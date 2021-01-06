Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від COVID-19

Єврокомісія продовжує відмовляти Європейському парламенту у доступі до угод, які вона уклала із шістьма виробниками вакцин від коронавірусу. Влітку держави-члени ЄС доручили Єврокомісії вести переговори щодо контрактів на поставку вакцин. Були укладені угоди з компаніями Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Curevac, Johnson & Johnson та Sanofi. При цьому Єврокомісія не оприлюднила деталі контрактів, зокрема, ціни на вакцини та заходи відповідальності у разі побічних ефектів, посилаючись на положення про конфіденційність.

Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес під час слухань в комітеті з бюджетного контролю у четвер, 7 січня, наголосила, що розголошення будь-якої конфіденційної інформації на даний час "підірве поточні переговори з компаніями". "Ми не можемо в односторонньому порядку вирішити, розголошувати таку конфіденційну інформацію, як ціни за цими контрактами", - наголосила Кіріакідес, цитує агенція AFP. За її словами, переговори ще не закінчені, і "ми повинні тримати якомога сильнішу позицію".

Ці слова викликали різку критику з боку деяких євродепутатів. Голова комітету Моніка Гольмаєр (Monika Hohlmeier) наголосила, що парламент зобов'язаний вивчити, наскільки Єврокомісія адекватно витрачає кошти. "Ми за жодних обставин не будемо задоволені тим, що ви ставите нас на другий план", - наголосила вона, вказавши, що ціни на шість вакцин вже відомі.

Єврокомісії також закидають, що вона замовила занадто мало вакцин у виробників Pfizer/Biontech та Moderna, препарати яких є єдиними, які зараз затверджені в ЄС. Однак Стелла Кіріакідес відкинула це звинувачення: "У червні та в ході переговорів до листопада ніхто не міг знати, яка з вакцин є найбільш перспективною".

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