 Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Новини

Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від COVID-19

Посилаючись на умови конфіденційності Єврокомісія відмовляється розкрити Європарламенту ціни на закупівлю вакцин у компаній, з якими вона домовилась, а також питання відповідальності у разі побічних ефектів щеплення.

Будівля Єврокомісії в Брюсселі

Будівля Єврокомісії в Брюсселі

Єврокомісія продовжує відмовляти Європейському парламенту у доступі до угод, які вона уклала із шістьма виробниками вакцин від коронавірусу. Влітку держави-члени ЄС доручили Єврокомісії вести переговори щодо контрактів на поставку вакцин. Були укладені угоди з компаніями Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Curevac, Johnson & Johnson та Sanofi. При цьому Єврокомісія не оприлюднила деталі контрактів, зокрема, ціни на вакцини та заходи відповідальності у разі побічних ефектів, посилаючись на положення про конфіденційність.

Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес під час слухань в комітеті з бюджетного контролю у четвер, 7 січня, наголосила, що розголошення будь-якої конфіденційної інформації на даний час "підірве поточні переговори з компаніями". "Ми не можемо в односторонньому порядку вирішити, розголошувати таку конфіденційну інформацію, як ціни за цими контрактами", - наголосила Кіріакідес, цитує агенція AFP. За її словами, переговори ще не закінчені, і "ми повинні тримати якомога сильнішу позицію".

Ці слова викликали різку критику з боку деяких євродепутатів. Голова комітету Моніка Гольмаєр (Monika Hohlmeier) наголосила, що парламент зобов'язаний вивчити, наскільки Єврокомісія адекватно витрачає кошти. "Ми за жодних обставин не будемо задоволені тим, що ви ставите нас на другий план", - наголосила вона, вказавши, що ціни на шість вакцин вже відомі.

Єврокомісії також закидають, що вона замовила занадто мало вакцин у виробників Pfizer/Biontech та Moderna, препарати яких є єдиними, які зараз затверджені в ЄС. Однак Стелла Кіріакідес відкинула це звинувачення: "У червні та в ході переговорів до листопада ніхто не міг знати, яка з вакцин є найбільш перспективною".

Дивитись відео 08:46

Робити щеплення чи ні? Міфи та факти про вакцину від COVID-19 (23.12.2020)

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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