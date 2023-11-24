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Докладно

Лікарня в Сумах після атаки російського дрона, 28 вересня 2024

"Російські обстріли занурили операційні в Україні в темряву"

"Російські обстріли занурили операційні в Україні в темряву"

Через російські обстріли української енергомережі лікарні не можуть повноцінно надавати медичні послуги.
Конфлікти4 грудня 2024 р.
Клітина, заражена ВІЛ

Лікування та профілактика ВІЛ-інфекції: які є можливості?

Лікування та профілактика ВІЛ-інфекції: які є можливості?

Ін'єкційні препарати для профілактики й лікування ВІЛ-інфекції зявилися не так давно. У чому їхні переваги й недоліки?
Здоров'я1 грудня 2024 р.
Медикаменти, капсули - ілюстративне фото

Немає в наявності. Чому в Німеччині виник дефіцит ліків?

Немає в наявності. Чому в Німеччині виник дефіцит ліків?

Багатьох ліків - від антибіотиків до дитячих сиропів від кашлю - немає в аптеках Німеччини в необхідній кількості. Чому?
Економіка14 жовтня 2024 р.
Легастеніки борються не тільки з буквами, словами і реченнями, а насамперед із забобонами

Прорив у дослідженні легастенії завдяки науковцям з Дрездена

Прорив у дослідженні легастенії завдяки науковцям з Дрездена

Німецькі дослідники локалізували відповідальну за легастенію ділянку мозку. Сподівання на нові методи лікування.
Здоров'я26 вересня 2024 р.
Понад 1600 лікарів прибули до Німеччини з України як біженці, але переважна більшість з них не має можливості працювати за своїм фахом

Як лікарі з України б'ються об німецьку бюрократичну стіну

Як лікарі з України б'ються об німецьку бюрократичну стіну

До Німеччини прибули тисячі лікарів-біженців з України та Сирії, але процес визнання їхньої кваліфікації є повільним.
Суспільство4 вересня 2024 р.
Вакцина фармкомпанії Bavarian Nordic

Вакцини проти віспи мавп: яке значення мають гроші?

Вакцини проти віспи мавп: яке значення мають гроші?

Африкою поширюється новий різновид віспи мавп, але багато інфікованих не отримують вакцини через їхню дорожнечу.
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Військові ЗСУ на ротації про контрнаступ і настрій на 2024-й

"Усі розчаровані, але ми захищалися від величезної армії". DW поговорила з військовими ЗСУ на ротації про підсумки 2023.
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Пілоти з усього світу об'єдналися, щоб допомагати українцям

Пілоти винищувачів і капітани Lufthansa на пенсії - 500 льотчиків об'єдналися, щоб доставляти гумдопомогу в Україну.
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