Вакцина від COVID-19: американська Moderna заявила про успіх

Американська фармацевтична компанія Moderna представила дані, котрі підтверджують ефективність розробленої нею вакцини від коронавірусу. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 16 листопада, даними Moderna, ефективність експериментальної вакцини становить 94,5 відсотка.

Крім того, у компанії зазначили, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочинає попередню перевірку цієї експериментальної вакцини з метою пришвидшення видачі необхідних дозволів. Так само Європейська Комісія (ЄК) веде переговори з Moderna щодо постачання до 160 мільйонів доз вакцин, однак контракт ще не укладено, йдеться в заяві американської компанії.

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Водночас уже найближчим часом Moderna планує подати заявку на отримання пришвидшеного дозволу на застосування від Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA). У планах компанії подати схожі заявки до аналогічних органів інших країн.

Компанія сподівається в разі допуску вакцини до застосування до кінця року поставити на ринок США близько 20 мільйонів доз вакцини. А вже в наступному році Moderna планує забезпечити випуск до одного мільярда доз.

Тестування вакцини та побічні реакції

Розроблений Moderna препарат mRNA-1273 - це так звана РНК-вакцина. Він містить генетичну інформацію про патогенність, з чого виробляється вірусний білок. Мета вакцинації - стимулювати організм виробляти антитіла проти цього білка, щоб не дати вірусу потрапити в клітини і розмножуватися. Відомо також, що сам препарат залишається стабільним протягом 30 днів за температур від 2 до 8 градусів Цельсія, йдеться в повідомленні компанії Moderna.

Тестування вакцини відбувалося на 30 тисячах добровольців, частині з яких ввели дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Згодом на COVID-19 захворіли 95 добровольців, але з них 90 було з тієї групи, які отримували плацебо, а п'ятеро - у групі, які отримали щеплення. 11 з цих людей, які заразилися COVID-19, мали складний перебіг хвороби, але усі вони, як стверджують у Moderna, були з групи, що отримувала плацебо.

У компанії також запевняють, що усі побічні реакції, які фіксувалися у добровольців під час тестування вакцини, були слабкими або помірними. У трьох відсотків людей після першого щеплення спостерігався біль у місці ін'єкції, який був класифікований як сильний, зауважує агенція AFP. Після другої дози вакцини у десяти відсотків добровольців відзначалися втома, у дев'яти відсотків - біль у м'язах, у п'яти відсотків - біль у суглобах або головний біль, ще чотири відсотки скаржилися на інший вид болю, і у двох відсотків спостерігалося почервоніння у місці ін'єкції. Як стверджують у компанії, ці побічні прояви були лише протягом короткого проміжку часу.

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Нагадаємо, минулого тижня про успішне випробування розробленої від коронавірусу вакцини повідомили німецька компанія Biontech та її американський партнер компанія Pfizer. Утім, незалежних підтверджень цих повідомлень поки що немає.

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Раніше такі країни, як Росія та Китай, а нещодавно й Бахрейн, вже затвердили з певними обмеженнями вакцини і розпочали вакцинацію частини населення. Але наскільки добре ці вакцини насправді захищають та які побічні ефекти вони можуть викликати, поки що невідомо, нагадує агенція новин dpa.