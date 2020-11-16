 COVID-19: ЄС купить 405 мільйонів доз вакцини компанії Curevac | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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COVID-19: ЄС купить 405 мільйонів доз вакцини компанії Curevac

Згідно з умовами підписаної угоди, Єврокомісія придбає в компанії Curevac до 405 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Сама вакцина поки що перебуває на стадії розробки.

Вакцина від коронавірусу від компанія Curevac

На початку цього року компанія Curevac отримала кошти від Єврокомісії на розробку вакцини від коронавірусу

Європейська Комісія (ЄК) підписала угоду з німецькою компанією Curevac на закупівлю до 405 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Про це в понеділок, 16 листопада, повідомила в Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Ця угода стала вже п'ятою рамковою угодою з фармацевтичними компаніями, які розробляють експериментальну вакцину проти коронавірусу. Самі ці вакцини поки що на стадії розробки, передає інформагенція dpa.

Раніше цього дня американська фармацевтична компанія Moderna опублікувала багатообіцяючі дані про успішне тестування своєї вакцини. Утім, за словами фон дер Ляєн, Єврокомісія поки що веде переговори з цим виробником і сподівається найближчим часом їх завершити. Минулого тижня так само про перші успішні випробування своєї вакцини повідомила німецька компанія Biontech та її американський партнер компанія Pfizer.

Натомість Curevac поки що не просунувся так далеко у випробуваннях своєї вакцини, як Moderna та її конкурент Biontech / Pfizer. На тлі цього фон дер Ляєн наголосила, що натепер не ясно, яка з вакцин виявиться безпечною і ефективною. Тому Єврокомісія розраховує на співпрацю з багатьма виробниками.

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"Коронавірус і надалі швидко поширюється по всій Європі", - сказала фон дер Ляєн у своїй заяві, яку цитує dpa. "Нам потрібна безпечна і ефективна вакцина, щоб покласти край цій пандемії", - додала очільниця Єврокомісії. За її даними, на початку цього року ЄК спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) вже надали фінансування компанії Curevac, необхідне для розробки вакцини.

Після проходження всіх дозвільних процедур, закуплені дози будуть розподілені по країнах ЄС відповідно до чисельності населення.

Щодо самих дозвільних процедур, то голова Єврокомісії запевнила, що європейський регулятор EMA, що відповідає за контроль якості ліків, проведе ретельну перевірку цих вакцин, перш ніж вони будуть допущені до застосування. Цей орган не піде на жодні поступки з точки зору безпеки, запевнила фон дер Ляєн.

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