Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо

Вакцину від коронавірусу спільної розробки компаній BioNTech та Pfizer було зареєстровано в Україні ще 23 лютого, а 6 квітня український президент Володимир Зеленський заявив про укладання рамкової угоди на постачання 10 мільйонів доз препарату. Таким чином ця вакцина стане вже третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущеного за ліцензією в Індії препарату Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю.

Уже зараз завдяки масштабному використанню у низці країн світу накопичилося багато інформації про вакцину BioNTech/Pfizer, зокрема про її ефективність та безпечність. DW розбиралась, що наразі відомо про препарат, яким незабаром вакцинуватимуть також українців.

Хто створив вакцину BioNTech/Pfizer?

Слід зазначити, що цей препарат став першим, що отримав дозвіл до застосування в США і ЄС. Його розробило подружжя німецьких учених Угура Шахін і Езлем Тюречі, що очолюють фірму BioNTech у Майнці. За цю розробку вони навіть отримали Хрест "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" з рук президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier).

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін і Езлем Тюречі

Але для швидкого дослідження ефективності, реєстрації та запуску виробництва німецька фірма уклала альянс із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Концерн пізніше гостро критикували за те, що під час переговорів з Євросоюзом, за повідомленнями ЗМІ, там вимагали ціну в понад 54 євро за одну дозу вакцини за умови купівлі Євросоюзом 500 мільйонів доз. Як аргумент представники Pfizer називали не те, скільки саме коштів вони інвестували в розробку вакцини, а економічну користь від подолання пандемії. Однак представникам Єврокомісії вдалося домовитися про нинішню ціну - близько 16 євро за дозу.

Щоправда, вже 13 березня газета The Wall Street Journal повідомила, що BioNTech створила альянс із 13 фірм - переважно з Європи, зокрема Німеччини - з метою забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату. Таким чином BioNTech сподівається досягти, а можливо, і перевершити амбітну мету - виробити в поточному році два мільярди доз вакцини.

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Як працює вакцина BioNTech/Pfizer?

Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першим масовим препаратом, що базується на матричній РНК. Такі вакцини містять вірусну молекулу (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє в клітину і починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Іншими словами, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу.

Для максимального ефекту необхідно вводити дві дози препарату. На сайті Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США зазначається, що проміжок між введенням обидвох доз має складати щонайменше 21 день і не перевищувати шести тижнів. При цьому важливо пам'ятати, що навіть після першої дози організму потрібно близько двох тижнів для створення імунного захисту.

Виробництво вакцини на фабриці компанії BioNTech у Марбургу

Ще одна особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури для зберігання - до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину й за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

Наскільки ефективною є вакцина BioNTech/Pfizer?

Ще 9 листопада 2020 розробники препарату, спираючись на результати багатомісячних клінічних випробувань, оголосили про 90-відсоткову ефективність цієї вакцини. Наприкінці року на основі цих даних препарат зареєстрували в США, ЄС, Великобританії, Ізраїлі та інших країнах.

Уже незабаром її ефективність підтвердилася й під час масової вакцинації населення багатьох країн. Так, 14 лютого в Ізраїлі було оприлюднено результати дослідження медичної страхової компанії Clalit, яке охопило 600 тисяч осіб, яких як мінімум за тиждень до того вдруге провакцинували препаратом BioNTech/Pfizer. Ті, хто отримав щеплення, демонстрували на 94 відсотки менше випадків інфекції з сиптомами, ніж у контрольній групі людей, які ще не були вакциновані. А серед тих, хто, попри вакцинацію, заразився коронавірусом, спостерігалося на 92 відсотки менше випадків тяжкого перебігу хвороби.

Своєю чергою дослідження декількох університетів Шотландії, результати якого були опубліковані 22 лютого на сайті Единбурзького університету, засвідчило - вже перша доза вакцини BioNTech/Pfizer через чотири тижні після щеплення знижує ризик госпіталізації з COVID-19 до 85 відсотків.

При цьому ще в січні BioNTech та Pfizer запевнили, що їхня вакцина є дієвою й проти мутованого варіанту коронавірусу, виявленого у Великобританії та ПАР. А ось говорити про те, як довго зберігається імунітет до коронавірусу після щеплення, поки що зарано.

Вакцинація препаратом BioNTech/Pfizer у Пенсильванії в США

Кому можна робити щеплення BioNTech та Pfizer?

Використання цього препарату поки що обмежують лише мінімальним віком. У США, наприклад, вакцину рекомендують використовувати з 16 років. Це пов'язано із тим, що розробники лише нещодавно розпочали тестувати цю вакцину на дітях. Щоправда, у BioNTech та Pfizer очікують, що їхній препарат почнуть використовувати для щеплення дітей віком від шести місяців до 11 років лише на початку 2022 року.

Які побічні ефекти є у вакцини BioNTech та Pfizer?

На етапі отримання дозвільної документації жодних серйозних побічних ефектів у вакцини виявлено не було. Типові реакції на вакцинацію на кшталт втоми і головного болю були рідшими та слабшими у пацієнтів старшого віку. Водночас із початком застосування мРНК-вакцини у деяких пацієнтів було зафіксовано гостру алергічну реакцію, яка настала відразу після щеплення. Відомо про одного пацієнта у США та двох у Великобританії із реакцією анафілактичного шоку, який проявляється у вигляді почервоніння шкіри та задишки.

А втім, за даними німецького Інституту імені Пауля Ерліха, доступна наразі інформація не свідчать про те, що вакцинація цим препаратом створює підвищений ризик важких побічних ефектів для людей, схильних до алергічних реакцій. А за даними німецького Інституту імені Роберта Коха, найбільш поширеною побічною дією препарату є больові відчуття у місці уколу, які проявляються у 83 відсотків щеплених BioNTech та Pfizer. Також частими є відчуття втоми і головний біль - 47 і 42 відсотки відповідно.