наукові досягнення в області фізіології або медицини цьогоріч розділять американські вірусологи Харві Олтер, Чарльз Райс і британець Майкл Хотон "за відкриття вірусу гепатиту С". Про це Нобелівський комітет повідомив у понеділок, 5 жовтня.

Завдяки відкриттям трьох лауреатів премії, гепатит С тепер можна вилікувати, наголошують у Королівському Каролінському медико-хірургічному інституті Стокгольма. Зазначається, що ці дослідники виявили причину хронічних випадків гепатиту та уможливили проведення відповідних аналізів крові та розробку нових ліків, що врятували мільйони життів. "Це захворювання є однією з основних глобальних проблем охорони здоров'я, викликаючи цироз і рак печінки у людей в усьому світі", - визнав Нобелівський комітет.

Як відомо, вірус гепатиту С був виявлений у 1989 році після того, як у 1970-х були виявлені збудники гепатитів А і В і досліджувався інший агент, який дістав спершу назву "ні А, ні В" (non-A, non-B hepatitis. - Ред.). За даними ВООЗ, у світі нині хронічним гепатитом С страждає 71 мільйон людей, а від ураження печінки, спричиненого гепатитом С, у всьому світі щорічно помирає 500 тисяч осіб. 

Нагадаємо, у 2019 році Нобелівську премію з медицини отримали американці Вільям Кейлін-молодший та Грегг Семенза і британець Пітер Реткліфф за дослідження того, "як клітини відчувають доступність кисню і адаптуються до нього". А роком раніше лауреатами стали американець Джеймс Еллісон і японець Тасуку Хондзе за відкриття імуннотерапії ракових пухлин, що проводиться шляхом пригнічення негативної імунної регуляції.

Премію в галузі фізіології і медицини присуджує Королівський Каролінський медико-хірургічний інститут Стокгольма, в його Нобелівську асамблею входить 50 осіб. В цілому Нобелівська премія з медицини присуджувалася вже 110 разів, її лауреатами до 2019 року включно стали 219 осіб, з них лише 12 жінок.

6 жовтня Нобелівський комітет назве лауреатів премії з фізики, 7 жовтня - з хімії, 8 жовтня - з літератури. В останній день "нобелівського тижня" стане відоме ім'я лауреата Нобелівської премії миру.

2020 року розмір Нобелівської премії збільшено з 9 до 10 мільйонів шведських крон (в перерахунку близько 956 тисяч євро). Нагородження лауреатів заплановане на 10 грудня.

Нагадаємо, цьогоріч церемонії вручення Нобелівських премій скасували через пандемію COVID-19. Премії вручатимуть не в Стокгольмі, а в різних країнах лауреатів.

DW.COM

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