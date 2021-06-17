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CureVac

CureVac - німецьке біотехнологічне підприємство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CureVac".

CureVac є біотехнологічним підприємством зі штаб-квартирою у німецькому місті Тюбінген. CureVac спеціалізується на розробці та виробництві медичних препаратів, в основі яких лежить матрична рибонуклеїнова кислота (мРНК). Під час пандемії коронавірсної хвороби COVID-19 компанія CureVac розробила власну вакцину від коронавірусу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ефективність вакцини CureVac досягла лише 47 відсотків

Ефективність вакцини CureVac досягла лише 47 відсотків 17.06.2021

Вакцина проти коронавірусу від німецької компанії CureVac "не відповідає раніше заданому критерію статистичного успіху". Дослідження препарату проводитимуть далі.
Як Німеччина планує радикально розширити виробництво вакцини від COVID-19

Як Німеччина планує радикально розширити виробництво вакцини від COVID-19 08.02.2021

До виробництва вакцини BioNTech/Pfizer долучаться німецькі, американські, французькі та швейцарські компанії. Кілька заводів готуються до масового випуску препарату CureVac.
Вакцина від коронавірусу: CureVac уклав альянс з Bayer

Вакцина від коронавірусу: CureVac уклав альянс з Bayer 08.01.2021

Компанія CureVac, у якої ЄС замовив 405 мільйонів доз вакцини, заручилася підтримкою фармацевтичного концерну Bayer. До союзу німецьких фірм може долучитися і Tesla.
Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від COVID-19

Єврокомісія відмовляється розкрити деталі угод з виробниками вакцин від COVID-19 07.01.2021

Посилаючись на умови конфіденційності Єврокомісія відмовляється розкрити Європарламенту ціни на закупівлю вакцин у компаній, з якими вона домовилась, а також питання відповідальності у разі побічних ефектів щеплення.
COVID-19: ЄС купить 405 мільйонів доз вакцини компанії Curevac

COVID-19: ЄС купить 405 мільйонів доз вакцини компанії Curevac 16.11.2020

Згідно з умовами підписаної угоди, Єврокомісія придбає в компанії Curevac до 405 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Сама вакцина поки що перебуває на стадії розробки.
У Німеччині дали дозвіл фірмі CureVac на клінічні випробування вакцини проти COVID-19

У Німеччині дали дозвіл фірмі CureVac на клінічні випробування вакцини проти COVID-19 17.06.2020

Німецька біотехнологічна компанія CureVac у ФРН одержала дозвіл на проведення клінічних досліджень вакцини проти COVID-19. Це вже другий дозвіл на клінічні дослідження вакцини від коронавірусу у Німеччині.
Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром

"Перші випробування вакцини від коронавірусу почнуться незабаром" 25.03.2020

Фармацевтичні компанії в усьому світі працюють над розробкою вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. У Німеччині вакцину від коронавірусу розробляє фірма CureVac. DW поговорила з Фрідрізом фон Боленом з її наглядової ради.
Голова ЄК: Вакцина від нового коронавірусу може бути доступна вже восени

Голова ЄК: Вакцина від нового коронавірусу може бути доступна вже восени 17.03.2020

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, компанія CureVac працює над перспективною технологією розробки вакцини від коронавірусу.
Німецький мільярдер не віддав Трампу вакцину проти коронавірусу

Німецький мільярдер не віддав Трампу вакцину проти коронавірусу 17.03.2020

Засновник компанії з розробки програмного забезпечення SAP і власник біотехнологічної фірми Curevac Дітмар Гопп запобіг спробі Вашингтона заручитися ексклюзивними правами на засіб проти COVID-19.
Німецький розробник вакцини спростував повідомлення про пропозицію від Трампа

Німецький розробник вакцини спростував повідомлення про пропозицію від Трампа 16.03.2020

Як повідомила компанії CureVac, вона не отримувала від уряду США або пов'язаних з ним організацій жодних пропозицій.