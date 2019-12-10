Церемонію вручення Нобелівських премій скасували вперше з 1944 року

Цього року в Швеції вперше з 1944 року не проводитимуть церемонію вручення Нобелівських премій з особистою участю лауреатів. Її скасували через пандемію коронавірусу, повідомили організатори у вівторок, 22 вересня.

Натомість відбудеться телевізійна церемонія, під час якої будуть онлайн-включення з різних країн світу. "Нинішні обставини тривалої пандемії означають, що це унікальний рік в історії Нобелівської премії, оскільки ідея полягає в тому, що медалі та дипломи вручаються лауреатам безпечно в їхніх рідних країнах, швидше за все, за допомогою посольств або університетів лауреатів", - йдеться в повідомленні.

Європейські ЗМІ зазначають, що церемонію вручення нагород скасували вперше з 1944 року, коли премії не вручали через Другу світову війну.

Церемонія вручення Нобелівської премії миру відбудеться за традицією 10 грудня в столиці Норвегії Осло. Але вона буде менш масштабною, ніж зазвичай. Вручення відбудеться не в головній залі мерії Осло, а в основній аудиторії Університету Осло, де можуть розміститися сто осіб.

Оголошення лауреатів Нобелівської премії у сфері медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки відбудеться 5-12 жовтня.