CureVac - німецьке біотехнологічне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CureVac".

CureVac є біотехнологічним підприємством зі штаб-квартирою у німецькому місті Тюбінген. CureVac спеціалізується на розробці та виробництві медичних препаратів, в основі яких лежить матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК). Під час пандемії коронавірсної хвороби COVID-19 компанія CureVac розробила власну вакцину від коронавірусу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.