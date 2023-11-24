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Докладно
"Російські обстріли занурили операційні в Україні в темряву"
"Російські обстріли занурили операційні в Україні в темряву"
Через російські обстріли української енергомережі лікарні не можуть повноцінно надавати медичні послуги.
Конфлікти
04.12.2024
4 грудня 2024 р.
Лікування та профілактика ВІЛ-інфекції: які є можливості?
Лікування та профілактика ВІЛ-інфекції: які є можливості?
Ін'єкційні препарати для профілактики й лікування ВІЛ-інфекції зявилися не так давно. У чому їхні переваги й недоліки?
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Немає в наявності. Чому в Німеччині виник дефіцит ліків?
Немає в наявності. Чому в Німеччині виник дефіцит ліків?
Багатьох ліків - від антибіотиків до дитячих сиропів від кашлю - немає в аптеках Німеччини в необхідній кількості. Чому?
Економіка
14.10.2024
14 жовтня 2024 р.
Прорив у дослідженні легастенії завдяки науковцям з Дрездена
Прорив у дослідженні легастенії завдяки науковцям з Дрездена
Німецькі дослідники локалізували відповідальну за легастенію ділянку мозку. Сподівання на нові методи лікування.
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26.09.2024
26 вересня 2024 р.
Як лікарі з України б'ються об німецьку бюрократичну стіну
Як лікарі з України б'ються об німецьку бюрократичну стіну
До Німеччини прибули тисячі лікарів-біженців з України та Сирії, але процес визнання їхньої кваліфікації є повільним.
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04.09.2024
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Вакцини проти віспи мавп: яке значення мають гроші?
Вакцини проти віспи мавп: яке значення мають гроші?
Африкою поширюється новий різновид віспи мавп, але багато інфікованих не отримують вакцини через їхню дорожнечу.
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22.08.2024
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Як проходить навчання цивільних у Центрі підготовки до національного спротиву і яка мотивація учасників - у сюжеті DW.
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"Дуже тяжкі приїжджають до нас": історія лікарки з Дніпра
Як минає робочий день лікарки з Мечникова у Дніпрі і якою бачать війну в лікарні Мечникова - в репортажі DW.
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Право на аборт у конституції: безпрецедентний крок Франції
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Військові ЗСУ на ротації про контрнаступ і настрій на 2024-й
"Усі розчаровані, але ми захищалися від величезної армії". DW поговорила з військовими ЗСУ на ротації про підсумки 2023.
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