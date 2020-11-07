Вакцина від COVID-19: пошта ФРН заявляє про готовність до поширення

У німецькій поштовій компанії Deutsche Post заявляють про готовність до розповсюдження вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. Із відповідною заявою у вівторок, 10 листопада, виступив очільник концерну Франк Аппель (Frank Appel), повідомили DW у пресслужбі Deutsche Post.

Він зазначив, що Deutsche Post перебуває у переговорному процесі із фармакологічними концернами та урядами. Аппель також запевнив, що поширенню вакцини не загрожуватимуть логістичні проблеми.

Менеджер деталізував, що концерн має спеціальні відділення, пристосовані до потреб фармацевтичної індустрії. Там, зокрема, можуть зберігатись та упаковуватися чутливі до навколишніх умов та різних температур медичні продукти. Більше 180 подібних відділень розташовані по всьому світі, додав Аппель.

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Успішні випробування вакцини від коронавірусу

Напередодні німецька біотехнологічна компанія Biontech спільно з американською фармацевтичною компанією Pfizer заявили про успіх випробувань спільної розробки вакцини від коронавірусу. Згідно з їхніми даними, вакцина продемонструвала більш ніж 90-відсоткову ефективність під час клінічних випробувань на тлі відсутності серйозних загроз. У Pfizer вже заявили про плани виробити до 50 мільйонів доз вакцини у цьому році та до 1,3 мільярда доз - у наступному.

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При цьому проблемою при розповсюдженні вакцини може стати той факт, що вона має зберігатися при екстремально холодній температурі у мінус 70 градусів за шкалою Цельсія. Це пов'язано із використанням нової технології, що містить синтетичну РНК вірусу, яка, своєю чергою, активує імунну систему людини проти SARS-CoV-2.