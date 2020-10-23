Коронавірус у Німеччині: рекордні 16,8 тисячі випадків зараження

У Німеччині за минулу добу підтвердили 16 774 інфікування коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні. Також зафіксовано 89 випадків смерті внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19. Про це в четвер, 29 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), який збирає дані на основі інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади, передає інформагенція dpa.

Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до понад 481 тисячі, а кількість смертельних випадків - до 10 272.

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За даними RKI, попередню максимальну кількість заражень за добу в Німеччині фіксували 28 жовтня, коли виявили 14964 випадки. Раніше у ФРН фіксували найбільшу кількість заражень за період пандемії наприкінці березня - на початку квітня. Утім, у той час робили значно менше тестів на коронавірус, а тому припускають, що дані за весну можна лише частково порівнювати з поточними. З часом кількість тестувань у країні зросла, із середини серпня вона коливалася між 1,1 мільйона і 1,2 мільйона на тиждень.

Нагадаємо, у Німеччині запроваджують "м'який локдаун" з 2 листопада (і до кінця листопада) через значне зростання випадків зараження коронавірусом. У країні будуть закриті всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун. Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Магазинам дозволять працювати, але вони повинні будуть обмежити кількість клієнтів у приміщеннях. Школи і дитсадки далі працюватимуть, людям дозволять зустрічатися у кількості не більше десяти осіб і не більше ніж з двох домогосподарств. Також туристи не зможуть зупинятися у німецьких готелях - їм дозволятимуть приймати лише тих постояльців, які подорожують з важливих причин.

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