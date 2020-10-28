 Меркель: У Німеччині готуються до вакцинації від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

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Новини

Меркель: У Німеччині готуються до вакцинації від коронавірусу

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що в Німеччині триває підготовка до щеплення від коронавірусу. Уряд країни працює над етичними рекомендаціями щодо того, кому повинні бути доступні вакцини.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час виступу у Бундестазі 29 жовтня

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час виступу у Бундестазі 29 жовтня

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що у країні триває підготовка до вакцинації від коронавірусу. Федеральний уряд працює над етичними рекомендаціями щодо того, кому повинні бути доступні вакцини. Вона повідомила про це під час виступу у Бундестазі у четвер, 29 жовтня.

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Ситуація з коронавірусом драматична - Меркель

Анґела Меркель описала ситуацію з коронавірусом у Німеччині як драматичну. Кількість нових заражень різко зросла за останні кілька тижнів. Також збільшилася кількість пацієнтів у реанімаціях і тепер багато органів охорони здоров'я перебувають на межі, повідомила канцлерка.

"Така динаміка доведе до краху наші відділення інтенсивної терапії за кілька тижнів (...) На початку холодної пори року ми перебуваємо в драматичній ситуації. Це впливає на всіх нас. Без винятку", - сказала Меркель. Вона зауважила, що пандемія як ніколи показує, що завдяки дотриманню базових правил захисту можна допомогти швидше подолати пандемію.

Також вона згадала про дезінформацію щодо коронавірусу і розкритикувала популістів, які заявляють, що коронавірус нешкідливий. Вона назвала їх небезпечними і безвідповідальними. "Брехня та дезінформація, міфи про змови та поширення ненависті завдають шкоди не лише демократичним дискусіям, але й боротьбі з вірусом", - наголосила канцлерка і додала, що "ми зможемо протистояти пандемії лише завдяки солідарності та прозорості".

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Меркель: Обмеження є пропорційними

У промові Меркель захистила ухвалений раніше "м'який локдаун" і зазначила, що багато органів охорони здоров'я перебувають на межі. "Заходи, які ми вживаємо зараз, є відповідними, необхідними та пропорційними", - сказала вона.

Немає інших, м'якіших засобів, ніж постійні обмеження контактів, щоб довести процес зараження до керованого рівня, вважає Меркель. Наприкінці свого виступу вона наголосила: "Зима буде важкою, довгі чотири місяці, але вона закінчиться".

Раніше цього ж дня у Німеччині підтвердили рекордні для країни 16774 нові випадки коронавірусу і 89 смертей за добу.

Нагадаємо, у Німеччині запроваджують "м'який локдаун" з 2 листопада (і до кінця листопада) через значне зростання випадків зараження коронавірусом. У країні будуть закриті всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун. Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Магазинам дозволять працювати, але вони повинні будуть обмежити кількість клієнтів у приміщеннях. Школи і дитсадки далі працюватимуть, людям дозволять зустрічатися у кількості не більше десяти осіб і не більше ніж з двох домогосподарств. Також туристи не зможуть зупинятися у німецьких готелях - їм дозволятимуть приймати лише тих постояльців, які подорожують з важливих причин. 

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