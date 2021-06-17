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CureVac - німецьке біотехнологічне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CureVac".
CureVac є біотехнологічним підприємством зі штаб-квартирою у німецькому місті Тюбінген. CureVac спеціалізується на розробці та виробництві медичних препаратів, в основі яких лежить матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК). Під час пандемії коронавірсної хвороби COVID-19 компанія CureVac розробила власну вакцину від коронавірусу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Посилаючись на умови конфіденційності Єврокомісія відмовляється розкрити Європарламенту ціни на закупівлю вакцин у компаній, з якими вона домовилась, а також питання відповідальності у разі побічних ефектів щеплення.
Німецька біотехнологічна компанія CureVac у ФРН одержала дозвіл на проведення клінічних досліджень вакцини проти COVID-19. Це вже другий дозвіл на клінічні дослідження вакцини від коронавірусу у Німеччині.