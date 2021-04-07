 Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.04.2021

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Європа

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо

Україна домовилась про поставку 10 мільйонів доз вакцини від COVID-19 BioNTech/Pfizer. Як працює цей препарат, наскільки він ефективний і які у нього побічні ефекти?

Ампула із вакциною проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer

Ампула із вакциною проти коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer

Вакцину від коронавірусу спільної розробки компаній BioNTech та Pfizer було зареєстровано в Україні ще 23 лютого, а 6 квітня український президент Володимир Зеленський заявив про укладання рамкової угоди на постачання 10 мільйонів доз препарату. Таким чином ця вакцина стане вже третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущеного за ліцензією в Індії препарату Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю.

Уже зараз завдяки масштабному використанню у низці країн світу накопичилося багато інформації про вакцину BioNTech/Pfizer, зокрема про її ефективність та безпечність. DW розбиралась, що наразі відомо про препарат, яким незабаром вакцинуватимуть також українців.

Хто створив вакцину BioNTech/Pfizer?

Слід зазначити, що цей препарат став першим, що отримав дозвіл до застосування в США і ЄС. Його розробило подружжя німецьких учених Угура Шахін і Езлем Тюречі, що очолюють фірму BioNTech у Майнці. За цю розробку вони навіть отримали Хрест "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" з рук президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier).

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін і Езлем Тюречі

Засновники компанії BioNTech Угур Шахін і Езлем Тюречі

Але для швидкого дослідження ефективності, реєстрації та запуску виробництва німецька фірма уклала альянс із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Концерн пізніше гостро критикували за те, що під час переговорів з Євросоюзом, за повідомленнями ЗМІ, там вимагали ціну в понад 54 євро за одну дозу вакцини за умови купівлі Євросоюзом 500 мільйонів доз. Як аргумент представники Pfizer називали не те, скільки саме коштів вони інвестували в розробку вакцини, а економічну користь від подолання пандемії. Однак представникам Єврокомісії вдалося домовитися про нинішню ціну - близько 16 євро за дозу.

Щоправда, вже 13 березня газета The Wall Street Journal повідомила, що BioNTech створила альянс із 13 фірм - переважно з Європи, зокрема Німеччини - з метою забезпечити Євросоюз та інші країни необхідною кількістю препарату. Таким чином BioNTech сподівається досягти, а можливо, і перевершити амбітну мету - виробити в поточному році два мільярди доз вакцини.

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Як працює вакцина BioNTech/Pfizer?

Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першим масовим препаратом, що базується на матричній РНК. Такі вакцини містять вірусну молекулу (мРНК), зав'язану в ліпідній наночастинці. Опинившись в організмі, мРНК потрапляє в клітину і починає синтезувати патогенно-специфічні антигени, які викликають імунну реакцію. Іншими словами, клітини організму людини, щепленої такою вакциною, починають самостійно виробляти елементи вірусу.

Для максимального ефекту необхідно вводити дві дози препарату. На сайті Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) США зазначається, що проміжок між введенням обидвох доз має складати щонайменше 21 день і не перевищувати шести тижнів. При цьому важливо пам'ятати, що навіть після першої дози організму потрібно близько двох тижнів для створення імунного захисту.

Виробництво вакцини на фабриці компанії BioNTech у Марбургу

Виробництво вакцини на фабриці компанії BioNTech у Марбургу

Ще одна особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури для зберігання - до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину й за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

Наскільки ефективною є вакцина BioNTech/Pfizer?

Ще 9 листопада 2020 розробники препарату, спираючись на результати багатомісячних клінічних випробувань, оголосили про 90-відсоткову ефективність цієї вакцини. Наприкінці року на основі цих даних препарат зареєстрували в США, ЄС, Великобританії, Ізраїлі та інших країнах.

Уже незабаром її ефективність підтвердилася й під час масової вакцинації населення багатьох країн. Так, 14 лютого в Ізраїлі було оприлюднено результати дослідження медичної страхової компанії Clalit, яке охопило 600 тисяч осіб, яких як мінімум за тиждень до того вдруге провакцинували препаратом BioNTech/Pfizer. Ті, хто отримав щеплення, демонстрували на 94 відсотки менше випадків інфекції з сиптомами, ніж у контрольній групі людей, які ще не були вакциновані. А серед тих, хто, попри вакцинацію, заразився коронавірусом, спостерігалося на 92 відсотки менше випадків тяжкого перебігу хвороби.

Своєю чергою дослідження декількох університетів Шотландії, результати якого були опубліковані 22 лютого на сайті Единбурзького університету, засвідчило - вже перша доза вакцини BioNTech/Pfizer через чотири тижні після щеплення знижує ризик госпіталізації з COVID-19 до 85 відсотків.

При цьому ще в січні BioNTech та Pfizer запевнили, що їхня вакцина є дієвою й проти мутованого варіанту коронавірусу, виявленого у Великобританії та ПАР. А ось говорити про те, як довго зберігається імунітет до коронавірусу після щеплення, поки що зарано.

Вакцинація препаратом BioNTech/Pfizer у Пенсильванії в США

Вакцинація препаратом BioNTech/Pfizer у Пенсильванії в США

Кому можна робити щеплення BioNTech та Pfizer?

Використання цього препарату поки що обмежують лише мінімальним віком. У США, наприклад, вакцину рекомендують використовувати з 16 років. Це пов'язано із тим, що розробники лише нещодавно розпочали тестувати цю вакцину на дітях. Щоправда, у BioNTech та Pfizer очікують, що їхній препарат почнуть використовувати для щеплення дітей віком від шести місяців до 11 років лише на початку 2022 року.

Які побічні ефекти є у вакцини BioNTech та Pfizer?

На етапі отримання дозвільної документації жодних серйозних побічних ефектів у вакцини виявлено не було. Типові реакції на вакцинацію на кшталт втоми і головного болю були рідшими та слабшими у пацієнтів старшого віку. Водночас із початком застосування мРНК-вакцини у деяких пацієнтів було зафіксовано гостру алергічну реакцію, яка настала відразу після щеплення. Відомо про одного пацієнта у США та двох у Великобританії із реакцією анафілактичного шоку, який проявляється у вигляді почервоніння шкіри та задишки.

А втім, за даними німецького Інституту імені Пауля Ерліха, доступна наразі інформація не свідчать про те, що вакцинація цим препаратом створює підвищений ризик важких побічних ефектів для людей, схильних до алергічних реакцій. А за даними німецького Інституту імені Роберта Коха, найбільш поширеною побічною дією препарату є больові відчуття у місці уколу, які проявляються у 83 відсотків щеплених BioNTech та Pfizer. Також частими є відчуття втоми і головний біль - 47 і 42 відсотки відповідно.

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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